Теперь официально! В России поднимают НДС и снижают порог его уплаты для малых предприятий на «упрощенке»! Что это значит?

Госдума приняла законопроект о повышении НДС — одного из основных налогов, действующих в России. С нового года для большинства товаров и услуг он будет ровняться 22%, а не 20%, как сейчас. Однако на этом изменения не заканчиваются. Важным нововведением стало снижение порога уплаты НДС для малых и средних предприятий на «упрощенке» (так называют упрощенную систему налогообложения). Сейчас такие компании могут НДС не платить, если их доход не превышает 60 млн рублей в год. В 2026 эта планка снижается сразу до 20 млн, в 2027-м — до 15 млн, а в 2028-м — до 10 млн в год. Как это будет работать? Что поменяет для бизнеса? Почему эту меру считают едва ли не основной в налоговой реформе? И чем это обернется для работников и покупателей? Разбираемся в материале Собака.ru.
Что случилось?
В четверг, 20 ноября, Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о повышении налога на добавочную стоимость (более известного по аббревиатуре НДС). Если говорить максимально просто, это взнос в бюджет, который предприниматели платят с разницы между своими затратами и итоговой выручкой.
По умолчанию сейчас он составляет 20%. «Кофейня продает капучино за 240 рублей: 200 рублей — цена кофе, 40 рублей, то есть 20% от 200 рублей — НДС. Когда человек покупает капучино, кофейня перечисляет НДС в бюджет и отчитывается в налоговую», — приводят пример в разборе от банка «Точка».
При этом кофейня платит не все 40 рублей из вышеприведенного примера. Часть из этой суммы уже направили в бюджет поставщики стаканчиков, кофе, сахара и молока. Именно поэтому НДС и называется налогом на добавленную стоимость. Начиная с января, с такой же чашки кофе за 200 рублей кофейня заплатит не 40, а 44 рубля. Подробнее о том, как это будет работать и к чему приведет, мы уже рассказывали в разборе законопроекта.
Однако на этом нововведения не заканчиваются. Меняется не только размер налога, но и некоторые правила его уплаты. В частности, сейчас НДС могут не платить малые предприятия, работающие по упрощенной схеме налогообложения. На это могут претендовать те компании, которые зарабатывают не более 60 млн рублей в год, или 5 млн в месяц.
Однако теперь этот порог будет снижаться:
- в 2026 году не платить НДС смогут компании на «упрощенке» с доходом менее 20 млн рублей;
- в 2027 такую льготу получат только фирмы, получают менее 15 млн;
- в 2028-м освобождение получат только компании с доходом менее 10 млн рублей (то есть мене 1 млн в месяц).
Эти изменения столь фундаментальны, что, согласно опросу «Точка» банка, лишь 49% предпринимателей уверены, что продолжат работу после реформы. Еще 15% (то есть почти каждый шестой) задумываются о закрытии бизнеса, 30% (почти что каждый третий) намерены оценить ситуацию после первого квартала 2026 года.
Что это вообще за упрощенная система налогообложения?
Бизнес в России должен платить несколько различных налогов, расчет и правильная уплата которых может стать некоторым испытанием для небольшой компании без штатного бухгалтера. Именно поэтому для таких фирм был придуман специальный режим, называемый упрощенной системой налогообложения (или УСН). «Вместо общеустановленных налогов (НДС, налог на прибыль/НДФЛ) плательщик УСН платит один "упрощенный" налог, — объясняет в беседе с Собака.ru Юлия Загинайко, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ "Качкин и Партнеры". — Он составляет либо 6% с доходов, либо с 15% от формулы "доходы минус расходы"».
Проще говоря, если за месяц кофейня продала напитков и десертов на 1 млн рублей (потратив на ингредиенты, аренду и персонал 700 тысяч), то у ее владельца на УСН есть выбор:
- заплатить 60 тысяч рублей с общего дохода;
- внести в бюджет 13% от доходов за вычетом расходов (1 млн минус 700 тысяч), то есть 39 тысяч рублей.
«Перейти на УСН могут как организации, так и физические лица со статусом ИП, чьи доходы не превышают 337,5 млн рублей. Налогоплательщик утрачивает право на применение УСН, если его доходы превышают 450 млн рублей», — добавляет Алтана Лиджиева, юрист налоговой практики VERBA LEGAL.
Но от НДС освобождались ведь не все компании на УСН?
Формально как раз наоборот — по умолчанию все компании, которые работают на УСН, признаются плательщиками НДС. Однако те из них, чьи доходы не превышали 60 млн рублей в год, от этого налога освобождались. «НДС не начисляется, не уплачивается и декларация по НДС не подается», — говорит Юлия Загинайко из адвокатского бюро «Качкин и Партнеры».
Возможность не уплачивать НДС в настоящее время предусмотрена для двух категорий налогоплательщиков, уточняет Алтана Лиджиева из VERBA LEGAL:
- компании и предприниматели с доходом не более 60 млн рублей в год,
- новые организации или вновь зарегистрированные ИП, принявшие решение применять УСН.
«Освобождение от уплаты НДС предоставляется автоматически, никаких уведомлений в ФНС направлять не нужно», — добавляет собеседница редакции.
И теперь все это меняется?
После вступления поправок в силу огромное количество компаний, зарабатывающих от 20 до 60 млн в год, потеряют право освобождения от НДС. А к 2028-му это право сохранится лишь у компаний, доход которых ниже 10 млн в год (то есть менее 1 млн в месяц). «Зона, в которой можно работать "на УСН без НДС", резко сужается, а общая ставка налога — растет, — говорит Юлия Загинайко из бюро "Качкин и Партнеры". — [Уже с ближайшего января] освобождение от НДС останется, по сути, только для микробизнеса с доходами до 20 млн руб. в год».
«Налогоплательщики, которые перестанут отвечать критериям для освобождения от НДС, могут уплачивать НДС по общей налоговой ставке, которая с 2026 года повышается до 22%, либо по пониженным ставкам 5% или 7% в зависимости от уровня дохода. При этом применение пониженных ставок сопряжено с запретом на вычет "входящего" НДС», — говорит Алтана Лиджиева из VERBA LEGAL.
Проще говоря, кофейня, едва перешагнувшая новый лимит по доходу в год, сможет платить НДС те самые 44 рубля с каждой 200-рублевой чашки капучино, а может всего 10 рублей. Проблема в том, что как уже говорилось выше, большую часть из 44 рублей уже заплатили поставщики стаканчиков, кофе, сахара, молока и т.д. Если же кофейня потеряет право вычитать этот уже уплаченный поставщиками налог из своего НДС, она может не выиграть, а потерять. Вполне может статься, что собственно ее добавленная стоимость составляла всего 30 рублей с каждой чашки и по общему правилу 22% от нее составили бы 6,6 рубля.
Это правда серьезные изменения?
«Для малых и средних предприятий это существенно меняет правила игры и увеличивает налоговую нагрузку, — считает Юлия Загинайко из бюро "Качкин и Партнеры", — Значительная часть малого бизнеса впервые становится плательщиками НДС со всем сопутствующим администрированием: счетами-фактурами, раздельным учетом, декларациями».
Сходным образом комментирует ситуацию и Алтана Лиджиева из VERBA LEGAL. «Снижение порога доходов для применения освобождения от НДС окажет влияние на политику ценообразования предпринимателей. Им придется либо увеличить цены на свою продукцию, либо принять на себя риски снижения маржинальности для сохранения текущего уровня цен», — говорит эксперт.
Как полагает Анна Федюнина из НИУ ВШЭ, налоговая реформа уже сейчас (до официального вступления в силу поправок) оказывает влияние на инфляционные ожидания. «В ноябре 2025 года достигли максимума с начала года, — говорит экспертка. — Это создает предпосылки для вторичной инфляции: ожидая роста издержек, предприятия закладывают дополнительные расходы в цены, что может ускорить фактическую инфляцию. Для малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг, розничной и оптовой торговли, последствия будут особенно чувствительными».
«Как отмечали представители бизнеса, для предприятий на УСН возрастет не только налоговая, но и административная нагрузка, связанная с учетом и исчислением НДС, причем на адаптацию отведено крайне короткое время, — говорит Ольга Беленькая из фингруппы "Финам", — Изначально законопроект о бюджете предусматривал, что снижение порога с 60 млн до 10 млн руб. в год произойдет сразу в 2026 г. Поэтапный переход даст совсем небольшим предприятиям больше времени на адаптацию, предусмотрены некоторые послабления для предприятий на УСН, которые впервые будут платить НДС».
Цены вырастут?
Как полагает Анна Федюнина из НИУ ВШЭ, налоговая реформа уже сейчас (до официального вступления в силу поправок) оказывает влияние на инфляционные ожидания. «В ноябре 2025 года достигли максимума с начала года, — говорит экспертка, — Это создает предпосылки для вторичной инфляции: ожидая роста издержек, предприятия закладывают дополнительные расходы в цены, что может ускорить фактическую инфляцию. Для малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг, розничной и оптовой торговли, последствия будут особенно чувствительными».
Анна Федюнина
Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ:
«По оценкам Банка России, средний ожидаемый темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) вырос с 4,2% в октябре до 6,3% в ноябре. Розничная торговля ожидает рост цен на 11,8%, что отражает высокую передаточную способность НДС в конечные цены. В других секторах, где госрегулирование ограничивает свободное ценообразование (например, электроэнергетика — +0,6%), эффект будет сглажен. Фактический рост цен в начале 2026 года, вероятно, прибавит 1–2 процентных пункта дополнительно к базовой инфляции, особенно в товарах и услугах с высокой долей добавленной стоимости, облагаемой НДС».
Материал обновляется...
Комментарии (0)