Король конопли: как Иван Дьяченко создал марку косметики Grower Cosmetics

Пятнадцать лет работы барбером в дорогом салоне не удержали идеолога Grower Cosmetics Ивана Дьяченко от того, чтобы в разгар пандемии вложить все свои силы и средства в проект, буквально замешанный на конопляном масле.
Рубашка Tom Ford, джемпер и куртка Bottega Veneta, брюки Saint Laurent, панама Yves Salomon (все — ДЛТ)
Мне хотелось сделать бренд на ингредиентах из российского сырья, причем сырья с исторической привязкой. Конопля в этом смысле — растение с корнями. Достаточно посмотреть на разбросанные по стране топонимы Коноплянка и Конопляново. Из стеблей с петровских времен плели канаты, веревки, парусину, текстиль, еще и продавали на экспорт. Курить не курили — добавляли масло в кашу. В СССР в 1928 году коноплей засеяли больше 900 тысяч гектаров, и с каждого собрали по 12 центнеров урожая. В 1960-е на нее начались гонения, в 1987 году выращивание запретили полностью. Но через двадцать лет дали добро на культивацию технических сортов, которые содержат до 0,1 % тетрагидроканнабинола. У них очень трогательные названия «Вера», «Надежда», «Роман» и «Милена». Из ассоциации «конопля — релакс» и выросла концепция домашнего спа. Идея хюгге легко ложится на петербургские реалии. Без горячей ванны с солью тут с сентября по март просто не протянуть.
Я стал мониторить производителей конопляного масла в 2019 году. У фермеров не всегда красивые сайты, но контакты там найти можно. А значит, и заказать доставку партии. На какие-то поля в Ивановской и Нижегородской областях я выезжал сам, смотрел, как растет трава, как семена отжимают в масло. Другие масла (хвойные и лаванду, например) стали покупать в Алтайском и Краснодарском краях. Экзотические масла берем у крупных российских поставщиков.
Формулы составляет штатный технолог, плюс на удаленке нас консультируют суперквалифицированный эксперт-химик из Австралии и даже ароматерапевт. Отчасти я разделяю аюрведические постулаты. Мне кажется, это не самовнушение: какие-то запахи и правда бодрят, а другие расслабляют.
Тестируем продукцию мы в первую очередь на себе, и перед запуском продукта собираем минимум мнений двадцать. Если не считать моего кота, который иногда лижет скраб с кокосовой стружкой и органическим конопляным маслом, то тесты на животных мы не проводим. Вообще, в России не существует закона об обязательном тестировании in vivo. Это касается только бытовой химии (единоразово) и лекарств. Поэтому громкие заявления о cruelty-free мне кажутся обычным «гринвошингом». Тесты на бактериях — это норма. Сам я к природе отношусь с трепетом, но не практикую веганство. Мне кажется, все должно быть без перегибов и с уважением к своему организму.
Производство косметики мы налаживали во время пандемии — она даже как-то этому поспособствовала. Неспешно придумали название и логотип. Grower — по-английски «садовод». И сленговое название того, кто выращивает коноплю. Сам листочек на банках размещать было нельзя из-за закона о пропаганде наркотиков, но дизайнер вышел из положения, придумав графичный лого с семью лучами. Наша упаковка, кстати, недавно победила в международном конкурсе промдизайна Red Dot Award. Ее зеленая часть сделана в Италии из остатков оливок — косточек и неликвида (кстати, ими она и пахнет). Еще используем гофру из переработанного картона, конопляную пеньку как наполнитель коробок и пластик «единичку», который все принимают на ресайкл.
Построили свою лабораторию. Мощности у нас небольшие. Зато все делаем самостоятельно, не отдавая на аутсорс какому-нибудь заводу. И не потому что охраняем совершенно секретные формулы — любой профессиональный технолог разложит состав и вслепую, причем с процентовкой. Просто в собственном уютном производстве тоже есть элемент хюгге.
Продажи мы открыли в декабре 2020 года, так что пока у Grower Cosmetics первый год жизни, и мы только изучаем сезонность спроса. В среднем выпускаем тысячу единиц в месяц. Пик загрузки приходится на праздники, 8 марта и Новый год. Тут сколько ни сделай баночек, все равно не хватит. Мы не стремимся вырасти в большой онлайн-ретейл. С нашего сайта-визитки, конечно, можно заказать на пробу какие-то продукты. Но основная партия косметики идет в экомагазины, салоны красоты (Suite, Beauty Lounge), интерьерные и цветочные лавки. А еще в бутик-кафе «Дом конопли» между Арбатом и Тверской в Москве. Его вывеска светит по вечерам машинам, едущим из Кремля, так что к ребятам пришли с проверками сразу после открытия. Вся продукция, включая нашу, эти проверки, конечно, прошла. Зато теперь у конопляной косметики много клиентов из «башен».
Текст: Алла Шарандина
Фото: Лина Либо, архивы пресс-служб
Стиль: Дарья Пашина
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