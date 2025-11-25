Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новости

Закон о работе «наливаек» в Петербурге могут ужесточить в 2026 году

На данный момент в городе закрыли 12 заведений, и у 38 приостановили действие лицензии на продажу алкоголя. Закрывшихся точек менее 1% от общего количества.

lilaclion / Shutterstock.com

Более 2,5 тысяч заведений в многоквартирных домах ранее обладали лицензиями на продажу алкоголя и функционировали как объекты общественного питания. Закрытых заведений после вступления закона в силу — менее 1% от общего количества.

«Но это даже не 1%, это 0,01%. Мы вернёмся к этому обсуждению в следующем году, когда статистика будет более явная, мы проработаем возможные какие-то препятствия или, наоборот, необходимость ужесточения, услышим граждан», — заявил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов в интервью 78.ru.

Также Ситов сообщил, что многие алкомаркеты, у которых еще действует срок лицензий и которые не подали заявки в реестр, перешли на режим работы как обычные магазины и продают алкоголь до 22:00. Чиновник также добавил, что сейчас в реестре уже больше 570 заведений, которые тем или иным образом подали заявку, и около 400 уже включили в этот перечень.

Как маленькие бары Петербурга живут прямо сейчас? Что они намерены делать? И как выживают после принятия закона о «наливайках»

Комментарии (0)

