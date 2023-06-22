Это кейс! Собрали классные косметички

Отпуск не за горами, а ваши санскрины, мисты, спреи и кремы-сорбеты сами себя не упакуют. И если нескольких чемоданов еще можно избежать при определенных навыках и умениях, то нескольких косметичек – точно нет. В нашей подборке бьюти-кейсы всех мастей: от карточных (Ola Ola) до лошадиных (Ulyana Sergeenko).
Missoni, «Кашемир и Шелк», 18 449 руб.
Выбираем косметичку под собственные практические и эстетические нужды: гигантскую или миниатюрную, кубовидную или цилиндрообразную, с богатым тиснением под крокодила (Ulyana Sergeenko), заветным плетением intrecciato (Bottega Veneta) или узнаваемыми зигзагами (Missoni), кожаную или тканую вручную в ковровой технике (Two Eagles), логоцентричную (Pollini) или с арт-уклоном (Ola Ola), кейс-оберег (Kashinaka) или нежность на молнии (ASSORO), с ручками (Furla) или без.
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