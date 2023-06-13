Как Екатерина Смольникова запустила бренд одежды для спорта EVERREVER, которую носят прима-балерина Мария Абашова и велнес-коуч Мария Фурсова

Помню, как полтора года назад ты сказала мне, что задумала бренд спортивной одежды. И вот мы сидим на твоей фабрике, где производятся не только классные вещи Everrever, но и отшиваются на аутсорсе крупные русские бренды. Как у тебя это получилось? Еще и так быстро?

Идея Everrever пришла спонтанно. Я давно и много занимаюсь спортом, но раньше в России было невозможно найти красивую одежду для тренировок, даже лимитированные и дизайнерские линии крупных брендов казались мне однообразными. А зайди в любой американский ТЦ — и найдешь прикольные и необычные модели за совершенно доступные деньги: топы с рюшами, ярчайшие лосины, нарядные комбинезоны — все это совсем не выглядит еще одной скучной формой для зала. И вот раньше я привозила домой из путешествий чемоданы одежды, пока вдруг не подумала: «Доколе!»

Сказано — сделано?

Да! Наверное, эту мою способность можно назвать интуицией: поймать волну, вибрацию пространства. Когда я ставлю намерение — даже вскользь! — оно всегда исполняется. Поэтому я стала очень-очень с этим аккуратна: бывает, намерение реализуется до абсурда быстро.

Казалось бы, что здесь плохого?

А фокус в том, что оно не всегда реализуется тем путем, каким я себе представляла, — и сюрпризы далеко не всегда бывают приятными. Но тем не менее, так и появился Everrever! «Доколе!» я подумала в июне 2021-го, в сентябре был готов мудборд, в апреле я приобрела швейное производство, и весной 2022 года появилась первая коллекция.

Люди скажут: ну, понятно, фабрику муж купил, креативный цех и дорогих специалистов муж купил (Игорь Смольников — футболист, защитник московского клуба «Локомотив». — Прим. ред.). А ты сама небось приедешь раз в месяц, дашь указания, цвет выберешь у комбинезона и растворишься в тумане.

Удивительно, я сделала столько крутых собственных проектов, чтобы избавиться от клише «жена футболиста», а все равно его слышу. Но, скажу честно, примерно так я себе все и представляла: только единороги, только максимально творческая работа — насочиняла, нарисовала и отдала шить. Как же я заблуждалась! Запуск бренда Everrever стал самым мощным трансформационным курсом в моей жизни. Даже так: за эти полтора года я стала другим человеком, вернее, открыла в себе такие грани, о существовании которых не подозревала. Экстерном закончила школу собственного развития.