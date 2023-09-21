Prada: как прошел показ Рафа Симмонса и синьоры Миуччи?

Супер-шоу недели моды в Милане — весенне-летний показ творческого дуэта Миуччи Прады и Рафа Симонса. Спойлер: получился образцовый прадакор!
Prada чистого искусства — Раф Симонс и Миучча Прада достают из дачного шкафа винтажные куртки с кожаными лацканами, объединяя их с легендарными ультракороткими шортами, велюровыми платьями, разноцветной (и даже цветочно-принтованной) бахромой и паттерном из россыпи гаек (из того же дачного гаража). Финальный штрих смешения стилей (для лучшей фэшн-разминки мозгов) — чепчик на манер шапочки для плавания. Ну и (пока что) какая Prada без носочков и лоферов!
На показе спел лебединую песню Фабио Замбернарди — дизайн-директор Prada (и правая рука синьоры Миуччи) попрощался с гостями и клиентами бренда после 40 лет работы в модном доме. Тем временем во front row — не без знакомых лиц: одними из первых миланский показ увидели Анастасия Ивлеева (с нордически суровым взглядом в брендированных очках), а также Надежда Стрелец и Наталья Османн.
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