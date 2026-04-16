Рестораны и кафе освободили от НДС! Правда не все и лишь на время. Кто получит льготу? Как это скажется на индустрии? Цены в меню уменьшат?

Что случилось?

Кафе, рестораны, столовые и бары освободили от необходимости платить НДС. Соответствующий закон 14 апреля официально приняла Государственная дума. Фактически речь идет о частичном откате налоговой реформы конца прошлого года, когда для малого и среднего бизнеса, работавшего по упрощенной системе налогообложения, снизили планку освобождения от НДС. Если еще в 2025-м этот налог могли не платить компании, получающие меньше 60 млн в год, в 2026-м на такую льготу могут претендовать лишь те, чьи доходы меньше 20 млн рублей в год.

Однако из этого нового правила теперь сделано исключение и оно касается, выражаясь казенным языком, предприятий общественного питания. Правда, это не постоянная льгота, а кратковременная мера, которая к тому же затронет лишь часть заведений. «Госдума приняла не полную отмену НДС для всего общепита, а временное послабление для части малого бизнеса, который с 2026 года стал плательщиком НДС из-за изменения налоговых правил. По сути, речь идет о том, что до конца 2026 года отдельные предприятия общепита на упрощенной системе налогообложения и часть индивидуальных предпринимателей, утративших право на патент, смогут применять освобождение от НДС», — поясняет Юлия Загинайко, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры».

«То есть эта мера введена как "переходный период" для адаптации малого бизнеса к масштабной налоговой реформе», — добавляет Андрей Локис, специальный советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper.