А как работу питейных заведений регулировали в имперском Петербурге? Соблюдали ли в Петрограде «сухой закон»? И что из всего этого вышло?

В последние месяцы в Петербурге принимаются разные меры, для контроля за работой баров. Если я правильно помню, ваши книги об истории петербургского общепита это далеко не первая подобная попытка. Когда власти впервые задумались на эту тему?

Тут важно отметить, что первоначально под общепитом и понимались именно питейные заведения, а в допетровское время это были одни кабаки и практически ничего другого, за исключением постоялых дворов, где тоже можно было получить какое-то питание.

Контроль долгое время определялся не вопросами нравственности, а исключительно вопросами налогообложения. В Петербурге регулирование началось при Елизавете Петровне: было определено, сколько и каких заведений должно быть в городе. Их разделили на категории и ввели для разных категорий разные сборы. Тогда же впервые были предусмотрены места, где могли подаваться только безалкогольные напитки. С начале XIX века регулярно выходили циркуляры и положения, которые регулировали количество и места расположения заведений, а также правила торговли в них.

В дальнейшем регулированию подлежали совершенно разные вещи: торговля алкоголем, игры, музыка… В XVIII веке запрещалось открывать заведения с продажей крепкого алкоголя до окончания обедни по воскресеньям или в дни праздников. В 1900-е, например, появился указ с запретом открывать трактирные заведения в непосредственной близости от храмов. Впрочем, все запреты нарушались и жили недолго – их отменяли.