Без фильтров: 11 уходовых продуктов для сияния кожи (как у Хейли Бибер, только без хайлайтера!)

Суперсила французского бьюти-визионера Etat Pur — лаконичные составы, которые предвосхитили тренд на скинимализм в эпоху знаменитого 10-ступенчатого корейского ухода. Главный действующий ингредиент сыворотки — витамин B3, или ниацинамид, в последнее время заслуживший звание чудо-компонента и поселившийся в каждой второй (если не первой) косметичке в виде всех возможных продуктов — от тоников до кремов. И надо сказать — не зря. Загибаем пальцы: решает проблемы с пигментными пятнами и неровным или тусклым тоном кожи, борется с воспалениями и покраснениями, улучшает кожный рельеф и придает сияние. А еще — защищает от негативных внешних воздействий, в том числе от загрязнений.