Нашли 8 мест с классным массажем в Петербурге

За пять лет команда студии с петербургскими корнями успела обосноваться в 21 локации в 10 городах России, открыть точку в Дубае, принять более 55 000 клиентов и накопить более 300 экспертов (а точнее — фейс-гуру!). Суперсила FaceRoom — многоступенчатый уход за лицом (или фейс-практика), которая включает в себя, помимо ручного массажа лица и шейно-воротниковой зоны, очищение и тонизирование, проработку роллером и скребком Гуаша, расслабление мышц головы, нанесение сыворотки и крема (набор услуг может меняться в зависимости от длительности сеанса). Плюс: если у вас есть конкретные пожелания или важные особенности кожи, специалисты подберут для вас индивидуальную программу ухода. Жители Петроградки и ее окрестностей, поздравляем — в студии на Профессора Попова творит бьюти-чудеса фейс-гуру Яна, которая не только сделает лицо более подтянутым, а кожу напитанной и сияющей (а заодно расслабит настолько, что можно уснуть!), но и расскажет обо всех особенностях вашей кожи и посоветует нужный уход.