Рестораны и кафе в Петербурге все чаще закрываются из-за долгов

Одна из главных причин, по которой заведения не переживают очередной год, — растущая долговая нагрузка. К сентябрю просроченная задолженность компаний общепита достигла 24,3 млрд рублей. За год она выросла на 27% и стала максимальной как минимум с февраля 2018 года, следует из данных ЦБ. При общем кредитном портфеле отрасли в 184 млрд рублей просрочка превысила 13%.

«Для финансовых организаций просроченная задолженность на уровне 13% — серьезный сигнал о состоянии всей отрасли», — пояснил «Известиям» Константин Бородулин из Национального рейтингового агентства.

Растущие риски отражаются и на тех, кто пока продолжает работать: банки закладывают возможные невозвраты в стоимость новых кредитов. В итоге одним заведениям становится сложнее рассчитаться со старыми долгами, а другим — получить деньги на развитие на приемлемых условиях.

При этом общепиту приходится одновременно справляться с подорожанием продуктов, проблемами с логистикой и нехваткой сотрудников. За поваров приходится конкурировать зарплатами, но бесконечно увеличивать цены в меню тоже не получится. Тем более что посетители сами начинают экономить: реже заказывают дорогие блюда, алкоголь и десерты.