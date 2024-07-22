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Красота

Золото на глазах — главный бьюти-тренд этого года

Золото на глазах — последствие прошлогоднего металлик-помешательства на подиумах — от Valentino до Schiaparelli. В этом сезоне вместе с Christian Dior и Thom Browne доказываем, что блестки не только для вечера, и сияем жидким золотом на веках и сверкающими ресницами на бранчах в Muze Garden и миксологических экспириенсах в «Авангарде». 

Chanel Resort'25

Chanel Resort'25

Thom Browne FW'24

Thom Browne FW'24

Christian Dior FW'24

Christian Dior FW'24

Knwls FW'24

Knwls FW'24

Luar FW'24

Luar FW'24

Prabal Gurung SS'24

Prabal Gurung SS'24

Conner Ives FW'24

Conner Ives FW'24

Подиумы засияли золотым металликом Chanel, мощным глиттером Thom Browne и деликатным блеском Christian Dior. Пока Prabal Gurung голосует за макияж без макияжа однородным золотым покрытием — от ресниц до бровей (и ничего больше!), визажисты из Knwls сочиняют гранжевый мейк, где миксуют черный смоки с акцентным золотым бликом в центре века. Золотые ресницы в почете и у бунтарей из Luar (гротескные ресницы-бабочки!), и феминного Conner Ives — мэтчат небесно-голубой с солнечно-золотым. 

Tom Ford, ДЛТ, 8 750 руб.

Tom Ford, ДЛТ, 8 750 руб.

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 5 140 руб.

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 5 140 руб.

Sisley, Рив Гош, 4 496 руб.

Sisley, Рив Гош, 4 496 руб.

Сергей Наумов, 3 290 руб.

Сергей Наумов, 3 290 руб.

LIMBOSS, Золотое Яблоко, 2 901 руб.

LIMBOSS, Золотое Яблоко, 2 901 руб.

Clarins, ДЛТ, 2 900 руб.

Clarins, ДЛТ, 2 900 руб.

Shiseido, ДЛТ, 2 730 руб.

Shiseido, ДЛТ, 2 730 руб.

ZEESEA, Золотое Яблоко, 1 691 руб.

ZEESEA, Золотое Яблоко, 1 691 руб.

SHIK, 1 490 руб.

SHIK, 1 490 руб.

Pupa, Рив Гош, 1 301 руб.

Pupa, Рив Гош, 1 301 руб.

RBG, 899 руб.

RBG, 899 руб.

KRYGINA, 650 руб.

KRYGINA, 650 руб.

HOLLY PROFESSIONAL, Золотое Яблоко, 520 руб.

HOLLY PROFESSIONAL, Золотое Яблоко, 520 руб.

ЛЭТУАЛЬ MAKEUP, 299 руб.

ЛЭТУАЛЬ MAKEUP, 299 руб.

Lukky, Золотое Яблоко, 293 руб.

Lukky, Золотое Яблоко, 293 руб.

7DAYS, Лэтуаль, 245 руб.

7DAYS, Лэтуаль, 245 руб.

Повторяем total-gold макияж Thom Brownе с глиттером KRYGINA — можно наносить на глаза, лицо и губы — и плотных теней Shiseido. Для old-money-makeup забираем благородную палетку Tom Ford — оттенок с легким шиммером пригодится для дневных макияжей, а крупные золотистые блестки оставляем для барных туров на Saint Petersburg Cocktail Week 2024 (старт сегодня!). 

Вдохновляемся солнечным макияжем Prabal Gurung и наносим пальцем на все веко жидкие тени от Сергея Наумова. Рисуем бронзовые стрелки кайалом SHIK (их сияшки одобрены визажистом Глашей Гурьяновой!), а для золотых ресниц запасаемся тушью Dolce & Gabbana (есть в ДЛТ) и продуктом 2в1 от Lukky — наносим блестки на ресницы и брови. 

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