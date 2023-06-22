Это кейс! Собрали классные косметички

Отпуск не за горами, а ваши санскрины, мисты, спреи и кремы-сорбеты сами себя не упакуют. И если нескольких чемоданов еще можно избежать при определенных навыках и умениях, то нескольких косметичек – точно нет. В нашей подборке бьюти-кейсы всех мастей: от карточных (Ola Ola) до лошадиных (Ulyana Sergeenko).