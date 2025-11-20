Теперь официально! В России поднимают НДС и снижают порог его уплаты для малых предприятий на «упрощенке»! Что это значит?

Что случилось?

В четверг, 20 ноября, Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о повышении налога на добавочную стоимость (более известного по аббревиатуре НДС). Если говорить максимально просто, это взнос в бюджет, который предприниматели платят с разницы между своими затратами и итоговой выручкой.

По умолчанию сейчас он составляет 20%. «Кофейня продает капучино за 240 рублей: 200 рублей — цена кофе, 40 рублей, то есть 20% от 200 рублей — НДС. Когда человек покупает капучино, кофейня перечисляет НДС в бюджет и отчитывается в налоговую», — приводят пример в разборе от банка «Точка».

При этом кофейня платит не все 40 рублей из вышеприведенного примера. Часть из этой суммы уже направили в бюджет поставщики стаканчиков, кофе, сахара и молока. Именно поэтому НДС и называется налогом на добавленную стоимость. Начиная с января, с такой же чашки кофе за 200 рублей кофейня заплатит не 40, а 44 рубля. Подробнее о том, как это будет работать и к чему приведет, мы уже рассказывали в разборе законопроекта.