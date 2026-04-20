Дворцы Петергофа, огороды Петра и березовые рощи в сервировках от Ольги и Марии Гусевых — в новой книге «Русские нарядные»

О чем книга? Когда она выйдет и где ее можно будет купить?

Наша третья книга о сервировке стола «Русские нарядные» выйдет уже в июне, ищите ее в «Доме Книги», на наших мероприятиях Art de la Table или запрашивайте напрямую у нас в социальных сетях.

Эта работа родилась из любви — к красоте, к деталям, к традициям и к тому особому настроению, которое возникает за столом, когда он сервирован с душой. Сегодня все чаще звучит понятие «русский код», его ищут в моде, архитектуре, искусстве, гастрономии. Но что это на самом деле? Это не только узнаваемые символы и образы, а гораздо глубже: память поколений, культурный слой, который живет в привычках, вкусах, жестах, в умении принимать гостей и создавать атмосферу именно за столом.

В книге мы говорим о русских сервировках, но не в привычном, стереотипном смысле. Ведь это не только баранки и самовар, а богатейшее культурное наследие. Мы решили начать с главного: показать, как через детали стола можно почувствовать характер, эстетику и глубину русской культуры. А помимо сервировок мы добавили в книгу девять оригинальных рецептов русской кухни.