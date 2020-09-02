5 из 6 проектов преобразования городов Ленобластии стали победителями всероссийского конкурса создания комфортной городской среды

От Ленинградской области участвовали сразу шесть городов: Кириши, Волхов, Коммунар, Ивангород, Новая Ладога и Сясьстрой. Четыре из них разрабатывали Центр компетенций по развитию городской среды Ленинградской области совместно с ведущими архитектурными бюро. В каждом городе в проектах выразили свою идея, как сделать общественные территории красивее, полезнее и удобнее для жителей и туристов.

Как рассказали «Собака.ru» в Центре компетенций Ленинградской области, участие во всероссийском конкурсе — это не только шанс на получение гранта на благоустройство территорий, но прежде всего возможность создать в городах-победителях общественные пространства, способные перезапустить город и дать ему новый толчок в развитии.

Из 6 проектов не прошел только Коммунар. Там планировали развивать парковую территорию вдоль реки Ижора и создать общественное пространство «Ижора_ПАРК», включающий в себя пешеходный променад с видовыми площадками и зонами отдыха, игровые детские и спортивные площадки, прогулочный и веломаршрут.

«Администрации, бизнес и самое главное жители активно участвовали в их подготовке. К сожалению победили только 5 городов из 6, но мы обязательно учтем все замечания, скорректируем проект и подадим заявку города Коммунар еще раз. Для остальных городов и для нас настает самый сложный этап, реализация проектов в соответствии с заявками, как в части благоустройства, так и в части реализации социокультурного программирования», — отметила директор Центра компетенций и куратор конкурса Екатерина Манжула.