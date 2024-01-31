Тени для век — самый дофаминовый бьюти-тренд февраля

Повторяем мейкап с показа Prada при помощи кремовых теней Christian Louboutin в оттенке металлик-апельсина, а заодно собираем коллекцию арт-палеток с House of Keys и By Terry. В пылу косметического азарта забираем гранд-палетку Lavelle Collection, набору оттенков которой может позавидовать институт цвета Pantone, а на случай ситуативного ретрит-трипа держим при себе бейби-варианты от Clarins и Arive либо компактный стик от визаж-бренда Елены Крыгиной оттенка космической пыли.