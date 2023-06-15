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Вещи

Солнцезащитный фактор: собрали самые классные панамы

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В Петербурге крепко припекло: без панамы никуда. В нашей подборке самые разные варианты важного (и модного!) аксессуара: от роскошных до бюджетных, от махровых до вязаных,  от технологичных до романтичных.

Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 65 000 руб.

Архивы пресс-служб

Gucci, ДЛТ, 51 660 руб.

Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 53 050 руб.

Архивы пресс-служб

Ferragamo, 44 000 руб.

Архивы пресс-служб

MSGM, Кегнуру, 14 999 руб.

Архивы пресс-служб

COCOSHNICK, 11 800 руб.

Архивы пресс-служб

Peserico, Кашемир и Шелк, 28 879 руб.

Архивы пресс-служб

12 Storeez, 3 980 руб.

Архивы пресс-служб

Marc O'Polo DENIM x KANGOL, 7 490 руб.

Архивы пресс-служб

Parajumpers, NO ONE, 8 950 руб.

Архивы пресс-служб

P.A.R.O.S.H., Golden Line, 12 200 руб.

Архивы пресс-служб

Timberland, Bootwood, 9 990 руб.

Архивы пресс-служб

Gate31, 5 290 руб.

Архивы пресс-служб

SHU, 2 490 руб.

За пару лет панамы прочно внедрились в жизнь и гардероб: зимой носим меховые, весной и осенью – непромокаемые, а летом – какие захотим. Празднуем возвращение барбикора всеми оттенками розового, продолжаем косплеить нулевые махровыми вариантами (у бренда Cocoshnick вышли модели имени Пэрис Хилтон и Николь Ричи!), все еще практикуем тихую роскошь с помощью плетеных моделей (носим с хрустящими оверсайз сорочками и широкими льняными брюками) и не забываем про артизанский шик – кроше и ручная вязка в ассортименте.

Архивы пресс-служб

Love to knit, 5 550 руб.

Архивы пресс-служб

Ushatava, 4 500 руб.

Архивы пресс-служб

HUGO, СТОКМАНН, 3 790 руб.

Архивы пресс-служб

GATE31, 4 890 руб.

Архивы пресс-служб

Mango, 4 699 руб.

Архивы пресс-служб

Twist, СТОКМАНН, 3 390 руб.

Архивы пресс-служб

Murmurizm, 2 980 руб.

Архивы пресс-служб

Studio 29, 2 900 руб.

Архивы пресс-служб

Befree, 799 руб.

Архивы пресс-служб

Уста к устам, 2 900 руб.

Архивы пресс-служб

KRAKATAU, 3 590 руб.

Архивы пресс-служб

modi, 1 299 руб.

Архивы пресс-служб

Sela, 999 руб.

Берем джинсовую панаму (самая бюджетная – у Befree) в наш тотал-деним лук, выбираем цветочные мотивы (самая милая – у Gucci) для лучших пикников, и черные – для летнего готкора и урбан шика. Помним, что в Петербурге панама без завязок – деньги на ветер (про это лучше остальных понимают в SHU и GATE31).

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