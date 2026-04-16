Рестораны и кафе освободили от НДС! Правда не все и лишь на время. Кто получит льготу? Как это скажется на индустрии? Цены в меню уменьшат?

С начала 2026 года малый и средний бизнес с доходом от 20 млн рублей обязан платить НДС (раньше порог был 60 млн). Эти новые налоговые правила затронули многие кафе и рестораны. Но 14 апреля Госдума приняла закон, освобождающий общепит от НДС — но не для всех. Льгота действует только для тех, кто ранее не платил налог (с доходом ниже 60 млн), и будет действовать временно. Юристы, экономисты и сами рестораторы оценивают, кто получит отсрочку, как долго она продлится, повлияет ли на маржинальность и цены в меню.
Что случилось?
Кафе, рестораны, столовые и бары освободили от необходимости платить НДС. Соответствующий закон 14 апреля официально приняла Государственная дума. Фактически речь идет о частичном откате налоговой реформы конца прошлого года, когда для малого и среднего бизнеса, работавшего по упрощенной системе налогообложения, снизили планку освобождения от НДС. Если еще в 2025-м этот налог могли не платить компании, получающие меньше 60 млн в год, в 2026-м на такую льготу могут претендовать лишь те, чьи доходы меньше 20 млн рублей в год.
Однако из этого нового правила теперь сделано исключение и оно касается, выражаясь казенным языком, предприятий общественного питания. Правда, это не постоянная льгота, а кратковременная мера, которая к тому же затронет лишь часть заведений. «Госдума приняла не полную отмену НДС для всего общепита, а временное послабление для части малого бизнеса, который с 2026 года стал плательщиком НДС из-за изменения налоговых правил. По сути, речь идет о том, что до конца 2026 года отдельные предприятия общепита на упрощенной системе налогообложения и часть индивидуальных предпринимателей, утративших право на патент, смогут применять освобождение от НДС», — поясняет Юлия Загинайко, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры».
«То есть эта мера введена как "переходный период" для адаптации малого бизнеса к масштабной налоговой реформе», — добавляет Андрей Локис, специальный советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper.
Кого затронет этот «переходный период»?
Юлия Загинайко (юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры»): Послабление касается организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита на «упрощенке», а также ИП, которые с 1 января 2026 года утратили право на применение патентной системы. При этом условия для самой льготы одинаковы:
- доход за 2025 год не должен превышать 60 млн рублей;
- не менее 70% общей выручки должно приходиться именно на услуги общественного питания (а не на торговлю сувенирами, субаренду или продажу напитков на вынос).
Здесь важно не путать критерии: 60 млн рублей — это лимит дохода за 2025 год, а 70% — это доля профильной выручки. Эти показатели не различаются для ИП и организаций.
Допустим, мой ресторан подходит, когда все это начинает действовать?
Андрей Локис (специальный советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper): Льгота начнет работать с 1 апреля (даже несмотря на то, что он был принят Госдумой только 14-го числа и еще не подписан президентом, — прим. Собака.ru). При этом вернуть НДС, уплаченный за первый квартал 2026 года, не получится.
Юлия Загинайко (юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры»): Ожидать автоматического возврата НДС за январь—март оснований нет. По периоду после 1 апреля возможны перерасчеты и уточнение. В тексте самого закона это не урегулировано. Мы ожидаем в самое ближайшее время разъяснений от ФНС по этому вопросу
А что с остальными налогами?
Юлия Загинайко (юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры»): Важно понимать, что освобождение от НДС не означает освобождения от налогов вообще. Если предприятие подпадает под льготу, оно не платит НДС именно по услугам общепита в пределах льготного периода, но сохраняет остальные обязательства: налог по УСН, страховые взносы, НДФЛ с зарплат, а при наличии объектов — имущественные налоги. Поэтому правильнее говорить о снижении налоговой нагрузки, а не о ее исчезновении.
А у тех, чей оборот выше, все без изменений?
Андрей Локис (специальный советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper): Да, если ваш доход от общепита за 2025 был выше 60 млн рублей, то вы остаетесь плательщиком НДС по ставке 5% или 7% (в зависимости от оборота).
А сколько заведений затронет льгота?
Григорий Жирнов (сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования Факультета экономических наук НИУ ВШЭ): Под послабление попадет не больше четверти предприятий индустрии. И это по количеству! Если мы говорим о суммарной выручке всех кафе и ресторанов, то здесь доля будет всего 10-15%. Большинство малых и средних предприятий в общепите —это совсем микробизнесы с выручкой до 20 млн. Они платить НДС пока и не были должны.
Под льготу попал такой средний слой малого общепита с оборотом от 20 до 60 млн. Скорее всего, это небольшие кафе. Повторюсь, это не более 25% от всей отрасли, так что не могу сказать, что это каким-то коренным образом изменит ситуацию.
Льгота серьезно поможет тем, кто ее получит?
Григорий Жирнов (сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования Факультета экономических наук НИУ ВШЭ): Конечно, это неплохо. Ведь при переходе на уплату НДС увеличивается не только сумма налогов, но и транзакционные издержки. Нужно увеличивать персонал, приглашать бухгалтера.
Однако в 2027 году необходимость платить НДС все равно вернется, так что это лишь короткая передышка. Конечно, здорово, но если мерить циклами развития предприятия в 2-3 года, то это уже не так заметно и на что-то влияет.
А на ценах хоть скажется?
Григорий Жирнов (сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования Факультета экономических наук НИУ ВШЭ): Если говорить об общей инфляции, то освобождение общепита вообще никак на ней не скажется. У нас в индексе потребительских цен вес общепита — 3% в расходах домохозяйств.
Если же говорить чисто про общепит, то влияние какое-то будет, но едва заметное. Во-первых, льгота затрагивает сравнительно небольшую долю сектора, во-вторых, НДС — не единственный и прямо сейчас даже не главный фактор повышения цен.
Что об этом думают рестораторы?
Владимир Шамановский (операционный директор Pinskiy & CO Санкт-Петербург): Любые послабления для рестораторов — это, безусловно, позитивный сигнал. Особенно в текущей ситуации, когда каждый процент нагрузки сказывается на итоговой цене блюда. Но если говорить откровенно, пока рано делать однозначные выводы. 60 миллионов дохода в год — планка, которую многие небольшие проекты проходят ещё до открытия третьего зала, а доля выручки от общепита в 70% — это, конечно, не про кофейни с пекарней или винотеки. Хорошо, что заметили сферу, но как это заработает на практике — увидим. Надеемся, что это не разовая акция, а первый шаг к более системной поддержке.
Виктория Соболева
Операционный директор perfect bars team («Полторы комнаты», «Цветочки», Oy!, Ultramen, Ruc’s Heaven):
«Мера скорее закрывает разрыв и дает бизнесу время адаптироваться, чем является полноценной отраслевой поддержкой или инструментом сдерживания цен для гостя. Долгосрочно это не делает жизнь малого ресторанного бизнеса проще: НДС у всего обслуживающего нас бизнеса увеличивает расходы на себестоимость — от продуктов до услуг и подрядчиков (химчистка, полиграфия и т.д.). В результате давление на маржинальность сохраняется, даже несмотря на точечные послабления».
Текст: Константин Крылов и Дарья Павлюкевич
