За что мы любили и ненавидели петербургский общепит в 2025: oladushki-бар, наггетсы из стейка, теплые устрицы и недолив вина

Кулебячная и пряничерия — ин, недолив шампани — аут! Написали для любимых рестораторов книгу жалоб и предложений: гастрономический контрибьютор Собака.ru Анастасия Павленкова собрала в нашем ежегодном листинге (хит соцсетей!) все за и против в общепите Петербурга — от фразы «Ну это человеческий фактор», когда принесли теплые устрицы (это стрем!), до триумфального, долгожданного, высокогастрономичного возвращения яиц под майонезом (это норм!). Делайте выводы!
ЗА
Чуть помедленнее, каннеллони!
По скорости подач наши рестораны можно заявлять на «Формулу-1» — а как иначе, если ужин почти везде ограничивают двухчасовым интервалом со словами «Ваш стол ровно до 21:00»? Вот бы еще официанты заранее спрашивали, понадобится ли перерыв перед горячим. Вспоминаешь, что надо было попросить люфт, только когда второй курс уже на столе, а тебе не вздохнуть после закусок. Совет: если нацеливаетесь на победный финиш с десертом, то стоит в самом начале скипнуть пит-стоп с комплиментами от заведения (особенно если это углеводные брускетты!).
Камбэк яиц
Однажды Петербург экспортировал в столицу и далее по стране моду закусывать дорогие натуральные вина фэнси-фингер-фудом во главе с редиской и картошкой фри. Сегодня мы не прочь забрать ответочку из Москвы: там сделали яйца под майонезом great again — повара готовят их с креветками, икрой, спаржей, осьминогом (в соответствии с оригинальным парижским трендом на oeuf mayonnaise!). Недавно на Патриарших открылся ресторан Copen 57 локавора всея Ленобласти Александра Пименова, где в меню найдутся «дьявольские» яйца с анчоусами. Оперативно ждем этот очевидный хит в его петербургском Animals!
Плюс вайб
Наггетсы из стейка, мини-ботлы и куриные панкейки — можно только умиляться тому, как зумеры изобретают шашлык, шкалики и котлеты. Однако в продакшне и мимимификации ЗОЖа молодежь действительно хороша. Дневные рейвы в Петербурге пока не собирают стадионы, но на безалкогольном дэнс-ивенте Morning Coffee Club в «Текстуре» уже с полтретьего дня случился аншлаг. Те, кто не танцует, кинулись добирать массу — и теперь заказывают в прогрессивных кафе милкшейки с протеином. Предвкушаем релиз от стартапа желешек, с которыми гораздо легче проглотить все утренние витамины!
Конструктивное предложение
Искусство в ресторанах уже давно не роскошь, а средство первой необходимости. И когда это ну очень красивые штучные тарелки от актуальных художников, сделанные специально к сетам в BoBo Алексея и Артема Гребенщиковых, то вообще кайф. Что ж, в год столетия ленинградского конструктивизма предлагаем покреативить на тему. Может, сервировка по мотивам ДК им. Горького и «Красного знамени»? Такие кружки уже есть у екатеринбургского неофарфора «Антихрупкость». Конструктивистское архнаследие там пестуют с размахом: звездой местного ресторана «Супра» стала настенная мозаика 1970-х Леонарда Гусева, где космонавты устраивают чаепитие среди звезд и раскинутого Млечным Путем самоварного пара, — улет!
Тюнинг скреп
Музыку высоких томатных и карамельных сфер петербургские повара давно исполняют не хуже, чем Курентзис Генделя. Но в 2025-м они сумели сделать крутейшую аранжировку для великих гастрономических скреп! Жареную картошку в «Игле» смиксовали с нори. Тартин в Casper подают с пчелиными сотами. А в Soil вместо обычных солений к рюмашке принесут мелотрию, ангурию и спаржевый горошек. Эти комбо греют невероятно — точьв-точь как в песенке My Favorite Things, манифесте о важности мелочей из мюзикла «Звуки музыки». Приятно, что по всей стране взялись за переосмысление скреп: оливки — жареные, мойва — на гриле, горячий гиннесс — с еловым вареньем, битые огурцы — со сливочным васаби.
Музыкальный ринг
Гордимся, что в 2024 году напророчили тренд на меломанские listening-бары. Однако сейчас споты с винилом открывают даже те, для кого пластинки — это максимум декор. Не впадаем в крайности! Роторный пульт по цене чугунного моста оставьте крейт-диггерам винила. Но и включать один хаус не стоит — заведений, где он делает из ужина колбасный цех, до сих пор не счесть. Собрали для рестораторов плейлист, не благодарите. К паэлье — женский инди-рок из Гранады, к сету-омакасе — экоэмбиент из Японии 1980-х, а под ближневосточную кухню — блюз Сахары, винтажный серф-рок и залипательные, как заатар, ритмы ливанского дабке и марокканской гнавы.
Сошиал гастроклаб
В Сочи под карасей и рыжики читают за ужином чеховскую «Сирену». Азиатский гастробар в Перми устраивает фэшн-лекции о Ямамото под саке и «винные» уроки икебаны. В Москве качает формат Meet Me At The Market: сначала экскурсия и закупки на рынке, потом совместная готовка вместе с шефами. В Петербурге у AF Brew есть свой беговой клуб. В Mon Chouсhou устраивают бранчи с историческим меню «Восточного экспресса». А в отеле We Lodge лучшие повара страны собирают лисички для своих сетов на Большом острове посреди Медного озера вместе с гостями. Интересные ивенты оборачиваются весомым вкладом в комьюнити, где гости и стафф обрастают целебными в наше время горизонтальными связями.
На всевозможных щах
Тренд на классную русскую кухню в Петербурге укоренился давно, и не «Банщиками» едиными. Ну где еще есть такие «Гусары» — oladushki-бар с барменами в доломанах? Среди новейших русофилов — «Перемена» Дмитрия Блинова: отметим салат из огурцов и редиса с яйцом и троллейбусные номерки-билетики (всё как в детстве!). Или вот коллаборация «Крестецкой строчки» и ресторана Jerome: льняные дорожки со знаменитой вышивкой выстилают на столах Jerome каждую Пасху, а еще был дан бранч с картофелем в четверговой соли прямо на лугу новгородской фабрики. Обращаемся к петербургским рестораторам: вот бы еще побольше всякого посконного стритфуда! На Урале растут современные шанежные, в казанских сетях разлетаются кыстыбургеры и эчпочмоти, а в Туле открыли щичную: серые, утиные, рыбные, грибные щи. Очевидно же: Петербургу остро не хватает оливьешной, кулебячной, ушичной, да хоть пряничерии!
Мир, труд, пир!
Сеты и ужины шефов-релокантов только приветствуем. Ходили в сезоне-2025 к Сергею Фокину за гуанабаной со Шри-Ланки и на шашлык от Игоря Гришечкина (говорят, видный ресторатор Александр Раппопорт скоро запустит с Гришечкиным проект в Москве). Иностранных гостей тоже было много: в Jerome готовила Анжела Рисимич из Белграда, в Grebeshki Цзяо Ян из Пекина, в Probka винодел Федерико Стадерини, в «Асторию» Виктор Молдован привез из Венгрии суп палоц и карпатского судака с раками. С осторожным оптимизмом ждем расширения гастрольного космополитизма. Да, мы в курсе, что нигде так не скандалят, как на кулинарных форумах, но все равно верим, что еда — про гуманизм, а пир — это мир.
ПРОТИВ
Доля ангела
Помним как сейчас: в один темный день января 2018-го бокал вина скоропостижно утратил в ресторанах Петербурга шестую часть — но не в рублях, а в объеме. Тогдашние цены и без этой потери прошибают на слезу, а усеченный объем в 125 мл с тех пор стал дефолтным. Однако если даже эти скромные миллилитры в наше время небрежно не доливают, наполняешься праведным WTF. Продавая наперсток кавы за бюджет бутылки в ретейле, вешайте в граммах точно, иначе (мы узнавали!) мироздание сбалансирует этот грех нашествием на ваш бар тли и виноградной филоксеры!
Рубрика #эвергрин
С вопросом «Вам понравилось?» за стол врываются каждые пять минут. Ты и ложки супа не проглотил, а уже в рот смотрят: ну как? Приходится мысленно скроллить в ответ список одобряющих наречий. Но что произойдет, если решительным «Ваш буйабес был ужасен!» разорвать эту круговую поруку? Спойлер: абсолютно ничего. В ответ на две грубые ошибки подряд (теплые устрицы! вынесли суп после котлет!) в ресторане с чеком выше среднего можно получить очаровательный зумерский ответ «Ну это человеческий фактор!» или формальное «Обязательно передам» без встречных уточнений. А можно и вовсе отхватить хамского дзена. Директор Александринского театра Александр Малич на тот самый вопрос однажды заметил: водочку-де лучше теплой, может, и не подавать, но врезался в бесстрастное «Такова концепция».
Все все понимают
Мы, вы (и скоро каждая кошка) умеем пользоваться ИИ. Хорошие пиар- и smm-специалисты тоже: генерят рилсы, анализируют отзывы. Если в ресторане решили сэкономить на штатных единицах, поручив соцсети чату GPT, это тоже видят все, потому что см. выше. «Яркое и гармоничное блюдо с глубоким насыщенным вкусом гармонично насыщает вкус глубиной, раскрывается гармонией вкуса и вкусом гармонии» — не тянете человеческий копирайт, лучше уж вставьте в карусель поста техкарту.
Бездна смотрит на тебя
С тоннелем из орешника, с библиотекой, с прозрачными стенами, с видеокамерами, что транслируют тебя на экраны в киберпанковом глитче, — все это уборные российских ресторанов, в которые рестораторы ради селфи гостей вкладывают уйму бюджетов и целый горшок туалетного юмора. Только вот в чем идея зеркального ватерклозета в файндайнинге с продвинутой гастрономией — оценить в отражении ню, не было ли лишним эскабече? Если заведение не про клубный раж, это скорее травмоопасно, чем весело — а ну как войдешь от неожиданности в стекло или стодюймовую плазму.
Джентльменский набор
В папочке ресторанного копипаста (тут хранятся перцы рамиро, щечки и крудо с трюфельным понзу) пополнение: теперь у всех в меню обязаны быть пан кон томате, лепешки роти и что-то греческое. Плюс черная икра! Помешательство на осетровой дошло до того, что Рианна и Burger King, а вслед за ними и столичные стритфуд-бары подают ее к наггетсам. Да, в пейринге с оливковым мороженым что-то есть, но класть икру везде от пельменей до баблти не надо. С лозунгом «Все побежали и я побежал» в конце дистанции поджидает не сиеста на лаврах, а испанский стыд.
Минеральный обмен
Минули времена, когда сауэр, кроме как в коктейльных барах, было не раздобыть — аллилуйя! Но даже пирожковая норовит завести доморощенную миксологию на кордиале (тру стори: сами видели такой) из минеральной воды. Махонькой пиццерии не особенно нужен целый раздел с «авторскими» и, как правило, неказистыми коктейлями: нормально смешали апероля — и buona sera!
Шоу (не) должно продолжаться
Даже в самом невзрачном гриль-баре, который можно целиком купить за пару унций золота, найдется стейк в листе драгметалла. Следом мчит тройка всадников апокалипсиса шоу-подач: тартар у стола, паста в сырной голове и рыба в соли. Казалось бы, лежит себе это мертвым грузом в меню, никому, кроме тиктокеров, не нужное. Но энтертейнмент в петербургских ресторанах настигнет вас помимо воли: в грузинских ресторанах официанты ежечасно поют прямо над тарелкой, а в греческих рекомендуем с хитростью Гермеса скрывать свой день рождения — танцы с бубнами под треки АBBA устроят такие, что вместо чаевых захочется отложить на внеочередную сессию у психотерапевта.
Хороша одежка к обеду
Надеемся, что сезон ресторанов в эстетике beige moms все-таки уходит. Но и бессмысленный овердрессинг новых заведений не радует глаз. Душевный стритфуд зачем-то оформляют в кислотных цветах космоборделя. Какаошная, сыгравшая в модный стиль джапанди (сканди плюс японская лаконичность), выглядит неуютно, как приемный покой.
Пирамида масла
Вот вам редакторская боль: бренд-экзекьютив-концептшеф, шеф-концепт-бренд-пекарь — это не сбой в матрице, а реальные должности. Да, крупным ресторанным холдингам нужна видимость высоких постов, чтобы мотивировать коллектив. Но ведь и когда на кухне готовят всего три человека, их называют шеф-повар, бренд- и концепт-шеф. Упомянешь их в сторис без регалий — скандала не избежать. И раз уж мы про нейминг! Тут рестораторы начали называть свои проекты в часть неведомых, невидимых и даже несуществующих героев гастрофронта — от детей и бабушек владельцев до нелепых выдуманных мистетров и миссис. Если ты не Уиллиам Ламберти и не криэйтор шашлычной «У дяди Вовы» в Пятигорске, все это выглядит кринжово.
Поменьше да лучше
Еще про мотивацию в духе «чтобы было». На сайте ресторана нужны лишь актуальное меню, фото и адрес — искать их среди явно лишних спецэффектов и интерактива раздражает. А если нет бюджета на декор входной группы, не терзайте фасад рукоделием! Пластиковые цветы, хвосты и сдувшиеся шарики могут порадовать только ослика Иа.
