Спокойствие, только спокойствие! 10 медитативных средств с эфирными маслами

Главный секрет (точнее — два) французского Anne Semonin — сочетание премиальных эфирных масел и олигоэлементов (отвечают за упругость кожи и обновление клеток). Суперкомбо успели протестировать (и одобрить!) Изабель Аджани, Гвинет Пэлтроу, Шерон Стоун, и Шарлиз Терон. Не отстаем от красавиц А-листа и тестируем детокс-комплекс (одна банка — хорошо, а две — лучше!). В первом флаконе — эфирные масла грейпфрута (выводит токсины и придает сияние), розмарина (борется с воспалениями и восстанавливает) и мяты (выравнивает тон, снимает покраснения и дает ощущение свежести). К нему в поддержку добавили второй — с интенсивным комплексом олигоэлементов — экстракты плодов каштана, корней иглицы, корней шлемника и хлореллы. Советуем использовать два средства вместе — самостоятельно или в тандеме с любимыми масками, тониками, кремами для лица и тела. Помимо чудо-эффекта на кожу средство обладает деликатным ароматом смеси хвои и цитруса, который успокаивает и снимает усталость.