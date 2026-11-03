Рестораны и кафе в Петербурге все чаще закрываются из-за долгов

Петербургский общепит продолжает терять заведения. К августу в городе насчитывалось около 1,7 тыс. ресторанов — на 3,1% меньше, чем годом ранее. Число кафе сократилось на 4%, до 2,5 тыс. Такие данные приводит 2ГИС, пишут «Известия».
Одна из главных причин, по которой заведения не переживают очередной год, — растущая долговая нагрузка. К сентябрю просроченная задолженность компаний общепита достигла 24,3 млрд рублей. За год она выросла на 27% и стала максимальной как минимум с февраля 2018 года, следует из данных ЦБ. При общем кредитном портфеле отрасли в 184 млрд рублей просрочка превысила 13%.
«Для финансовых организаций просроченная задолженность на уровне 13% — серьезный сигнал о состоянии всей отрасли», — пояснил «Известиям» Константин Бородулин из Национального рейтингового агентства.
Растущие риски отражаются и на тех, кто пока продолжает работать: банки закладывают возможные невозвраты в стоимость новых кредитов. В итоге одним заведениям становится сложнее рассчитаться со старыми долгами, а другим — получить деньги на развитие на приемлемых условиях.
При этом общепиту приходится одновременно справляться с подорожанием продуктов, проблемами с логистикой и нехваткой сотрудников. За поваров приходится конкурировать зарплатами, но бесконечно увеличивать цены в меню тоже не получится. Тем более что посетители сами начинают экономить: реже заказывают дорогие блюда, алкоголь и десерты.
Дополнительным испытанием стала налоговая реформа, отмечают эксперты. С 2026 года доходный лимит для бизнеса на УСН, при котором можно не платить НДС, снизили до 20 млн рублей. А с 2027 года для части компаний вновь станет важным требование о средней зарплате — она должна быть не ниже средней по отрасли в регионе.
Сильнее остальных рискуют независимые рестораны и кафе среднего ценового сегмента. Особенно те, у кого одновременно высокая аренда и кредиты. Запас прочности у таких заведений меньше, чем у крупных сетей, а возможности договориться с поставщиками о скидках — скромнее.
Конкурировать приходится сразу с двух сторон: с недорогими заведениями и сетевой доставкой. Небольшие кофейни в некоторых случаях не успевают проработать и нескольких месяцев после открытия. Крупным сетям и фастфуду переживать сложный период проще: масштаб позволяет экономить на закупках и процессах, а часть операций — автоматизировать.
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