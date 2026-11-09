Рост суши-шопов и упадок формата кофе с собой: как 2026 год уже поменял петербургский общепит

За первую половину 2026 года рынок общественного питания в Петербурге и Ленинградской области вырос на 4%, сообщает компания InfoLine со ссылкой на свои данные. В итоге он достиг отметки в 253,3 млрд рублей.

Как отмечают эксперты компании, низкая динамика связана в первую очередь с «высокой базой» 2025 года. Вероятно, также сыграл свою роль рост цен (по данным Росстата, стоимость обеда в ресторане с прошлой осени выросла более чем на 10%).

«На Петербург и Ленобласть приходится 7% всех заведений общепита страны, — отмечают в компании InfoLine. — Общепит города и области проходит перестройку. В области закрылось более 1000 заведений, тогда как открылось почти 700. В Санкт-Петербурге закрылось более 3,7 тысячи заведений, открылось — 2,3 тысячи».

При этом, отмечают в компании, динамика по сегментам неоднородна. Так, суши-шопы оказались единственным форматом, нарастившим свою представленность на рынке регионов. За первое полугодие количество таких заведений выросло на 12% (количество заведений в городе и области достигло 450). Эксперты InfoLine объясняют это «низким порогом входа, высокой маржинальностью и развитием франшиз».