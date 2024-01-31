Тени для век — самый дофаминовый бьюти-тренд февраля

Жизнеутверждающий модный дуэт месяца, способный украсить самый монохромный пуховик, — карамельная candy-bag в комбо с яркими тенями, перекочевавшими с кутюрного подиума в домашние косметички.
Бьюти-акцент фарфорового макияжа Пэт Макграт с шоу-явления Гальяно в Maison Margiela — изумрудные и ультрамариновые тени, подчеркивающие болезненно-декадентскую белизну заводных моделей-кукол. Привычная альтернатива авангарду — празднично-вечерние тени с показа Armani Privé и брайдалкорный мейкап от Miss Sohee. Макияжные стайлинг-трюки: дополняем панк-апсайкл нюдовыми тенями в духе Ronald van der Kemp, а невесомые платья-медузы Миуччи Прады из весенне-летнего ready-to-wear — броским оранжевым сиянием.
Повторяем мейкап с показа Prada при помощи кремовых теней Christian Louboutin в оттенке металлик-апельсина, а заодно собираем коллекцию арт-палеток с House of Keys и By Terry. В пылу косметического азарта забираем гранд-палетку Lavelle Collection, набору оттенков которой может позавидовать институт цвета Pantone, а на случай ситуативного ретрит-трипа держим при себе бейби-варианты от Clarins и Arive либо компактный стик от визаж-бренда Елены Крыгиной оттенка космической пыли.
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