Выбрали 10 многофункциональных масел для тела — от расслабляющих до заживляющих

Мы уже доказали, какими универсальными и незаменимыми могут быть масла для лица. Теперь на очереди — средства для тела. Нашли десять лучших, которые в два счета заменят целый пул увлажняющих и питательных кремов, а в придачу избавят от растяжек, напряжения в мышцах и стресса. Дружеский совет: с маслами лучше не торопиться, а по примеру гедониста-слоулайфера медленно втирать массажными движениями (а некоторые — в массажном кабинете!) для максимального эффекта.
EviDenS de Beaute
Марка Evidens de Beaute, созданная французом Шарлем-Эдуардом Бартом для своей невесты Эрико Накамуры, создает косметику на стыке франкофонского эстетства и японских технологий (с формулами от ученых Хоккайдского университета). Массажное масло Jardin De Grasse — не исключение из бьюти-правил бренда: масло семян подсолнечника, обогащенное жирными кислотами Омега-6, восстанавливает защитный гидролипидный слой кожи, а насыщенный антиоксидантами витамин Е стимулирует обновление клеток. Результат — глубоко увлажненная и напитанная кожа, благоухающая розой и жасмином.
Margy's
В основе масла для тела Margy's — эфирное масло лаванды прямиком из Прованса. Пока оно расслабляет тело и душу (восстанавливает и снимает раздражения кожи, а его аромат успокаивает), масла авокадо, миндаля, жожоба и макадамии питают и создают защитный слой на коже, который спасает ее от внешних повреждений. Используйте в качестве увлажняющего средства после душа (не оставляет жирной пленки!). Плюс: можно добавить несколько капель в горячую ванну для увлажнения кожи и ароматерапии.
Elemis
Внутри массажного антистресс-масла для тела Elemis (из британских косметических лабораторий предпринимательницы и бьюти-визионера Линды Штайнер!) — масла ромашки (борется с раздражениями и воспалениями), лаванды (помогает избавляться от рубцов и обладает успокаивающим ароматом) и миндаля (разглаживает, смягчает и увлажняет кожу). К трем главным ингредиентам в группу поддержки добавили масла розового дерева, мелиссы, майорана, герани и розмарина. Вместе они интенсивно питают кожу, снимают напряжение мышц и расслабляют ум.
Comfort Zone
Лучший союзник в борьбе с растяжками и атонией (рыхлость кожи в последствии потери веса) — укрепляющее масло Body Strategist Oil от Comfort Zone с драгоценным составом. Загибаем пальцы: органическое масло таману (природный антибиотик родом из Полинезии с противовоспалительными и заживляющими свойствами), абиссинское масло (увлажняет и питает), масло сладкого миндаля (смягчает и повышает упругость), экстракт центеллы азиатской (стимулирует синтез коллагена) и витамин Е (мощный антиоксидант, который восстанавливает и защищает кожу от фотостарения). Бонус: масло подходит для использования при беременности для снижения риска появления растяжек.
Ligne St Barth
Все свои бьюти-шедевры (читай: наши бьюти-мечты!) Эрве Брин делает по соседству с резиденциями Брэда Питта и Илона Маска на острове Сен-Бартелеми по уникальным формулам (наследство от прабабушки!). В итоге карибский гедонизм и бабушкин опыт заколлабились в рецепте релакс-масла с камфорой и ментолом: вручаем флакон своему массажисту, чтобы еще эффективнее снять усталость, уменьшить целлюлит, избавиться от отечности и подтянуть кожу. А еще это отличная находка для всех ЗОЖ-адептов и профессиональных спортсменов: перед тренировками ментоловое масло разогревает мышцы и стимулирует кровообращение, а после — успокаивает и расслабляет их.
Grown Alchemist
Австралийские веган-гики братья Джереми и Кестон Мьюджис создают косметику только из натуральных ингредиентов (благо флора родного континента богатая!) и так, чтобы не наносить вреда природе. Одно из доказательств — на сто процентов органическое суперувлажняющее масло для тела Grown Alchemist, которое не тестируется на животных. Средство смягчает кожу, повышает ее эластичность, стимулирует синтез коллагена и борется с возрастными изменениями, растяжками и шрамами (спасибо экстракту облепихи, маслам таману и шиповника в составе!). Пока трио трудится над улучшением состояния кожи, ароматный микс масел иланг-иланга, кедра и бергамота снимает стресс и помогает расслабиться.
л'Окситан
Не просто масло, а настоящий бьюти-универсал — расслабляющее масло для массажа л'Окситан с эфирными маслами лаванды, сладкого апельсина, бергамота, мандарина и герани, которое без труда заменит люксовый парфюм и двухчасовую спа-программу (масло миндаля смягчает, активизирует клеточный обмен, контролирует выработку себума, выравнивает рельеф и тон кожи).
Thalgo
Фармацевт Андре Букле, убежденный в целебных свойствах морской флоры, основал первую в мире Лабораторию Морской Косметологии Thalgo в 1964 году. Водоросли зарекомендовали себя как отличные средства для лечения кожных, ревматических и сердечно-сосудистых заболеваний, а позже — как эффективные косметические ингредиенты. Альгология объединилась с аюрведой во флаконе Soothing Massage Oil от Thalgo на основе кунжутного масла. За первое отвечают индийские красные водоросли, богатые Омега 3 и 6, которые стимулируют метаболические процессы в клетках кожи, тонизируют, обладают антиоксидантными свойствами, борются с признаками старения и восстанавливают липидную оболочку. А за второе — аюрведические эфирные масла кориандра, кипариса и шалфея, которые избавляют от усталости и тревожности.
Weleda
Масло арники давно известно благодаря своим заживляющим и восстанавливающим свойствам (помогает при ушибах, растяжениях, ожогах и переломах!). На его основе швейцарские травники Weleda создали мастхэв для каждого, кто активно занимается спортом (или только встраивается в ЗОЖ-поток). Перед тренировкой массаж с маслом арники поможет разогреть мышцы, а после — расслабить, снять напряжение и избавить от боли на следующий день. Плюс: флакончик пригодится и во время беременности при судорогах в ногах и болях в пояснице.
Okolo
Шведский бьюти-фрешмен Okolo появился на российском косметическом рынке только в 2022 году, но уже успел полюбиться самым привередливым уходовым гикам — благодаря эффективным (и многофункциональным!) формулам в комбинации с экоустойчивым подходом. В линейке уходовых средств появилось тающее массажное масло, которое идеально подходит будущим мамам (напитывает обезвоженную кожу и предотвращает появление растяжек) и безопасно для кожи младенцев (успокаивает нежную кожу и отлично работает в качестве базы для мягкого массажа).
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