Спокойствие, только спокойствие! 10 медитативных средств с эфирными маслами

Ищем плюсы в стремительно ухудшающейся погоде и устраиваем дома личный spa-салон — с широким диапазоном услуг (от скрабирования рук и ног до массажа лица и ухода за волосами) и витающими вокруг ароматами миндаля, розы, мяты, лаванды и сандала. Для этого собрали 10 бьюти-продуктов с аромамаслами. А если вы не знали, как они работают, рассказываем: ароматические ноты улавливаются обонятельными рецепторами, воздействуют на лимбическую систему головного мозга, стимулируя выработку сигнальных молекул, нормализующих общее самочувствие, снимающих стресс и способствующих полному расслаблению.
Anne Semonin
Главный секрет (точнее — два) французского Anne Semonin — сочетание премиальных эфирных масел и олигоэлементов (отвечают за упругость кожи и обновление клеток). Суперкомбо успели протестировать (и одобрить!) Изабель Аджани, Гвинет Пэлтроу, Шерон Стоун, и Шарлиз Терон. Не отстаем от красавиц А-листа и тестируем детокс-комплекс (одна банка — хорошо, а две — лучше!). В первом флаконе — эфирные масла грейпфрута (выводит токсины и придает сияние), розмарина (борется с воспалениями и восстанавливает) и мяты (выравнивает тон, снимает покраснения и дает ощущение свежести). К нему в поддержку добавили второй — с интенсивным комплексом олигоэлементов — экстракты плодов каштана, корней иглицы, корней шлемника и хлореллы. Советуем использовать два средства вместе — самостоятельно или в тандеме с любимыми масками, тониками, кремами для лица и тела. Помимо чудо-эффекта на кожу средство обладает деликатным ароматом смеси хвои и цитруса, который успокаивает и снимает усталость.
Margy's
В основе сухого масла для тела Margy's — эфирное масло лаванды прямиком из Прованса. Пока оно расслабляет тело и душу (восстанавливает и снимает раздражения кожи, а его аромат успокаивает), масла авокадо, миндаля, жожоба и макадамии увлажняют, питают и создают защитный слой на коже, который спасает ее от внешних повреждений. Наносите на тело после душа (не оставляет жирной пленки и быстро впитывается), добавляйте несколько капель в ванную или используйте во время массажа.
La Ric
Экс-модель и ольфакторный энтузиаст Соня Прусек в 1980-х создала бренд с люксовыми продуктами для кожи рук и ног с обязательной составляющей — уникальным и роскошным ароматом натуральных аромамасел. Чтобы продлить эффект салонного маникюра и педикюра (по правилам настоящего SPA!), забирайте в ванную арома-скраб для рук и ног с эфирным маслом королевского инжира — питает и защищая кожу от воздействий окружающей среды. За отшелушивание отвечает морская соль, которая стимулирует кровообращение, способствует обновлению и регенерации клеток.
Comfort Zone
Внутри флакона Comfort Zone (кроме настоящих цветов амаранта) целых пять аромамасел: кедра, розы, сандалового дерева, герани и ветивера, которые вместе создают насыщенный и одновременно расслабляющий аромат. Наносите масло на запястья, шею или за ушами, а при желании можно добавлять пару капель в крем или лосьон для более интенсивного и долгого эффекта.
Darphin
В отопительный сезон кожа нуждается в дополнительном уходе — в придачу к привычным продуктам добавьте средство Darphin с тройным розовым концентратом. Комбо из цветочного воска, абсолюта и эфирного масла глубоко проникает в кожу, делает ее более увлажненной, мягкой и сияющей. Используйте уход вечером в качестве промежуточного шага между сывороткой и кремом — несколько капель разотрите в ладонях и вдохните аромат, массажными движениями распределите от центра лица к периферии.
Clarins
SOS-банка для экстремально сухой кожи — Clarins с комплексом эфирных масел сандала, кардамона и лаванды, которые напитывают и восстанавливают поврежденную кожу, возвращая ей тонус и здоровый вид. К ним добавили питательное масло лесного ореха, котоое борется с обезвоживанием. После вечернего очищения добавьте пару капель средства в крем и разогрейте смесь в ладонях, поднесите к носу и вдыхайте аромат в течение нескольких минут, а затем нанесите на лицо лимфодренажными движениями.
Elemis
Лучший союзник в борьбе с целлюлитом — детокс-масло от тела Elemis. Эфирные масла облепихи, морского фенхеля, лимона и можжевельника способствуют регенерации клеток, улучшают обмен веществ и минимизируют внешние признаки целлюлита. После использования кожа становится мягкой и увлажненной, а вы — более отдохнувшей и умиротворенной.
л'Окситан
Под шапками волосы часто путаются и электризуются. Со всем этим (и не только!) справится масло для волос л'Окситан из коктейля из пяти эфирных масел: ангелики, иланг-иланга, сладкого апельсина, лаванды и герани. Вместе они укрепляют волосы, предотвращают ломкость, электризацию и появление секущихся кончиков. Добавьте масло к маске и оставьте на волосах на пять минут или используйте в качестве полноценного ухода и нанесите на чистые, подсушенные полотенцем волосы (от середины длины до кончиков).
Cicada
Во время регулярной бьюти-рутины не стоит забывать об уходе за зоной декольте и груди. Кожа здесь более нежная и чувствительная, поэтому подбирать продукты стоит исходя из ее особенностей. Аромаэликсир Cicada с натуральными эфирными маслами нероли, розы, фиалки и мускатного ореха питает, обладает лифтинг эффектом и восстанавливает кожу груди после периода вскармливания.
Amoveo Cosmetics
Вооружаемся витамином С в сезон простуд. В придачу к иммунным шотам — расслабляющее масло с лимоном и грейпфрутом. Пока вы наносите продукт на тело, эфирное масло лимона помогает улучшить кровообращение и укрепить иммунитет, а грейпфрут работает над выведением лишней жидкости и избавлением от отеков. Бонус: приятный цитрусовый аромат, который мгновенно снимает внутреннее напряжение и усталость.
Комментарии (0)