Солнцезащитный фактор: собрали самые классные панамы

За пару лет панамы прочно внедрились в жизнь и гардероб: зимой носим меховые, весной и осенью – непромокаемые, а летом – какие захотим. Празднуем возвращение барбикора всеми оттенками розового, продолжаем косплеить нулевые махровыми вариантами (у бренда Cocoshnick вышли модели имени Пэрис Хилтон и Николь Ричи!), все еще практикуем тихую роскошь с помощью плетеных моделей (носим с хрустящими оверсайз сорочками и широкими льняными брюками) и не забываем про артизанский шик – кроше и ручная вязка в ассортименте.