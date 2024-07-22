Золото на глазах — главный бьюти-тренд этого года

Повторяем total-gold макияж Thom Brownе с глиттером KRYGINA — можно наносить на глаза, лицо и губы — и плотных теней Shiseido. Для old-money-makeup забираем благородную палетку Tom Ford — оттенок с легким шиммером пригодится для дневных макияжей, а крупные золотистые блестки оставляем для барных туров на Saint Petersburg Cocktail Week 2024 (старт сегодня!).

Вдохновляемся солнечным макияжем Prabal Gurung и наносим пальцем на все веко жидкие тени от Сергея Наумова. Рисуем бронзовые стрелки кайалом SHIK (их сияшки одобрены визажистом Глашей Гурьяновой!), а для золотых ресниц запасаемся тушью Dolce & Gabbana (есть в ДЛТ) и продуктом 2в1 от Lukky — наносим блестки на ресницы и брови.