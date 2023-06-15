Солнцезащитный фактор: собрали самые классные панамы

В Петербурге крепко припекло: без панамы никуда. В нашей подборке самые разные варианты важного (и модного!) аксессуара: от роскошных до бюджетных, от махровых до вязаных, от технологичных до романтичных.
За пару лет панамы прочно внедрились в жизнь и гардероб: зимой носим меховые, весной и осенью – непромокаемые, а летом – какие захотим. Празднуем возвращение барбикора всеми оттенками розового, продолжаем косплеить нулевые махровыми вариантами (у бренда Cocoshnick вышли модели имени Пэрис Хилтон и Николь Ричи!), все еще практикуем тихую роскошь с помощью плетеных моделей (носим с хрустящими оверсайз сорочками и широкими льняными брюками) и не забываем про артизанский шик – кроше и ручная вязка в ассортименте.
Берем джинсовую панаму (самая бюджетная – у Befree) в наш тотал-деним лук, выбираем цветочные мотивы (самая милая – у Gucci) для лучших пикников, и черные – для летнего готкора и урбан шика. Помним, что в Петербурге панама без завязок – деньги на ветер (про это лучше остальных понимают в SHU и GATE31).
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