Нашли 8 мест с классным массажем в Петербурге

Настраиваемся на год правильно и стремимся к тотальному спокойствию (на зло тюбикам и токсикам!) уровня Николая Василенко (человека и атаракса) на лучших массажных столах и креслах Петербурга — собрали восемь главных точек, где вы всегда в хороших руках.
SUITE
Добавляем к причинам заглянуть в самую модную локацию Петербурга — двор Hideout — фотогеничную бьюти-студию Suite (оценила режиссер и автор интеллигентного мем-блога Анастасия Паутова), которая соседствует с булочками Aster Bakery и эстетичным фитнес-пространством Peach Power. За дизайн-проекты Suite отвечали Екатерина Ростова (кофаундер Delo) и Дарья Зиноватная (лауреат премии Red Dot в Сингапуре), а интерьерные составляющие собирались по локальным мастерским (кресла Delo, стулья Homereve, керамика Любови Канника и Маши Лам и работы Ивана Шкулипа). Помимо образцового маникюра, сложного окрашивания и всевозможных стрижек записываемся на классический или расслабляющий массаж тела (главные фавориты зумерской арт-богемы, фэшн-блогеров и креаторов всех мастей!), а при желании идем прорабатывать лицо (а лучше все сразу — такой сет тоже есть!). Если вы до сих пор не знакомы со Suite, не гадайте, а просто выбирайте мастера Дарью Хабаль — заслужила любовь благодаря сильным, но очень восприимчивым к телесным проблемам рукам.
Фонарные бани
Фиксируем тренд на бани и становимся завсегдатаями главных парных Петербурга. В Фонарных (старейших общественных банях в городе!): есть мужской исторический класс (две русских парных, хаммам, мыльная зона, купель и бассейн, украшенный маскароном с головой тритона!) и женский с деревянными кабинами, воссозданными по старинным гравюрам, терракотовыми статуями и французскими каминами. И важное отличие от версии XIX века — массажный кабинет, в котором делают все виды классического массажа: для максимального телесного и духовного расслабления отправляемся на релаксирующий, для эффективной проработки всех мышц и снятия напряжения советуем интенсивный, а если не можете определиться, не думая, записывайтесь на классический. А для противостояния январской апатии советуем комбинировать массажи с парениями, купелью и контрастными обливаниями, а после отправиться в буфет за чаем из самовара и сушками.
Chisla
В сфере интересов центра Chisla Wellness & Spa (и ее фаундера — специалиста по превентивной медицине Марии Фурсовой) — европейские инновационные методики, современные бьюти-технологии и вековые восточные традиции, с опорой на которые петербургские спа-профи разработали уникальные детокс- и дестресс-программы. Советуем спа-программу с парением в хамаме, очищением черным мылом и марокканской глиной, ароматерапией и чайной церемонией. Но если в запасе нет двух часов, отправляйтесь на массаж, который длится в среднем 50 минут, а приводит в чувство не хуже полуторачасовой аюрведической практики «Абъянга» (проверено балериной Мариинки Марией Хоревой и стилистом Инной Рыжик!). Помимо традиционных видов (антицеллюлитный, спортивный, лимфодренажный) присмотритесь к массажу поющими тибетскими чашами или восточному массажу на твердом масле ши (по старинным Берберским традициям!). Для лица в Chisla Wellness & Spa есть авторский лифтинг-массаж «Скульптор» (рекомендуем идти к мастеру Илоне), сочетающий в себе остеопатические техники, массаж головы, проработку всех мышц лица, шеи и зоны декольте. Или Императорский массаж лица «Кобидо» (лучше всех делает мастер Елена), во время которого происходит стимуляция нервной системы, улучшается кровообращение и лимфоток.
Green Flow Lakhta Park
Разблокируем субличность слоулайфера в хилинг-центре Green Flow Lakhta Park, расположенном на природе недалеко от города. Свое определение «исцеляющий» (healing) комплекс оправдывает на сто процентов: под одной крышей собрали все, что нужно для тотального ретрита — от тренажерного зала и термального комплекса до гастробара. А для самых lazy days, когда ни на фитнес, ни на бассейн нет сил, отправляемся в хилинг-центр с внушительным списком спа-услуг: бальнеология (арома-ванны с детокс- и дестрес-эффектом), бьюти-ритаулы и, конечно, всевозможные массажи для лица и тела, среди которых самыми популярными остаются ручные техники общий расслабляющий, моделирующий или спортивный (главный спец — мастер с высшим медицинским Игорь Уймин!). А для максимального результата (будь то расслабление, очищение или моделирование фигуры) не скупимся на комплексные спа-ритуалы.
Mash Massage
Mash Massage — это студии на Большом проспекте В.О. (м. Василеостровская) и улице Савушкина (м. Беговая) с более чем 20 видами массажа. Мастерицы (в студии работают только женщины) с медицинским образованием мнут любую зону (есть массаж всего тела, лица, спины и головы, рук и ног) и любыми способами — от мягкого и расслабляющего «Авторского масляного relax» до лечебного висцерального и скульптурно-моделирующего. Начать знакомство советуем с флагманских (и самых популярных!) — оздоровительного массажа тела и хиромассажа лица. А к кому идти? Рассказываем: любимица василеостровцев — Рамиля, которая прислушивается к конкретному запросу клиента и активно, но аккуратно прорабатывает нужную зону, избегая болезненных ощущений, а если обитаете на Беговой и обожаете сильный массаж, вставайте в очередь к Анжеле, которая поможет расслабить мышцы и снять напряжение в теле.
The Massage
The Massage — камерная студия (всего три кабинета) на Чкаловской, основанная врачом-реабилитологом Анной, которая долгое время помогала людям восстанавливаться после инсульта. Этот опыт помог фаундеру понять важность работы с телом, в том числе превентивной. В студии делают все традиционные виды массажа — от расслабляющего до миофасциального и антицеллюлитного. Хотя главное, за чем точно стоит идти в студию — оздоровительный массаж в исполнении мастера Марии, которая помимо классических техник владеет остеопатическими приемами, прикладной кинезиологией и тейпированием. А если нет особых проблем и запросов, то выстраивайтесь в очередь к супер-мастеру Уле — творит чудеса по авторской методике, которая сочетает в себе японский, холистический и точечный и другие виды массажа.
FaceRoom
За пять лет команда студии с петербургскими корнями успела обосноваться в 21 локации в 10 городах России, открыть точку в Дубае, принять более 55 000 клиентов и накопить более 300 экспертов (а точнее — фейс-гуру!). Суперсила FaceRoom — многоступенчатый уход за лицом (или фейс-практика), которая включает в себя, помимо ручного массажа лица и шейно-воротниковой зоны, очищение и тонизирование, проработку роллером и скребком Гуаша, расслабление мышц головы, нанесение сыворотки и крема (набор услуг может меняться в зависимости от длительности сеанса). Плюс: если у вас есть конкретные пожелания или важные особенности кожи, специалисты подберут для вас индивидуальную программу ухода. Жители Петроградки и ее окрестностей, поздравляем — в студии на Профессора Попова творит бьюти-чудеса фейс-гуру Яна, которая не только сделает лицо более подтянутым, а кожу напитанной и сияющей (а заодно расслабит настолько, что можно уснуть!), но и расскажет обо всех особенностях вашей кожи и посоветует нужный уход.
Oh my face
Oh my face — небольшая петербургская сеть с пятью точками в разных районах города, в которых работают исключительно мастера с медицинским образованием. Первое, за чем точно стоит идти в Oh my face — отличный массаж лица, который делают в четырех разных техниках (классический, миофасциальный, скульптурный и лимфодренажный), а при желании можно усилить эффективность процедуры с помощью микротоков (положительно влияют на состояние кожи и стимулируют выработку коллагена).
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