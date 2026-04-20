Дворцы Петергофа, огороды Петра и березовые рощи в сервировках от Ольги и Марии Гусевых — в новой книге «Русские нарядные»

Что вы знаете о русских сервировках? Фэшн-дивы Ольга и Мария Гусевы проведут ликбез в своей новой книге «Русские нарядные» (выйдет уже в июне!). Издание посвятят накрытию столов на русские праздники — Масленицу, Пасху, Яблочный Спас и Рождество, а также «русскому коду»: девушки покажут сервировки, вдохновлённые берёзовой рощей, дворцами Петергофа и огородами Петра.

Разворот книги предоставлен Марией Гусевой

О чем книга? Когда она выйдет и где ее можно будет купить? 

Наша третья книга о сервировке стола «Русские нарядные» выйдет уже в июне, ищите ее в «Доме Книги», на наших мероприятиях Art de la Table или запрашивайте напрямую у нас в социальных сетях.

Эта работа родилась из любви — к красоте, к деталям, к традициям и к тому особому настроению, которое возникает за столом, когда он сервирован с душой. Сегодня все чаще звучит понятие «русский код», его ищут в моде, архитектуре, искусстве, гастрономии. Но что это на самом деле? Это не только узнаваемые символы и образы, а гораздо глубже: память поколений, культурный слой, который живет в привычках, вкусах, жестах, в умении принимать гостей и создавать атмосферу именно за столом.

В книге мы говорим о русских сервировках, но не в привычном, стереотипном смысле. Ведь это не только баранки и самовар, а богатейшее культурное наследие. Мы решили начать с главного: показать, как через детали стола можно почувствовать характер, эстетику и глубину русской культуры. А помимо сервировок мы добавили в книгу девять оригинальных рецептов русской кухни.

Три главных факта, которые нужно знать о сервировках на русские праздники

Во-первых, основа любой русской сервировки — это текстиль. Важно уметь правильно сочетать скатерть, салфетки, дорожки и костеры: обращать внимание на цветовую гамму, фактуры и ткани. Лён, хлопок, жаккард, вышивка, орнаменты — все эти детали создают глубину и характер стола. 

Во-вторых, особую роль играет посуда. На русском праздничном столе органично смотрятся изделия народных промыслов — они добавляют аутентичность, тепло и культурный контекст. Такая посуда не просто функциональна, она становится частью истории, которую вы рассказываете через сервировку.

И, наконец, русская сервировка практически немыслима без самовара. Это не просто предмет, а символ гостеприимства, уюта и традиции. Он задаёт центр композиции и собирает вокруг себя атмосферу настоящего русского застолья.

Какие русские промыслы представлены в книге?

Конечно, это текстиль фабрики «Крестецкая строчка» — уникальный пример тонкой работы с тканью, где традиционная вышивка выглядит одновременно деликатно и современно. Также в книге представлены хохлома — с её узнаваемой декоративностью,  гжель — более сдержанная, графичная, но при этом очень выразительная. Особое место занимают «Русские самоцветы» и Императорский фарфоровый завод (ИФЗ) — это уже история про тонкость, изящество и преемственность традиций. Их изделия добавляют сервировке глубину и ощущение культурного наследия.

Конечно, в книге мы показываем и другие марки и промыслы, потому что наша задача — передать богатство и разнообразие русской эстетики, показать, как разные элементы могут сочетаться между собой и создавать цельный, живой образ стола.

Что самое ценное в вашей личной коллекции?

Самое дорогое нашему сердцу и, по сути, главное увлечение — это винтажный фарфор XX века ателье французской марки Camille Le Tallec. В этих предметах есть удивительное сочетание мастерства, истории и характера. Еще у нас есть редкие и необычные вещи, которые раньше использовались в дворцовых сервировках, а сегодня практически вышли из обихода. Например, рюмочные передачи, шоколадники, террины — предметы с особой эстетикой и функцией, о которых сейчас мало кто вспоминает.

Отдельно хочется отметить одну из наших находок — большую фруктовницу XIX века «Старый Париж», приобретённую на аукционе во Франции. Это очень тонкая, изящная и при этом внушительная по размеру работа, которая всегда привлекает внимание.

Дайте мастер-класс по домашней сервировке!

Лучше придерживаться принципа mix & match. Не стоит ограничивать себя одной маркой или одним сервизом — гораздо интереснее и живее смотрятся сочетания. Мы любим комбинировать современные предметы с винтажными: серебро, фарфор, хрусталь всегда выглядят благородно и добавляют глубину сервировке. Смело доставайте «бабушкины» сокровища из сервантов — сегодня это звучит особенно актуально, главное — правильно вписать в общую композицию.

Очень важно работать с цветом: если у вас нет большого опыта, лучше не использовать больше трёх оттенков в одной сервировке. Это поможет сохранить гармонию и избежать перегруженности. Живые цветы — это универсальное украшение любого стола, они сразу добавляют свежесть и настроение. Дополнительно можно использовать декоративные элементы: статуэтки, графины, ведёрки для льда, супницы, кольца для салфеток. Но основа всего — это текстиль. Скатерть, салфетки, дорожки задают тон и становятся тем самым «полотном», на котором вы выстраиваете всю композицию. 

