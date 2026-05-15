Спор между жильцами и барами на улице Некрасова вышел на новый уровень! Три заведения закрыты, что дальше?

Александр Крючков

Житель дома на улице Некрасова.

Я всю жизнь прожил в центре Петербурга — вырос на Фонтанке, ранняя юность прошла на улица Рылеева, с которой связано много тёплых воспоминаний. Мне всегда хотелось вернуться сюда, так мы с женой и оказались на Некрасова.

Масштаб бедствия было невозможно представить, особенно тогда – в Ковид. Думали, что будет под окнами периодически тусоваться клёвая и интеллигентная питерская молодежь. Нам самим тогда было по 30 с небольшим лет. Мне и в голову не могло прийти, каким ночным (и дневным!) кошмаром станет жизнь в нашем доме!

В чем мы и убедились сразу же, как переехали. Главная проблема — это толпы народу. В праздники, выходные, даже по средам у нас под окнами собираются сотни людей. Все они с вейпами, сигаретами, папиросами. Дым летел в окна детской комнаты моей двухлетней дочери. Так называемые отдыхающие представляют собой людей разного возраста, интеллекта и морального компаса. До утра может стоять дикий визг и матерная речь. Толпы тусующихся аккумулируют автомобили такси, мотоциклы и личный транспорт, от выхлопных газов и клаксонов которых страдают жители нашей улицы.

Далее, систематическое и наглое нарушение закона о тишине, причем всеми заведениями. В «Пирсе-28», например, дискотека с диджеями начинается после 22, а заканчивается в половину третьего ночи! Долбит так, что трясётся полквартиры, а ведь мы с ними даже не в одном доме! И это происходит каждую пятницу и субботу. Это не говоря уже о том, что из баров по ночам выбрасывают с грохотом мусор, причем в наш маленький контейнер, объёма которого не хватает и самим жильцам.