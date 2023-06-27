Солнцестояние: нашли 17 spf средств, которые точно помогут вашей коже пережить лето

Ультраточная гранулометрия комбинации Neylon-12 и Dymethicone обеспечивает стабильность (для кожи точно!) и высокое поглощение избытков себума, мягкость и комфорт, а солнцезащитные фильтры защищают как от лучей типа В (ожоги), так и А (старение). В составе есть все необходимое: экстракт рисовых отрубей охраняет эпидермис от вредных воздействий, экстракт белой мальвы снижает чувствительность кожи (борется с высыпаниями), а также оказывает необходимый этим летом анти-стресс эффект. Рекомендуем наносить 365 дней в году.