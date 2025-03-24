Один за всех: 8 бьюти-универсалов для макияжа за пять минут

Вслед за главными трендсеттерами — от Prada до Saint Laurent и Alaia — проповедуем бьюти-минимализм, а заодно бережем место в отпускной и командировочной косметичке с помощью многофункциональных средств для макияжа, которые заменят сразу несколько продуктов.

На правах бьюти-энтуазистов советуем расширить диапазон скульпторов до теней и заменить хайлайтеры на глоссы. Плюс: делимся фаворитами прямиком из косметичек главного петербургского бьюти-феномена Глаши Гурьяновой (в портфолио — собственная школа MUA Angels и лауреатство премии «ТОП50»!), арт-визажиста Марии Швец (делала мейк филологу-комикессе Ксюше Прихотько для съемки Собака.ru и себе для Badlon Magazine!) и мастера по макияжу студии Suite Анны Семеновой (красит петербурженок по поводу и без в самой модной локации города — дворе Hideout!).