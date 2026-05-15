Спор между жильцами и барами на улице Некрасова вышел на новый уровень! Три заведения закрыты, что дальше?

В Петербурге разгорается новое противостояние между теми, кто живет на барной улице и теми, кто на ней работает. После жалобы местного жителя в три известных бара улицы Некрасова — «Пирс-28», «Хроники» и Redrum — пришли с проверкой. Сейчас заведения не работают, их владельцы ждут разбирательств в суде. Что происходит? Насколько все серьезно? И возможен ли компромисс? Собака.ru поговорила со сторонами конфликта.
Александр Крючков
Житель дома на улице Некрасова.
Я всю жизнь прожил в центре Петербурга — вырос на Фонтанке, ранняя юность прошла на улица Рылеева, с которой связано много тёплых воспоминаний. Мне всегда хотелось вернуться сюда, так мы с женой и оказались на Некрасова.
Масштаб бедствия было невозможно представить, особенно тогда – в Ковид. Думали, что будет под окнами периодически тусоваться клёвая и интеллигентная питерская молодежь. Нам самим тогда было по 30 с небольшим лет. Мне и в голову не могло прийти, каким ночным (и дневным!) кошмаром станет жизнь в нашем доме!
В чем мы и убедились сразу же, как переехали. Главная проблема — это толпы народу. В праздники, выходные, даже по средам у нас под окнами собираются сотни людей. Все они с вейпами, сигаретами, папиросами. Дым летел в окна детской комнаты моей двухлетней дочери. Так называемые отдыхающие представляют собой людей разного возраста, интеллекта и морального компаса. До утра может стоять дикий визг и матерная речь. Толпы тусующихся аккумулируют автомобили такси, мотоциклы и личный транспорт, от выхлопных газов и клаксонов которых страдают жители нашей улицы.
Далее, систематическое и наглое нарушение закона о тишине, причем всеми заведениями. В «Пирсе-28», например, дискотека с диджеями начинается после 22, а заканчивается в половину третьего ночи! Долбит так, что трясётся полквартиры, а ведь мы с ними даже не в одном доме! И это происходит каждую пятницу и субботу. Это не говоря уже о том, что из баров по ночам выбрасывают с грохотом мусор, причем в наш маленький контейнер, объёма которого не хватает и самим жильцам.
Дом, в котором расположены бары "Хроники" и Redrum
Мы пытались общаться с персоналом, с владельцами заведений. Просили хотя бы не открывать двери с кухни во двор, потому что в окна летит вонь от жарки, запах курева, крики, звон посуды. Нам что-то говорили, улыбались, где-то шли навстречу, где-то нет, но в конечном счете результата было очень мало.
В прошлом году мы обратились в Роспотребнадзор. Там нам объяснили, что не могут просто взять и устроить проверку из-за обращения человека, у которого нет справки о вреде здоровью. В этом году мы обратились к депутату (не хотел бы говорить имя). Через него наше обращение попало в прокуратуру, а оттуда — в Роспотребнадзор. Так и удалось начать проверку (которая завершилась временным закрытием баров: «Пирс-28», «Хроники» и Redrum, — прим. Собака.ru).
Сейчас у нас есть инициативная группа жильцов — дом небольшой и соседи с нами солидарны, даже те, чьи окна не выходят на Некрасова. Какие-то обращения пишу я, какие-то отправляли другие жильцы, еще до того как я сюда переехал. У нас давно было желание объединиться [всем кварталом], но мы тоже люди семейные, обремененные работой. Однако если кто-то [из других домов] вдохновится нашим примером, то мы готовы к сотрудничеству.
Ведь конечная наша задача в том, чтобы на улице Некрасова можно было бы спокойно жить, отдыхать вечерами и спать по ночам. Вообще-то ничего особенного. К сожалению, эта проблема не решается закрытием пары баров в нашем доме или в соседнем. Хороший вариант, если бы общепит работал по правилам. Я где-то читал что вообще-то заведения в жилых домах не должны работать после 23 часов. Это идеальный вариант — до 22 пошумели, если надо, через час закрылись. Но это уже вопрос, скорее, к нашим депутатам.
Что же буду делать я, если бары в нашем доме снова откроются? Буду продолжать: писать депутатам, в прокуратуру, президенту, если понадобится. Важно, чтобы нашей проблеме знали, чтобы о ней слышали и понимали, что с ней надо разобраться. Искать компромисс я не буду. В них я просто уже не верю. Все это заканчивается однократными договоренностями.
Тут, конечно, можно задаться вопросом, а на что я рассчитывал, покупая квартиру на барной улице? Ну, во-первых, как я уже сказал, мне и в голову не мог прийти масштаб бедствия. Во-вторых, а нахрена нам барная улица в МКД (многоквартирных домах) самого густонаселённого района города? В тех же зданиях находятся детские сады и школы. Бары тут появились в 2015-м? 2013-м? 2012-м? Люди же здесь живут десятилетиями.
У нас дом 1917 года и многие соседи тут семьями живут по полвека. У них было тихо-спокойно, стекольный магазин на первом этаже, а потом начался балаган.
Бизнес хочет зарабатывать деньги — хорошо. Владельцы «Хроник» идут к своей мечте, строят комьюнити — я обеими руками «за». Но не ценой нашего здоровья же! В городе есть много прекрасных мест, даже на той же улице Некрасова — в закуточке возле шиномонтажа, ближе к Литейному. Там муралы с Цоем, промзоновский вайб. И рядом, кажется, даже нет жилых домов.
Александр Тимашков
Директор по маркетингу AF Brew:
С конца прошлого сезона у нас начались проблемы с соседом, который регулярно выражал недовольство из-за шума. При этом он сразу занял довольно жесткую позицию и неоднократно говорил, что «он сделает всё, чтобы заведения на этой части улицы Некрасова закрылись».
Мы пытались выйти на диалог, обсудить ситуацию и найти какой-то компромисс, который устроил бы всех. [На жалобы из-за шума] мы реагировали, у нас и охранник стоит постоянно который просит людей не шуметь, но наши гости не единственные гости улицы Некрасова. К сожалению, человек был не настроен ни слушать, ни договариваться.
В какой-то момент внезапно нагрянула проверка. Как мы понимаем, именно по его инициативе. Несмотря на наши попытки решить вопрос спокойно и цивилизованно, договориться так и не получилось. Сейчас ситуация находится в юридической плоскости — мы ждём суда. На данный момент заведения опечатаны, поэтому временно не работаем.
Надеемся, что получится разобраться в ситуации в рамках закона и со временем вернуться к нормальной работе. Сейчас ждум суда, бар [до этого момента] не работает.
Наталия Геллер
Совладелица бара «Пирс 28»
Перед вторыми майскими к нам пришла проверка, собственно о сгущающемся конфликте мы узнали незадолго до и принимали меры внутри проекта. Лично инициатора жалоб, к сожалению, не знаем, это не житель нашего дома, и у нас не было прямого общения. Но сейчас и мы попали в список. После проверки несколько раз пыталась выйти на прямой контакт, но пока не получилось обсудить ситуацию и настроить диалог, хотя мы готовы.
Проверка провела ряд экспертиз, получили результаты, что по замерам шума мы в нормах, по ряду – получили замечания, большую часть уже устранили, представили отчет. О себе знаем, что мы работаем ответственно, и всегда все делаем, чтобы соблюдать все нормы. Поэтому будем ждать результатов.
