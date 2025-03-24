Один за всех: 8 бьюти-универсалов для макияжа за пять минут

Вслед за главными трендсеттерами — от Prada до Saint Laurent и Alaia — проповедуем бьюти-минимализм, а заодно бережем место в отпускной и командировочной косметичке с помощью многофункциональных средств для макияжа, которые заменят сразу несколько продуктов.
На правах бьюти-энтуазистов советуем расширить диапазон скульпторов до теней и заменить хайлайтеры на глоссы. Плюс: делимся фаворитами прямиком из косметичек главного петербургского бьюти-феномена Глаши Гурьяновой (в портфолио — собственная школа MUA Angels и лауреатство премии «ТОП50»!), арт-визажиста Марии Швец (делала мейк филологу-комикессе Ксюше Прихотько для съемки Собака.ru и себе для Badlon Magazine!) и мастера по макияжу студии Suite Анны Семеновой (красит петербурженок по поводу и без в самой модной локации города — дворе Hideout!).
Kiko Milano
Глаша Гурьянова: «Во-первых, это очень красивый приглушенный серо-коричневый оттенок. Во-вторых, продукт можно использовать в качестве не только теней для век, но и скульптурирующего средства для губ — как карандаш или помада оно поможет очертить контуры и создать деликатную тень».
Кремовая текстура позволяет легко растушевывать продукт до эффекта еле заметной дымки. Но после высыхания продукт не смазывается, а цвет остается насыщенным за счет водостойкости и насыщенной пигментации.
RGB x Глаша Гурьянова
Глаша Гурьянова: «Этот тинт мы сделали в коллаборации с RGB. В линейке есть четыре оттенка, самый универсальный из которых тон 02 с именем "Лара". Он подходит абсолютно для всего — с его помощью я делаю полный макияж, включая губы, щеки, глаза и даже брови».
«Усилитель красоты» (буквально!) естественно подчеркивает натуральный оттенок кожи, при этом делает его более насыщенным и создает акценты на лице. Тинт легко растушевывается (спасибо нежной сатиновой текстуре!) и стойко проходит все испытания — от дождя до жары (и внезапных рыданий на премьере «Сестры печали» в «Балтийском доме»).
Arive Makeup
Мария Швец: «Самые любимые и часто используемые — это максимально натуральные варианты в 01 и 02 оттенках. Несмотря на описание стики пригодятся для макияжа губ и глаз (наношу не на подвижное веко, а под косточку брови для имитации естественной тени). Классно, что оттенок дублируется в матовом и влажном финише — это помогает разнообразить макияж, не прибегая к другим средствам. Плюс: для креативных мейков, когда нужен эффект заплаканных глаз, люблю наносить сверкающие румяна на носослезную борозду у внутреннего уголка».
Перевоплощаемся в свежую майскую розу и наносим румяна не только на яблочки щек, но и на перегородку носа. А еще наслаиваете сияющий продукт на матовый для максимального результата (насыщенность цвета + свечение изнутри!).
Stellary
Мария Швец: «Лайнер рисует настолько тонко, что сложно различить, где натуральные волоски, а где — нет. Благодаря этому преимуществу продукт перекочевал и в разряд подводок для глаз — стрелки получаются филигранные. Особенно советую присмотреться тем, кто не любит слишком контрастные подводки, но при этом хочет подчеркнуть глаза. Стрелки, нарисованные фломастером-тинтом от Stellary, застывают намертво и держатся весь день даже при условии жирной кожи и жаркой погоды. Вспоминаю о нем и тогда, когда нужно прокрасить межресничку, а карандаша под рукой нет».
Аккуратная линия — заслуга тонкой конусообразной кисточки, которая позволяет незаметно подрисовывать волоски и наслаивать продукт до нужной интенсивности цвета и видимой густоты бровей. Бонус: подчинится даже тем, кто с лайнерами и подводками на «вы».
Rad
Анна Семенова: «Весна — зеленый свет для ярких цветовых акцентов. В таких случаях моя рука тянется за насыщенно-алой тушью Rad, которой я могу не только накрасить ресницы, но и нарисовать акцентную стрелку».
Цветные ресницы — важный тренд с весенне-летних Недель моды (заверено Dries Van Noten и Ganni!). С этой задачей на пятерку справится All That Juice Mascara от Rad (разделяет, создает объем и отлично прокрашивает). А при желании ее легко трансформировать в стойкую подводку для пестрых арт-стрелок в духе Coperni.
Divage
Анна Семенова: «Неожиданное бьюти-открытие года — тинт для губ и щек Chiс Touch от Divage в оттенке 02. Продукт заменит вам тени, румяна и помаду и пригодится в те моменты, когда на макияж есть всего пять минут — средство легко тушуется пальцами, не оставляет пятен, а еще с ним очень сложно переборщить».
Отдохнувшее лицо будто после 10-часового сна заказывали? Забирайте — многофункциональное средство от Divage, которое при нанесении сразу на все три зоны (щеки, глаза и губы) обеспечит вас натуральным румянцем и здоровым тоном лица. А если добавите немного на переносицу и косточки под бровями, получится эффект чуть загорелой кожи (нам надо!).
Shik Studio
Макияж без макияжа — главный тренд на подиумах уже несколько сезонов подряд. Если не готовы полностью отказаться от любимых банок, но уже понемногу прощупываете бьюти-минимализм, советуем срочно положить в косметичку скульптор Shik Studio с таящей текстурой шоколадного мусса. Хватаем в руки миниатюрный футляр, когда понадобится создать вуалеобразную тень на скулах, носу периферии лба, а еще — затемнить подвижное веко или придать лицу легкий оттенок загара.
PROMAKEUP laboratory
Prabal Gurung, Moschino и Off-White — неполный список тех, кто отказался от арт-мейка в пользу чистой и сияющей кожи. Не спешите тянуться за хайлайтерами — мелкие светоотражающие частицы в их составе в редких случаях создают тот самый, естественный, блеск, чаще всего это мерцание металлическое. А натуральный влажный эффект — ответственность глоссов. Наш выбор — жидкий блеск от ProMakeup laboratory, который безопасен для использования на любой части лица. Смело наносите кистью или пальцем на подвижное веко, губы или на те места, где обычно используете хайлайтер — для деликатного влажного перелива. Плюс: жидкое стекло можно наслаивать поверх других продуктов, например, темных теней и подводки для трендового потекшего смоки.
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