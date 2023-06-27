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Солнцестояние: нашли 17 spf средств, которые точно помогут вашей коже пережить лето

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Побеждаем вредное излучение одним пшиком (а также мазком, касанием или втиранием): в нашей подборке эффективные (и многозадачные!) средства, с которыми не страшен ни затяжной бранч на любимой террасе, ни вечеринка на палубе, ни трехчасовая экскурсия по Комарово.

La Prairie SPF 15 

La Prairie, ДЛТ, 35 980 руб.

По-летнему легкую тональную основу нашли у швейцарского бренда La Prairie: экстракт икры создает образцовое кремовое покрытие, SPF 15 защищает от солнечных лучей, а консилер (да-да, она еще и консилер) спасает от неизбежных темных кругов (ведь этим летом у нас есть два занятия на выбор поважнее сна – каждая вечеринка как последняя и новостной думскроллинг).

Sisley Sunleya Age Minimizing Global Sun Care

Sisley, Рив Гош, 20 999 руб.

Продукты Sisley из линейки Sunleya – анти-эйдж уход и санскрин в одном флаконе. Средство не просто защищает от солнца, оно помогает активно противостоять эластозу, нейтрализует продукты гликации и предотвращает появление пигментных пятен. 

Elemis Dynamic Resurfacing

Elemis, Золотое яблоко, 10 500 руб.

Спасаем лицо от широкого спектра UVA и UVB лучей микронизированным солнцезащитным средством Elemis в форме дневного крема и смело отправляемся в «Футуру» играть в пинг-понг или уличный бадминтон на террасе. Запатентованный катализатор Tri-Enzym безопасно и эффективно отшелушивает омертвевшие клетки, а инкапсулированная смесь способствует обновлению  эпидермиса и дермального матрикса: коллагена и эластина. Лайфхак: храним в холодильнике.

Babor Creamy Compact Foundation SPF50

Babor, 3 040 руб.

Не все пудры одинаковы: компактная кремовая пудра Babor умеет не только тонировать и выравнивать, но еще и  защищать кожу от солнца и преждевременного старения. Состав впечатляет: натуральные питательные масла, экстракт розмарина, пантенол, витамин Е и канделильский воск, а также высокий уровень защиты (SPF 50).

Aveda Sun Care Protective Hair Veil

Aveda, Золотое Яблоко, 4 150 руб.

Супер спрей для волос Aveda с маслом ши приятная необходимость в вашей косметичке этим летом: в первую очередь он надёжно защищает от UV- лучей, а заодно помогает предотвратить повреждение локонов и их пересушивание. Несколько пшиков, пышная юбка, босоножки Manolo Blahnik and just like that спешим по летним девичьим делам.

Clarins SPF 50 Stick Solaire Invisible

Clarins, Рив Гош, 2 212 руб.

Закрашивать этим летом чувствительные участки на лице будем компактным (как наше тело к лету) солнцезащитным  карандашом Clarins. Берем его с собой и отправляемся смотреть фильмы под открытым небом на Винном складе, не боясь покраснений. Среди активных ингредиентов отмечены: экстракт платана защищает кожу от фотостарения, а экстракт оливы — от вредного воздействия УФ-лучей.

COOLA Tinted Moisturizer SPF30 Fresh Rose 

COOLA, 7 500 руб.

Нет ничего лучше пленочных фотографий на рассветном солнце, а необходимый эффект фотошопа обеспечит ВВ крем COOLA. Продукт отлично маскирует покраснения и расширенные поры, а невесомая текстура почти не ощущается на коже. Благодаря антиоксидантам в составе средство увлажняет и надежно защищает от вредного воздействия солнца (SPF 30). 

EGIA UV-Defence Sun SPF 30

EGIA, 6 430 руб.

Главный хит итальянской марки EGIA –  увлажняющий крем SPF 30. Антиоксидантная поддержка, защита от разрушительных действий ультрафиолета, гиперпигментации и фотостарения, а также сверкающий эффект в одно нанесение обеспечен. Экстракт календулы в составе оказывает противовоспалительное действие, а гиалуроновая кислота и пантенол увлажняют и регенерируют клетки. 

Derm Acte 365 SPF 50 UVA/UVB/PA++++

Derm Acte, 8 760 руб.

Ультраточная гранулометрия комбинации Neylon-12 и Dymethicone обеспечивает стабильность (для кожи точно!) и высокое поглощение избытков себума, мягкость и комфорт, а солнцезащитные фильтры защищают как от лучей типа В (ожоги), так и А (старение). В составе есть все необходимое: экстракт рисовых отрубей охраняет эпидермис от вредных воздействий, экстракт белой мальвы снижает чувствительность кожи (борется с высыпаниями), а также оказывает необходимый этим летом анти-стресс эффект. Рекомендуем наносить 365 дней в году.

 Bioderma Photoderm PEDIATRICS SPF50+

Bioderma, NAOS, 2 938 руб.

Есть проверенная практика: использовать надежные детские санскрины всей семьей. Например, инновационное средство Bioderma Photoderm можно использовать с 12 месяцев, оно дарит 8-часовое увлажнение и обеспечивает тройную защиту: масла абрикосовых косточек налаживают поступление биомиметических липидов, комбинация УФ-фильтров противостоит длинным и коротким UVA-лучам, а витамин Е укрепляет клеточную мембрану. 

Comfort Zone Skin Regimen Urban Shield 

Comfort Zone, 5 670 руб.

Невесомая и при этом интенсивно защищающая эмульсия Comfort Zone — лучший попутчик в отпуске. Во-первых, флюид выравнивает тон и обеспечивает коже моментальное сияние (спасибо экстракту одуванчиков и натуральным светоотражающим частицам в составе), а во-вторых, не содержит агрессивных отдушек, только мягкий цветочный аромат — мечта.

Л’Окситан Солнцезащитное Молочко Вербена SPF 30

Л’Окситан, 2 450 руб.

 Неотъемлемая часть бьюти трэвел-косметички — молочко Л’Окситан. Продукт для тела с экстрактом вербены из Прованса подарит ощущение свежести и увлажнения, защитит кожу от УФ-лучей. Приятный бонус — шлейф свежего цитрусового аромата, окутывающий вас на протяжении всего дня.

Bronzeada LIBREDERM SPF30

LIBREDERM, 1 229 руб. 

Найдена идеальная замена тональнику — тонизирующий крем от LIBREDERM. Продукт не только защищает от агрессивных солнечных лучей, но и выравнивает цвет, маскирует несовершенства. Масло инка-инчи защищает гидролипидную мантию от обезвоживания, витамин Е и масло виноградной косточки интенсивно питают, а термальная вода сохраняет увлажнённость.

Chupa Chups Candy Glow Cushion SPF50+

Chupa Chups, Рив Гош, 1 673 руб.

Высокопигментированный кушон Chupa Chups сочетает корректирующие свойтва и защиту. Формула с SPF 50 и гиалуроновой кислотой борется с шелушениями, убирает следы покраснений и придает естественный тон без эффекта маски.

MIXIT SPF 50 Back to Sun

Mixit, Золотое Яблоко, 757 руб.

Спасаем лицо от вредоносного воздействия ультрафиолетовых лучей с кремом MIXIT. Сок алоэ вера регенеририрует клетки, бетаин увлажняет, тонизирует, а пантенол способствует глубокому восстановлению.

Natura Siberica SPF 50 LAB Biome

Natura Siberica, 557 руб.

Незаменимая крем-база июня для обладателей чувствительной кожи —  Natura Siberica. Минеральный солнцезащитный продукт (микронизированный оксид цинка и диоксид титана) спасет от широкого спектра лучей и создаст надежный щит, а цветочные ферменты сиверсии таймырской восстановят и укрепят баланс биома кожи. 

EAT MY Lip Balm SPF 30 Exotic Cactus

EAT MY, 239 руб.

Говорим санскрину для губ да. Бальзам с формулой SPF 30 защищает от вредоносных лучей, борется с сухостью и отрабатывает тренд на барбикор в макияже. Масла кокоса, манго и какао питают, алоэ вера увлажняет, экстракт ромашки снимает раздражение, а витамины C и E обеспечивают антиоксидантную защиту. Вдохновляться будем Хайли Бибер (а точнее ее любовью к эффекту glazed donuts) и носить космический блеск смешивая с хайлайтером и мерцающими тенями для век.

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