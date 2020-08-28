В Российских школах отменят единый звонок и родительские собрания

«В школе будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, питание в столовой в разное время. У каждого класса будут свои перемены, то есть произойдет отмена единого звонка, будут открыты дополнительные входы в здания, по возможности постараемся закрепить за классом отдельный кабинет, но каждый регион имеет свои особенности», — сообщила директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова.

Как отметила глава отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская, в целом школы начнут работать в «несколько закрытом» режиме. Родители смогут заходить туда лишь в случае крайней необходимости, а присутствовать на родительских собраниях только онлайн — их переведут в дистанционный формат.

Напомним, образовательные учреждения Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября 2020 года. С соблюдением правил эпидемиологической безопасности — в частности, проведением генеральной уборки, ежедневной термометрии и использованием приборов для обеззараживания воздуха. Всего к занятиям в школах приступят около 530 тысяч учеников. В дошкольные учреждения пойдут около 300 тысяч детей.

Министерство просвещения опубликовало методичку по работе российских школ в условиях пандемии.