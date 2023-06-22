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Вещи

Это кейс! Собрали классные косметички

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Отпуск не за горами, а ваши санскрины, мисты, спреи и кремы-сорбеты сами себя не упакуют. И если нескольких чемоданов еще можно избежать при определенных навыках и умениях, то нескольких косметичек – точно нет. В нашей подборке бьюти-кейсы всех мастей: от карточных (Ola Ola) до лошадиных (Ulyana Sergeenko).

Ulyana Sergeenko, ДЛТ, 150 000 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 67 400 руб.

Gucci, ДЛТ, 35 910 руб.

Missoni, «Кашемир и Шелк», 18 449 руб.

Furla, 16 800 руб.

Artskill, 19 800 руб.

Pollini, NO ONE, 14 490 руб.

Kashinaka, Золотое Яблоко, 10 000 руб.

MSGM, Кенгуру, 8 999 руб.

Two eagles Dublin, Золотое Яблоко, 7 910 руб.

NUSELF, 7 600 руб.

Coccinelle, 6 415 руб.

Выбираем косметичку под собственные практические и эстетические нужды: гигантскую или миниатюрную, кубовидную или цилиндрообразную, с богатым тиснением под крокодила (Ulyana Sergeenko), заветным плетением intrecciato (Bottega Veneta)  или узнаваемыми зигзагами (Missoni), кожаную или тканую вручную в ковровой технике (Two Eagles), логоцентричную (Pollini) или с арт-уклоном (Ola Ola), кейс-оберег (Kashinaka) или нежность на молнии (ASSORO), с ручками (Furla)  или без. 

Архивы пресс-служб

OLA OLA, 6 600 руб.

Архивы пресс-служб

ASKENT, 4 900 руб.

Архивы пресс-служб

Highcraft, 4 900 руб.

Архивы пресс-служб

Ronda, Рив Гош, 4 893 руб.

Архивы пресс-служб

ADELE.FOR.YOU, Золотое Яблоко, 4 810 руб.

Архивы пресс-служб

Эконика, 3 990 руб.

Архивы пресс-служб

ASKENT, 3 890 руб.

Архивы пресс-служб

MAC, Рив Гош, 3 690 руб.

Архивы пресс-служб

ASSORO, Золотое Яблоко, 3 330 руб.

Архивы пресс-служб

MC2 Saint Barth, Golden Line, 3 300 руб.

Архивы пресс-служб

Mathilde M, СТОКМАНН, 2 590 руб.

Архивы пресс-служб

Arny Prant, 3 000 руб. 

Архивы пресс-служб

Mango, 2 699 руб.

Архивы пресс-служб

modi, 499 руб.

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