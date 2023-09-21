Prada: как прошел показ Рафа Симмонса и синьоры Миуччи?

Prada чистого искусства — Раф Симонс и Миучча Прада достают из дачного шкафа винтажные куртки с кожаными лацканами, объединяя их с легендарными ультракороткими шортами, велюровыми платьями, разноцветной (и даже цветочно-принтованной) бахромой и паттерном из россыпи гаек (из того же дачного гаража). Финальный штрих смешения стилей (для лучшей фэшн-разминки мозгов) — чепчик на манер шапочки для плавания. Ну и (пока что) какая Prada без носочков и лоферов!