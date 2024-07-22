Золото на глазах — главный бьюти-тренд этого года

Золото на глазах — последствие прошлогоднего металлик-помешательства на подиумах — от Valentino до Schiaparelli. В этом сезоне вместе с Christian Dior и Thom Browne доказываем, что блестки не только для вечера, и сияем жидким золотом на веках и сверкающими ресницами на бранчах в Muze Garden и миксологических экспириенсах в «Авангарде».
Подиумы засияли золотым металликом Chanel, мощным глиттером Thom Browne и деликатным блеском Christian Dior. Пока Prabal Gurung голосует за макияж без макияжа однородным золотым покрытием — от ресниц до бровей (и ничего больше!), визажисты из Knwls сочиняют гранжевый мейк, где миксуют черный смоки с акцентным золотым бликом в центре века. Золотые ресницы в почете и у бунтарей из Luar (гротескные ресницы-бабочки!), и феминного Conner Ives — мэтчат небесно-голубой с солнечно-золотым.
Повторяем total-gold макияж Thom Brownе с глиттером KRYGINA — можно наносить на глаза, лицо и губы — и плотных теней Shiseido. Для old-money-makeup забираем благородную палетку Tom Ford — оттенок с легким шиммером пригодится для дневных макияжей, а крупные золотистые блестки оставляем для барных туров на Saint Petersburg Cocktail Week 2024 (старт сегодня!).
Вдохновляемся солнечным макияжем Prabal Gurung и наносим пальцем на все веко жидкие тени от Сергея Наумова. Рисуем бронзовые стрелки кайалом SHIK (их сияшки одобрены визажистом Глашей Гурьяновой!), а для золотых ресниц запасаемся тушью Dolce & Gabbana (есть в ДЛТ) и продуктом 2в1 от Lukky — наносим блестки на ресницы и брови.
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