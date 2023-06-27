Солнцестояние: нашли 17 spf средств, которые точно помогут вашей коже пережить лето

Побеждаем вредное излучение одним пшиком (а также мазком, касанием или втиранием): в нашей подборке эффективные (и многозадачные!) средства, с которыми не страшен ни затяжной бранч на любимой террасе, ни вечеринка на палубе, ни трехчасовая экскурсия по Комарово.
La Prairie SPF 15
По-летнему легкую тональную основу нашли у швейцарского бренда La Prairie: экстракт икры создает образцовое кремовое покрытие, SPF 15 защищает от солнечных лучей, а консилер (да-да, она еще и консилер) спасает от неизбежных темных кругов (ведь этим летом у нас есть два занятия на выбор поважнее сна – каждая вечеринка как последняя и новостной думскроллинг).
Sisley Sunleya Age Minimizing Global Sun Care
Продукты Sisley из линейки Sunleya – анти-эйдж уход и санскрин в одном флаконе. Средство не просто защищает от солнца, оно помогает активно противостоять эластозу, нейтрализует продукты гликации и предотвращает появление пигментных пятен.
Elemis Dynamic Resurfacing
Спасаем лицо от широкого спектра UVA и UVB лучей микронизированным солнцезащитным средством Elemis в форме дневного крема и смело отправляемся в «Футуру» играть в пинг-понг или уличный бадминтон на террасе. Запатентованный катализатор Tri-Enzym безопасно и эффективно отшелушивает омертвевшие клетки, а инкапсулированная смесь способствует обновлению эпидермиса и дермального матрикса: коллагена и эластина. Лайфхак: храним в холодильнике.
Babor Creamy Compact Foundation SPF50
Не все пудры одинаковы: компактная кремовая пудра Babor умеет не только тонировать и выравнивать, но еще и защищать кожу от солнца и преждевременного старения. Состав впечатляет: натуральные питательные масла, экстракт розмарина, пантенол, витамин Е и канделильский воск, а также высокий уровень защиты (SPF 50).
Aveda Sun Care Protective Hair Veil
Супер спрей для волос Aveda с маслом ши приятная необходимость в вашей косметичке этим летом: в первую очередь он надёжно защищает от UV- лучей, а заодно помогает предотвратить повреждение локонов и их пересушивание. Несколько пшиков, пышная юбка, босоножки Manolo Blahnik and just like that спешим по летним девичьим делам.
Clarins SPF 50 Stick Solaire Invisible
Закрашивать этим летом чувствительные участки на лице будем компактным (как наше тело к лету) солнцезащитным карандашом Clarins. Берем его с собой и отправляемся смотреть фильмы под открытым небом на Винном складе, не боясь покраснений. Среди активных ингредиентов отмечены: экстракт платана защищает кожу от фотостарения, а экстракт оливы — от вредного воздействия УФ-лучей.
COOLA Tinted Moisturizer SPF30 Fresh Rose
Нет ничего лучше пленочных фотографий на рассветном солнце, а необходимый эффект фотошопа обеспечит ВВ крем COOLA. Продукт отлично маскирует покраснения и расширенные поры, а невесомая текстура почти не ощущается на коже. Благодаря антиоксидантам в составе средство увлажняет и надежно защищает от вредного воздействия солнца (SPF 30).
EGIA UV-Defence Sun SPF 30
Главный хит итальянской марки EGIA – увлажняющий крем SPF 30. Антиоксидантная поддержка, защита от разрушительных действий ультрафиолета, гиперпигментации и фотостарения, а также сверкающий эффект в одно нанесение обеспечен. Экстракт календулы в составе оказывает противовоспалительное действие, а гиалуроновая кислота и пантенол увлажняют и регенерируют клетки.
Derm Acte 365 SPF 50 UVA/UVB/PA++++
Ультраточная гранулометрия комбинации Neylon-12 и Dymethicone обеспечивает стабильность (для кожи точно!) и высокое поглощение избытков себума, мягкость и комфорт, а солнцезащитные фильтры защищают как от лучей типа В (ожоги), так и А (старение). В составе есть все необходимое: экстракт рисовых отрубей охраняет эпидермис от вредных воздействий, экстракт белой мальвы снижает чувствительность кожи (борется с высыпаниями), а также оказывает необходимый этим летом анти-стресс эффект. Рекомендуем наносить 365 дней в году.
Bioderma Photoderm PEDIATRICS SPF50+
Есть проверенная практика: использовать надежные детские санскрины всей семьей. Например, инновационное средство Bioderma Photoderm можно использовать с 12 месяцев, оно дарит 8-часовое увлажнение и обеспечивает тройную защиту: масла абрикосовых косточек налаживают поступление биомиметических липидов, комбинация УФ-фильтров противостоит длинным и коротким UVA-лучам, а витамин Е укрепляет клеточную мембрану.
Comfort Zone Skin Regimen Urban Shield
Невесомая и при этом интенсивно защищающая эмульсия Comfort Zone — лучший попутчик в отпуске. Во-первых, флюид выравнивает тон и обеспечивает коже моментальное сияние (спасибо экстракту одуванчиков и натуральным светоотражающим частицам в составе), а во-вторых, не содержит агрессивных отдушек, только мягкий цветочный аромат — мечта.
Л’Окситан Солнцезащитное Молочко Вербена SPF 30
Неотъемлемая часть бьюти трэвел-косметички — молочко Л’Окситан. Продукт для тела с экстрактом вербены из Прованса подарит ощущение свежести и увлажнения, защитит кожу от УФ-лучей. Приятный бонус — шлейф свежего цитрусового аромата, окутывающий вас на протяжении всего дня.
Bronzeada LIBREDERM SPF30
Найдена идеальная замена тональнику — тонизирующий крем от LIBREDERM. Продукт не только защищает от агрессивных солнечных лучей, но и выравнивает цвет, маскирует несовершенства. Масло инка-инчи защищает гидролипидную мантию от обезвоживания, витамин Е и масло виноградной косточки интенсивно питают, а термальная вода сохраняет увлажнённость.
Chupa Chups Candy Glow Cushion SPF50+
Высокопигментированный кушон Chupa Chups сочетает корректирующие свойтва и защиту. Формула с SPF 50 и гиалуроновой кислотой борется с шелушениями, убирает следы покраснений и придает естественный тон без эффекта маски.
MIXIT SPF 50 Back to Sun
Спасаем лицо от вредоносного воздействия ультрафиолетовых лучей с кремом MIXIT. Сок алоэ вера регенеририрует клетки, бетаин увлажняет, тонизирует, а пантенол способствует глубокому восстановлению.
Natura Siberica SPF 50 LAB Biome
Незаменимая крем-база июня для обладателей чувствительной кожи — Natura Siberica. Минеральный солнцезащитный продукт (микронизированный оксид цинка и диоксид титана) спасет от широкого спектра лучей и создаст надежный щит, а цветочные ферменты сиверсии таймырской восстановят и укрепят баланс биома кожи.
EAT MY Lip Balm SPF 30 Exotic Cactus
Говорим санскрину для губ да. Бальзам с формулой SPF 30 защищает от вредоносных лучей, борется с сухостью и отрабатывает тренд на барбикор в макияже. Масла кокоса, манго и какао питают, алоэ вера увлажняет, экстракт ромашки снимает раздражение, а витамины C и E обеспечивают антиоксидантную защиту. Вдохновляться будем Хайли Бибер (а точнее ее любовью к эффекту glazed donuts) и носить космический блеск смешивая с хайлайтером и мерцающими тенями для век.
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