Нашли 8 мест с классным массажем в Петербурге

Oh my face — небольшая петербургская сеть с пятью точками в разных районах города, в которых работают исключительно мастера с медицинским образованием. Первое, за чем точно стоит идти в Oh my face — отличный массаж лица, который делают в четырех разных техниках (классический, миофасциальный, скульптурный и лимфодренажный), а при желании можно усилить эффективность процедуры с помощью микротоков (положительно влияют на состояние кожи и стимулируют выработку коллагена).