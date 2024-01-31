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Красота

Тени для век — самый дофаминовый бьюти-тренд февраля

Жизнеутверждающий модный дуэт месяца, способный украсить самый монохромный пуховик, — карамельная candy-bag в комбо с яркими тенями, перекочевавшими с кутюрного подиума в домашние косметички.

Maison Margiela Couture
Архивы пресс-служб

Maison Margiela Couture

Maison Margiela Couture
Архивы пресс-служб

Maison Margiela Couture

Maison Margiela Couture
Архивы пресс-служб

Maison Margiela Couture

Armani Privé Couture
Архивы пресс-служб

Armani Privé Couture

Ronald van der Kemp Couture
Архивы пресс-служб

Ronald van der Kemp Couture

Miss Sohee Couture
Архивы пресс-служб

Miss Sohee Couture

Elie Saab Couture
Архивы пресс-служб

Elie Saab Couture

Zuhair Murad Couture
Архивы пресс-служб

Zuhair Murad Couture

Prada SS'24
Архивы пресс-служб

Prada SS'24

Бьюти-акцент фарфорового макияжа Пэт Макграт с шоу-явления Гальяно в Maison Margiela — изумрудные и ультрамариновые тени, подчеркивающие болезненно-декадентскую белизну заводных моделей-кукол. Привычная альтернатива авангарду — празднично-вечерние тени с показа Armani Privé и брайдалкорный мейкап от Miss Sohee. Макияжные стайлинг-трюки: дополняем панк-апсайкл нюдовыми тенями в духе Ronald van der Kemp, а невесомые платья-медузы Миуччи Прады из весенне-летнего ready-to-wear — броским оранжевым сиянием.

Палетка By Terry, ДЛТ, 6 100 руб.
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Палетка By Terry, ДЛТ, 6 100 руб.

Палетка By Terry, Рив Гош, 6 800 руб.
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Палетка By Terry, Рив Гош, 6 800 руб.

Тени для век Christian Louboutin, ДЛТ, 5 300 руб.
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Тени для век Christian Louboutin, ДЛТ, 5 300 руб.

Палетка Clarins, 4 500 руб.
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Палетка Clarins, 4 500 руб.

Палетка House of Keys, 3 590 руб.
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Палетка House of Keys, 3 590 руб.

Жидкие тени Sergey Naumov, 2 690 руб.
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Жидкие тени Sergey Naumov, 2 690 руб.

Тени для век Krygina Cosmetics, 1 850 руб.
Архивы пресс-служб

Тени для век Krygina Cosmetics, 1 850 руб.

Палетка Lavelle Collection, Золотое яблоко, 1 683 руб.
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Палетка Lavelle Collection, Золотое яблоко, 1 683 руб.

Палетка Pupa, Рив Гош, 1 065 руб.
Архивы пресс-служб

Палетка Pupa, Рив Гош, 1 065 руб.

Палетка Arive, 806 руб.
Архивы пресс-служб

Палетка Arive, 806 руб.

Повторяем мейкап с показа Prada при помощи кремовых теней Christian Louboutin в оттенке металлик-апельсина, а заодно собираем коллекцию арт-палеток с House of Keys и By Terry. В пылу косметического азарта забираем гранд-палетку Lavelle Collection, набору оттенков которой может позавидовать институт цвета Pantone, а на случай ситуативного ретрит-трипа держим при себе бейби-варианты от Clarins и Arive либо компактный стик от визаж-бренда Елены Крыгиной оттенка космической пыли.

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