35 российских брендов косметики для тела и волос, которыми мы гордимся

Продолжаем рассказывать о российских марках, на которые стоит обратить внимание, в нашем проекте #sobaka_loves_locals. Вслед за материалом о средствах для лица публикуем подборку маст-хэвов для волос и тела от лучших брендов из России. Экоупаковка, принципы осознанности, отличные составы и философия неспешной заботы о себе — вот что их объединяет.
Петербург
Human being
Бренд основала петербурженка Настя Нудельман, химик-технолог по образованию. Поэтому за красивым слоганом «быть ближе к себе» стоят продуманные и физиологичные (то есть не разрушающие естественный барьер кожи) составы. Другая важная часть философии Human being – бережное отношение к природе: переработанная или перерабатываемая упаковка, оборотная тара и отсутствие продуктов животного происхождения. Маст-хэвы марки – гели для душа с мягкими ПАВами, крем с керамидами, восстанавливающий кожный барьер, и сыворотка для роста волос.
Где купить: на сайте Human being и в магазинах-патнерах
Elska
Главные принципы этого петербургского бренда — натуральные составы, никаких испытаний на животных и минимум упаковки, а лучше — полное ее отсутствие. Мы очень любим Elska за ароматы, но для аллергиков есть отдельная линия Pure без красителей и отдушек. У марки можно найти мыло, твердые шампуни с кондиционерами для волос, баттеры и необычные кондиционеры для тела — это одновременно моющее и увлажняющее средство. Потому что лишние баночки на полке ни к чему.
Где купить: на сайте Elska и в магазинах-партнерах
Laboratorium
Мы уже писали о классных средствах марки для лица, но продукты для тела и волос заслуживают отдельного внимания. Наши любимчики – кремы для тела «Вишневый пирог» и «Кофе с пончиками», мятный скраб, натуральные дезодоранты, ироничный крем для рук «Венера Милосская» и микс для ванны с лепестками розы и маслом чайного дерева. Помимо эстетичной упаковки средства отличаются приятными ароматными и текстурами.
Где купить: на сайте Laboratorium и в магазинах-партнерах
«Голодный леший»
«Голодный леший» позиционирует себя как бренд экологичной лесной косметики в перерабатываемой упаковке. В формулах нет ингредиентов животного происхождения, а продукция тестируется только в пробирке. Упаковку средств можно вернуть в магазин или сдать на переработку. В линейке есть кремы и гели для душа, шампуни и бальзамы, дезодоранты, а еще, например, лубрикант от укусов насекомых и классные гели для укладки волос.
Где купить: на сайте «Голодного лешего» и в магазинах-партнерах
Savonry
Название бренда образовано от французского слова «savonneire» — мыловарня. Собственно, с изготовления мыла все и начиналось. А сегодня в ассортименте более 500 продуктов по уходу за телом, лицом и волосами. Наши фавориты — ароматные массажные плитки, твердые бальзамы для волос, дезодоранты в спрее, бомбочки и нежнейшее молочко для ванн.
Где купить: на сайте Savonry и в магазинах-партнерах
Grower Cosmetics
Натуральная косметика на основе конопли и других природных ингредиентов. В прошлом году мы говорили с создателем бренда Иваном Дьяченко, который рассказал, что конопля — это «сырье с исторической привязкой», которое активно использовалось в разные времена и даже закреплено в российских топонимах. Среди средств бренда масла для лица и для тела, арома-соль и скрабы — все, что нужно для релаксации и полноценного спа-отдыха в домашних условиях.
Где купить: на сайте Grower Cosmetics
Levrana
История бренда началась в 2013 году: пара петербуржцев решила наладить домашнее производство мыла из натуральных компонентов – сначала для себя, а после и на продажу. В 2015 году вышла первая линейка шампуней и кондиционеров для волос, а сегодня компания объединяет уже семь экобрендов, которые выпускают косметику, продукты питания и даже одежду. Главные принципы Levrana – отказ от продуктов нефтепереработки и парабенов, отсутствие тестов на животных и исключительно натуральные ингредиенты, подаренные самой природой.
Где купить: на сайте Levrana и в магазинах-партнерах
Москва
Natura Siberica
Этот бренд не нуждается в представлении: об эффективных и доступных средствах на основе сибирских трав и природных экстрактов, кажется, знают все. Вы также наверняка в курсе, что это действительно настоящая органическая косметика – у Natura Siberica есть все необходимые сертификаты (ICEA, ECOCERT, COSMOS STANDARD, BDIH). Поэтому мы просто расскажем о бестселлерах марки для тела, которые обязаны оказаться в вашей косметичке.
Во-первых, это скрабы: Anti-cellulite с разогревающими маслами, который активизирует обменные процессы и оказывает лимфодренажный эффект, и облепихово-медовый – он не только очищает и обновляет кожу, но и, благодаря маслу алтайской облепихи, гречишному меду и экстракту шалфея, глубоко питает ее, делая мягкой и нежной на ощупь. Другой помощник на пути к идеальному телу – натуральное густое даурское масло для тела, которое способствует повышению тонуса кожи, стимулирует синтез коллагена и активизирует обменные процессы в клетках. И еще один маст-хэв – ягодная маска-смузи для тела «Улугская баня» с экстрактами дикой медвежьей ягоды, северной клюквы, тувинской малины и брусники: она укрепляет клетки кожи, повышая ее защитные свойства и упругость, глубоко питает и увлажняет.
Где купить: в магазинах и на сайте Natura Siberica, а также в магазинах-партнерах
ILONA LUNDEN
Холодное подтягивающее обертывание содержит комплекс из 14 экстрактов растений, 7 натуральных аминокислот, аллантоина, морского коллагена и эластина и моментально ускоряет кровообращение, оказывая лимфодренажный эффект
Глубоко увлажняющий крем-маска для тела Hydra 24 содержит гиалуроновую кислоту, галактоарабинан, пантенол, глицерин, мочевину, комплекс из 8 экстрактов и 4 масел
Обновляющий сахарный скраб
Водорослевый гель-уход для душа
Основатель бренда Илона Лунден – в прошлом мастер по наращиванию волос и свадебной прическе, поэтому об уходе за волосами знает все. Для собственного бренда она подбирала лучшие активные ингредиенты, поэтому продукты для волос могут похвастаться действительно эффективными формулами. Впрочем, средства для тела им ничуть не уступают. Наши фавориты для ухода – водорослевый гель-уход для душа с приятным ароматом и нежной текстурой, который превращает рутину в настоящую домашнюю спа-процедуру, и глубоко увлажняющий крем-маска для тела, поддерживающий кожу в увлажненном состоянии даже при воздействии солнца и ветра. А для поддержания тонуса кожи – холодное обертывание и сахарный скраб: он не только нежно отшелушивает кожу, но и защищает ее от обезвоживания и сухости.
Где купить: на сайте Ilona Lunden
mi&ko
Косметика mi&ko разработана для женщин, которые не хотят выбирать между заботой о природе и заботой о своей красоте. Поэтому у средств есть сертификаты COSMOS ORGANIC, текстуры продуктов максимально комфортные и тающие на коже, а ароматы благодаря эфирным маслам в составе расслабляют и положительно влияют на эмоциональное состояние.
В линейке для тела советуем присмотреться к подтягивающему крему для шеи и области декольте Push up: он на 100% состоит из натуральных ингредиентов, повышает упругость и продлевает молодость кожи благодаря комплексу фосфолипидов и L-орнитина. Роскошный обволакивающий крем для тела Touch Me — настоящий экспресс-спа в домашних условиях: это 100% натуральный состав с экстрактами альбиции ленкоранской и дамасской розы, нежная тающая текстура и восхитительно бархатная кожа после.
Другой фаворит – линия для тела с лавандой: средства не только превращают бьюти-рутину в сеанс ароматерапии, но и бережно ухаживают за кожей. Натуральное молочко из этой серии насыщает кожу маслами оливы и миндаля, заживляет и успокаивает. А преумножить эффект тренировок и здорового питания помогут антицеллюлитный скраб для тела «Имбирь» (частички миндальной скорлупы массируют и обновляют кожу, а эфирное масло имбиря и экстракт красного перца разогревают ткани, активизируя обменные процессы) и гель-обертывание для тела Intense GYM с экстрактами планктона, микроводорослей и кофеина. Они усиливают метаболизм мышечных волокон и активируют клетки, ответственные за сжигание жира.
Где купить: на сайте mi&ko и в магазинах-партнерах
BATH GARDEN
Шампунь для сухих и поврежденных волос «Куркума & аргана»
Универсальная питательная маска для волос «Золотая куркума»
Термозащитный спрей для волос «Вербена & витамины» с экстрактом листьев вербены, пантенолом, витамином PP и биотином
Гель для душа «Увлажняющий авокадо»
Многофункциональный крем для тела «Любимый авокадо»
BATH GARDEN — новый бренд компании Greencosmetics Group, также выпускающей косметику Ecolatier. В основе его концепции — забота о микробиоме кожи. Поэтому у всех средств максимально бережные и эффективные формулы с натуральными компонентами, которые призваны усиливать защитные функции кожи и поддерживать оптимальный баланс микрофлоры. Среди средств для волос советуем обратить внимание на шампунь «Куркума & аргана» с питательным маслом арганового дерева (он увлажняет и смягчает локоны и разглаживает поврежденные кончики, не утяжеляя прическу) и питательную маску «Золотая куркума», которая укрепляет корни и смягчает волосы по всей длине, делая их более сильными и здоровыми. И, конечно, нельзя забывать о термозащите при сушке феном и горячей укладке: с этой задачей справится спрей для волос «Вербена & витамины» , а заодно сделает локоны более гладкими и послушными.
Для тела — гель для душа «Увлажняющий авокадо» (он дает легкую пену, которая предельно деликатно очищает кожу) и крем «Любимый авокадо» с маслами авокадо, ши, оливы и жожоба, которые моментально устраняют чувство стянутости и помогают смягчить даже очень сухие участки. Несмотря на густую питательную текстуру, крем легко распределяется по коже и быстро впитывается, а также идеально подходит для массажа.
Где купить: в «Золотом яблоке», «Утконосе» и других магазинах-партнерах
Giardino Magico
В Giardino Magico главный акцент делается на ароматах, поэтому косметика подойдет для любителей душистых гелей для душа, шампуней и кремов. С итальянского название бренда переводится как «волшебный сад», и отдушки у средств соответствующие: жасмин и смородина, инжир и ваниль, груша и бергамот. А еще присмотритесь к линейке «Уд и черный перец»: это достойная альтернатива культовому аромату другого известного бренда.
Где купить: на сайте Giardino Magico
Letique
История бренда началась с домашних бьюти-экспериментов блогера Валерии Чекалиной. Девушка делилась рецептами скрабов и обертываний, которые можно было приготовить в домашних условиях. А в 2018 году решила запустить собственную марку уходовых средств, где объединила полюбившиеся классические рецепты и современные разработки. Все продукты Letique сделаны из натуральных ингредиентов и не тестируются на животных.
Где купить: на сайте Letique и в магазинах-партнерах
Beauty Minimalist
Принципы закреплены уже в самом названии марки: только необходимые продукты в простых, но удобных упаковках. В составе средств нет вредных веществ, опасных консервантов и сомнительных красителей. Зато есть максимум натуральных компонентов. Марка придерживается принципов осознанного потребления: косметика в экономичной упаковке позволяет дольше расходовать средства и меньше загрязнять окружающую среду.
Где купить: на сайте Beauty Minimalist
OLLIN Professional
OLLIN — первый российский бренд профессиональной косметики для волос: есть как салонные линии, так и средства для домашнего использования. При доступных ценах у средств весьма неплохие составы. Рекомендуем присмотреться к маскам, шампуню (вариант для глубокого очищения – достойная бюджетная альтернатива европейским маркам) и продуктам для стайлинга, в частности, пудре для создания прикорневого объема и спрею для создания эффекта пляжных волн «Морская соль».
Где купить: на сайте OLLIN Professional и в магазинах-партнерах
LOVELY AURA BY RUBETS
Один из главных светских парикмахеров Ольга Рубец создала собственный бренд косметики с ироничным посылом «для чувствительных москвичей». Но помимо иронии в нем есть и практический смысл: работая с клиентами, Ольга заметила, что жители мегаполиса все чаще сталкиваются с проблемой чувствительной кожи головы. Позже помимо линейки для волос с мягкими составами в ассортименте бренда появились кремы для тела и рук, способные успокоить и увлажнить даже самую раздраженную кожу.
Где купить: на сайте LOVELY AURA BY RUBETS
PHILOSOPHY BY ALEX KONTIER
Марку придумал колорист Алекс Контье — главный московский эксперт по блондированию волос и создатель техники окрашивания «Поцелуй солнца». Поэтому в коллекции продуктов ухода за осветленными волосами соединились его многолетний опыт работы в салоне, эффективные растительные формулы и научные технологии. В основе философии бренда — забота о себе и природе и гедонизм (поэтому все средства обладают утонченными ароматами). Блондинкам (и не только) советуем присмотреться к шампуню-реконструктору с экстрактом листьев артишока, маске-кондиционеру с черным рисом и текстурирующему спрею для объема.
Где купить: на сайте PHILOSOPHY BY ALEX KONTIER
CIRKLE
Бренд косметики блогера Ксении Шипиловой стал известен благодаря линейке твердых шампуней, позволяющих экономить водные ресурсы (а также финансы покупателей: у продукта экономичный расход). Позже линейка расширилась скрабами и очищающими средствами – тоже в твердом формате. Несмотря на натуральные формулы без сульфатов, средства хорошо пенятся и классно пахнут.
Где купить: в Keep Looking и «Золотом яблоке»
Mint500
Mint500 — это бренд российского производства Greaser, которое выпускает целую серию марок косметики. Как следует из названия, центральный ингредиент всех средств — эфирное масло мяты, дополненное разными оттенками (например, «Мята и ежевика» или «Мята и конопля»). Так что любителям характерного холодка стоит присмотреться к шампуням (от вариантов на каждый день до продуктов для глубокого очищения) и кондиционерам, а также гелям для душа, мылу и всегда актуальным санитайзерам.
Где купить: в магазинах Pomades и «Золотое яблоко» и на маркетплейсах
Nano Organic и Jurassic Spa
Jurassic Spa и Nano Organic — две марки уходовой косметики, придуманные биофизиком Натальей Поповой. Еще до запуска собственного бизнеса Наталья разбирала составы косметических средств в своих социальных сетях. Поэтому об активных ингредиентах она знает все. В продуктах ее брендов они только органические — максимум пользы из глины, солей, водорослей, фруктовых кислот и масел. Если Jurassic Spa больше специализируется на коже, то Nano Organic сильны продуктами для восстановления волос.
Где купить: на сайтах Nano Organic и Jurassic Spa
Senseful
Senseful — этичный бренд уходовых продуктов для тела, проповедующий философию любви к себе и неспешной заботы о теле. Поэтому у марки много продуктов, с которыми можно устроить настоящий домашний спа — лосьоны, кремы и масла, скрабы и наборы для ванн, а особое внимание уделяется текстурам и ароматам средств, чтобы бьюти-ритуалы были особенно приятными.
Где купить: на маркетплейсах-партнерах бренда
Ecolatier
Еще один бренд натуральной косметики без силиконов, парабенов и искусственных красителей и отдушек с собственным производством в Московской области. Особенно хороши у бренда скрабы для тела, масло для душа и ароматные средства для ванн. В линейке для волос помимо шампуней и масок можно присмотреться к термозащитным спреям, ковошинг-бальзаму (внимание поклонникам Curly Girl Method) и маслу от секущихся кончиков.
Где купить: на сайте Ecolatier и в магазинах-партнерах
Екатеринбург
«Дом Солнце»
Уральский бренд не только создает веганскую косметику, но и проводит лекции и записывает подкаст об экологии и веганстве. Создатели компании уверены, что людям не нужно покупать воду и пластик, поэтому основной упор делается на твердых продуктах из натуральных компонентов. Здесь можно найти мыло, шампуни и бальзамы, а также приятные мелочи вроде чистящей пасты для дома и масла для ухода за кутикулой.
Где купить: на сайте «Дома Солнце»
Краснодар и Сочи
Forrest Gump
Елена Аваряскина, создательница бренда, говорит, что делает косметику для всех, как для себя. Все началось с бальзамов для губ и кофейного скраба, которые она изготовила сама, и удивилась эффекту, который превосходил масс-маркетовский. Вот, что Елена рассказала о своих средствах нашему изданию в прошлом году: «Косметика делается на основе натуральных масел, цветочных вод и растительных экстрактов. Например, скрабящие частицы в скрабах — это исключительно натурпродукт: молотый кофе, скорлупа грецкого ореха и даже кокосовая стружка. Никакого микропластика!»
Где купить: на сайте Forrest Gump
«Краснополянская косметика»
Основательница «Краснополянской косметики» Кристина Судеревская говорит, что в продуктах бренда используется все то, что дает природа: целебное разнотравье, вода с горных ледников, натуральный мох. Несколько лет назад бренд перешел на зеленое производство полного цикла, когда все процессы происходят в одном месте и минимизируется углеродный след. Кроме того, производство работает на возобновляемой энергии, почти вся упаковка пригодна для переработки, а косметика не тестируется на животных. Средства бренда можно встретить в том числе в Avocado box (лайфстайл-боксе с косметикой, аксессуарами и полезными снеками), собранном Иреной Понарошку. А еще у бренда есть линейка натуральных дезодорантов от телеведущей.
Где купить: на сайте «Краснополянская косметика» и в магазинах-партнерах
LíA craft cosmetics
Бренд натуральной косметики, которая производится в самом сердце гор Красной Поляны, на высоте 540 метров над уровнем моря. Создатели бренда уверены в целебных свойствах талой воды, структуру которой невозможно воссоздать в лабораторных условиях. Поэтому в составе почти всех средств можно встретить горную очищенную воду. LíA craft cosmetics противопоставляет крафт масс-маркету, добавляя частичку души в каждое средство.
Где купить: на сайте LíA craft cosmetics
Madame Safran
Марка, которая существует уже четыре года, выпускает натуральную косметику для тела и души. Здесь есть не только скрабы, убтаны и натуральные масла, но и антисептик для рук «Лаванда и лимон», который всегда актуален, а также бомбочки для ванны, которые стоят в 6 (!) раз дешевле, чем те, которые обычно предлагает масс-маркет.
Где купить: на сайте Madame Safran
«Термальный источник»
Косметика производится на основе термальной воды – в непосредственной близости от источника № 102 в городе-курорте Горячий Ключ. Создатели бренда решили использовать ее целебные свойства и способность восстанавливать и увлажнять кожу и разработали большую линейку средств: здесь можно найти грязевые маски, кремы, скрабы и масла, продукты для волос и неожиданные для российского рынка продукты, например, BB-крем для ног или улиточный гель для лица и тела. И, как полагается южному бренду, широкий ассортимент средств для загара и после него.
Где купить: на сайте «Термального источника» и в магазинах-партнерах
Новосибирск
Miss Laminaria
Почти все средства созданы на основе ламинарии, поставляемой из Китая. Это морские водоросли, которые обладают регенеративными свойствами, содержат массу витаминов, особенно полезны зрелой коже и используются в спа-салонах для дорогостоящих процедур. Остальные 90% используемых брендом компонентов — российского производства, значит, формулы средств не будут сильно меняться в ближайшее время.
Где купить: на сайте Miss Laminaria и в магазинах-партнерах
Пермь
«Это я»
Этичная хендмейд-косметика в твердом виде. И если про твердый шампунь и духи говорят, то твердый крем для тела — это как минимум интересно, а приятный аромат распространяется даже от одного описания состава: масло какао, масло жожоба, эфирное масло лаванды и бергамота. Все начиналось буквально на кухне у создательницы марки Саши Каменских, сейчас же у бренда есть небольшое производство, а его продукцию можно найти в нескольких интернет-магазинах (включая Ozon) и офлайн в 14 городах России и Киргизии. Продукты «Это я» сертифицированы и безопасны для использования, а тестируются они только in vitro.
Где купить: на сайте «Это я», а также в магазинах-партнерах
Уфа
«Маг Магний»
Бренд предлагает соли для ванны, скрабы, масла и мыло на основе магниевой или, как ее еще называют, английской соли, а также аксессуары — щетки, свечи, мочалки. Средства с магнием уменьшают боль в мышцах и суставах, снижают аллергические реакции, улучшая состояние кожи, а еще они помогают справиться со стрессом и тревожностью, что сейчас необходимо как никогда.
Где купить: на странице «Маг Магний» в VK
Казань
Мастерская Олеси Мустаевой
Казанской мастерской органической косметики уже 12 лет. Продукция создается на основе натуральных экстрактов и растительных компонентов, подтвержденных стандартами ECOCERT и COSMOS и имеет сертификат «халяль». Но мылом и бомбочками для ванн дело не ограничивается: у бренда можно найти и средства с модными пептидами и энзимами, и антиэйдж-сыворотки – все на основе собственных рецептур и разработок.
Где купить: на сайте Мастерской Олеси Мустаевой
Саратов
GREENA AVOCADOVA
Бренд авторской натуральной косметики ручной работы появился в 2019 году: первым продуктом стал твердый шампунь, который до сих пор числится в бестселлерах марки. Позднее линейка средств в твердом формате расширилась: теперь GREENA AVOCADOVA производят также бальзамы, дезодоранты, бомбочки, средства для умывания и даже духи. Все на основе натуральных формул и только в экологичной упаковке, которую украшает симпатичный персонаж и символ бренда Грина Авокадова.
Где купить: на сайте GREENA AVOCADOVA и маркетплейсах
Тотьма
«Солиоли»
Автор проекта Ольга Дьякова соединяет травничество и косметику: она использует молотые травы, гидролаты, эфирные масла и экстракты. У бренда «лесной косметики» можно найти твердые шампуни, бальзамы, мыло, масла и пилинги – все в экологичной упаковке (а некоторые продукты можно купить и вовсе без нее – на развес).
Где купить: на сайте Солиоли и в магазинах-партнерах
Магнитогорск
SmoRodina
Бренд натуральной уходовой косметики основала химик-технолог Анастасия Семенова из Магнитогорска — и он уже завоевал признание бьютиголиков и не одну награду. Для тела советуем скрабы с эфирными маслами и набор для домашней депиляции, массажные свечи и ароматические масла, а для волос — шампуни в жестяных банках: таких нет больше ни у кого. Бренд вообще постоянно экспериментирует с упаковкой, предлагая не только баночки, которые украсят полку в ванной, но и экологичные альтернативы.
Где купить: на сайте SmoRodina
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