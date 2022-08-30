35 российских брендов косметики для тела и волос, которыми мы гордимся

Косметика mi&ko разработана для женщин, которые не хотят выбирать между заботой о природе и заботой о своей красоте. Поэтому у средств есть сертификаты COSMOS ORGANIC, текстуры продуктов максимально комфортные и тающие на коже, а ароматы благодаря эфирным маслам в составе расслабляют и положительно влияют на эмоциональное состояние.

В линейке для тела советуем присмотреться к подтягивающему крему для шеи и области декольте Push up: он на 100% состоит из натуральных ингредиентов, повышает упругость и продлевает молодость кожи благодаря комплексу фосфолипидов и L-орнитина. Роскошный обволакивающий крем для тела Touch Me — настоящий экспресс-спа в домашних условиях: это 100% натуральный состав с экстрактами альбиции ленкоранской и дамасской розы, нежная тающая текстура и восхитительно бархатная кожа после.

Другой фаворит – линия для тела с лавандой: средства не только превращают бьюти-рутину в сеанс ароматерапии, но и бережно ухаживают за кожей. Натуральное молочко из этой серии насыщает кожу маслами оливы и миндаля, заживляет и успокаивает. А преумножить эффект тренировок и здорового питания помогут антицеллюлитный скраб для тела «Имбирь» (частички миндальной скорлупы массируют и обновляют кожу, а эфирное масло имбиря и экстракт красного перца разогревают ткани, активизируя обменные процессы) и гель-обертывание для тела Intense GYM с экстрактами планктона, микроводорослей и кофеина. Они усиливают метаболизм мышечных волокон и активируют клетки, ответственные за сжигание жира.

Где купить: на сайте mi&ko и в магазинах-партнерах