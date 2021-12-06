Король конопли: как Иван Дьяченко создал марку косметики Grower Cosmetics

Тестируем продукцию мы в первую очередь на себе, и перед запуском продукта собираем минимум мнений двадцать. Если не считать моего кота, который иногда лижет скраб с кокосовой стружкой и органическим конопляным маслом, то тесты на животных мы не проводим. Вообще, в России не существует закона об обязательном тестировании in vivo. Это касается только бытовой химии (единоразово) и лекарств. Поэтому громкие заявления о cruelty-free мне кажутся обычным «гринвошингом». Тесты на бактериях — это норма. Сам я к природе отношусь с трепетом, но не практикую веганство. Мне кажется, все должно быть без перегибов и с уважением к своему организму.

Производство косметики мы налаживали во время пандемии — она даже как-то этому поспособствовала. Неспешно придумали название и логотип. Grower — по-английски «садовод». И сленговое название того, кто выращивает коноплю. Сам листочек на банках размещать было нельзя из-за закона о пропаганде наркотиков, но дизайнер вышел из положения, придумав графичный лого с семью лучами. Наша упаковка, кстати, недавно победила в международном конкурсе промдизайна Red Dot Award. Ее зеленая часть сделана в Италии из остатков оливок — косточек и неликвида (кстати, ими она и пахнет). Еще используем гофру из переработанного картона, конопляную пеньку как наполнитель коробок и пластик «единичку», который все принимают на ресайкл.

Построили свою лабораторию. Мощности у нас небольшие. Зато все делаем самостоятельно, не отдавая на аутсорс какому-нибудь заводу. И не потому что охраняем совершенно секретные формулы — любой профессиональный технолог разложит состав и вслепую, причем с процентовкой. Просто в собственном уютном производстве тоже есть элемент хюгге.

Продажи мы открыли в декабре 2020 года, так что пока у Grower Cosmetics первый год жизни, и мы только изучаем сезонность спроса. В среднем выпускаем тысячу единиц в месяц. Пик загрузки приходится на праздники, 8 марта и Новый год. Тут сколько ни сделай баночек, все равно не хватит. Мы не стремимся вырасти в большой онлайн-ретейл. С нашего сайта-визитки, конечно, можно заказать на пробу какие-то продукты. Но основная партия косметики идет в экомагазины, салоны красоты (Suite, Beauty Lounge), интерьерные и цветочные лавки. А еще в бутик-кафе «Дом конопли» между Арбатом и Тверской в Москве. Его вывеска светит по вечерам машинам, едущим из Кремля, так что к ребятам пришли с проверками сразу после открытия. Вся продукция, включая нашу, эти проверки, конечно, прошла. Зато теперь у конопляной косметики много клиентов из «башен».