Без фильтров: 11 уходовых продуктов для сияния кожи (как у Хейли Бибер, только без хайлайтера!)

Glowy face — заметный тренд c осенне-зимних показов каждого второго бренда — от Chanel до Burberry и Alexander McQueen (более 700 публикаций по тегу на Tagwalk). Задались вопросом, как заставить кожу сиять без помощи летнего солнца и радости от ожидания отпуска, и собрали одиннадцать классных средств, которые справятся даже лучше хайлайтеров и мистов с шиммером.
La Prairie
В числе первых клиентов клиники профессора Поль Ниханса (отца-основателя швейцарского бренда La Prairie) — Чарли Чаплин, Марлен Дитрих и Уинстон Черчилль. Секрет доверия — передовые методы по борьбе со старением кожи и использование редчайших ингредиентов — белой и черной игры, платины и золота. Последний как раз вошел в состав крема Pure Gold. Внутри слиткоподобной баночки (вдохновлена архитектурой Баухаус!) — микрочастицы настоящего золота (технология заслужила патент!) отвечают за придание коже лица естественного сияния, а еще — обладают защитными, питательными и увлажняющими свойствами.
Babor
Ретинол — главный союзник по борьбе с возрастными изменениями кожи (за счет стимуляции обновления клеток и выработки коллагена). Внутри новинки от немецких гуру уходовой косметики Babor — два вида ретинола в тандеме с его растительным аналогом — бакучиолом. В результате интенсивной регенерации, морщины заметно уменьшаются, а тон кожи становится более ровным и сияющим. Важно помнить, что ретинол (или иначе — производная витамина А) — это очень активный ингредиент, поэтому вводить его в бьюти-рутину следует постепенно. Начинаем использовать по вечерам два раза в неделю, переходя на ежедневное применение утром и вечером. А после 6-8 недель делаем перерыв 1-2 месяца.
Ligne St Barth
Не мастхэв, а база для очищения: глина давно известна своими абсорбирующими свойствами, эффективным устранением загрязнений и выравниванием рельефа кожи. В поддержку к розовой глине Ligne St Barth добавили экстракт маракуйи, натуральное масло авокадо и витамин Е. Получилась успокаивающая и увлажняющая маска, которая (помимо заметного очищения) разглаживает морщины и сужает поры, борется с сухостью и раздражением, придает коже сияние и свежесть.
Comfort Zone
За сияние в пептидном Luminant Cream от итальянского бренда Comfort Zone отвечает минерал флогопит. Пока кристалл ловит и отражает свет с поверхности кожи, гексапептид стимулирует выработку меланина (защищает от УФ-излучения), а бисаболол снимает микровоспаления, предотвращая появление пигментных пятен. Бонус: сияние не исчезнет, как если смыть хайлайтер, а имеет накопительный эффект (главное — регулярность!).
Paoma
Самое важное в растениях — не плоды, а почки — именно в них сконцентрированы все полезные свойства. Этот секрет разгадали пионеры французской премиальной эко-косметологии — Paoma. Взяли за основу экстракты почек черной смородины, бука и липы (работают над восстановлением) и объединили их с экстрактами шиповника и белой шандры. Первый насыщен антиоксидантами и витамином С (активизирует выработку коллагена, делает кожу более упругой и сияющей за счет бережного отшелушивания), а второй — защищает от внешних воздействий и успокаивает.
Л’Окситан
Залог сияния — здоровая и напитанная кожа. Крем от Л’Окситан с нежной тающей текстурой справляется с этими задачами на пять с плюсом благодаря маслу карите (25% состава!), кислотам Омега-3 и Омега-6. А комбо из цветов таволги (собраны в Провансе) и витамина С борется с пигментацией и выравнивает тон, заставляя кожу светится изнутри.
Clarins
Бестселлер на протяжении сорока (!) лет — бальзам для лица Baume Beauté Eclair от Clarins. Экстракт косточек барбадосской вишни насыщает уставшую кожу кислородом и улучшает цвет лица. Экстракт кактуса стимулирует обновление клеток, что способствует появлению естественного сияния. А овес, обладающий лифтинг эффектом, устраняет следы усталости и делает кожу более упругой.
A'skin care
Многофункциональный крем-баттер A'skin care одновременно питает, восстанавливает и борется с первыми возрастными изменениями, а также стимулирует выработку коллагена и возвращает здоровое сияние (спасибо, ниацинамиду в составе). Особенно пригодится во время осенне-зимнего периода — заботится о коже в условиях сухого комнатного воздуха, защищает от холода и сильного ветра.
Etat Pur
Суперсила французского бьюти-визионера Etat Pur — лаконичные составы, которые предвосхитили тренд на скинимализм в эпоху знаменитого 10-ступенчатого корейского ухода. Главный действующий ингредиент сыворотки — витамин B3, или ниацинамид, в последнее время заслуживший звание чудо-компонента и поселившийся в каждой второй (если не первой) косметичке в виде всех возможных продуктов — от тоников до кремов. И надо сказать — не зря. Загибаем пальцы: решает проблемы с пигментными пятнами и неровным или тусклым тоном кожи, борется с воспалениями и покраснениями, улучшает кожный рельеф и придает сияние. А еще — защищает от негативных внешних воздействий, в том числе от загрязнений.
Pyunkang Yul
Мощный glow booster — крем для лица Pyunkang Yul с витамином C, ниацинамидом и экстрактом жемчуга. Эта троица — настоящее спасение для уставшей и потускневшей кожи лица — возвращает ей сияние и выравнивает тон. Заодно благодаря гиалуроновой кислоте, пантенолу, аденозину и церамидам средство напитывает кожу влагой и укрепляет ее защитный барьер.
Darling*
В условиях нескончаемых дедлайнов (привет, офисные будни!) и петербургской осени сложно (читай: почти невозможно) сохранить естественно сияние кожи. За решением проблемы Darling* отправились на живописный остров Чеджу — местная вода богата минералами и антиоксидантными свойствами. Именно она стала основой для эссенции, возвращающей коже внутреннее сияние. К ней добавили экстракт жимолости (борется с воспалениями) и инновационный компонент из стволовых клеток томата (укрепляет кожный барьер и защищает от загрязнений окружающей среды).
Комментарии (0)