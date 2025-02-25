Выбрали 10 многофункциональных масел для тела — от расслабляющих до заживляющих

Все свои бьюти-шедевры (читай: наши бьюти-мечты!) Эрве Брин делает по соседству с резиденциями Брэда Питта и Илона Маска на острове Сен-Бартелеми по уникальным формулам (наследство от прабабушки!). В итоге карибский гедонизм и бабушкин опыт заколлабились в рецепте релакс-масла с камфорой и ментолом: вручаем флакон своему массажисту, чтобы еще эффективнее снять усталость, уменьшить целлюлит, избавиться от отечности и подтянуть кожу. А еще это отличная находка для всех ЗОЖ-адептов и профессиональных спортсменов: перед тренировками ментоловое масло разогревает мышцы и стимулирует кровообращение, а после — успокаивает и расслабляет их.