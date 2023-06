Солнцестояние: нашли 17 spf средств, которые точно помогут вашей коже пережить лето

Супер спрей для волос Aveda с маслом ши приятная необходимость в вашей косметичке этим летом: в первую очередь он надёжно защищает от UV- лучей, а заодно помогает предотвратить повреждение локонов и их пересушивание. Несколько пшиков, пышная юбка, босоножки Manolo Blahnik and just like that спешим по летним девичьим делам.