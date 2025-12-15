За что мы любили и ненавидели петербургский общепит в 2025: oladushki-бар, наггетсы из стейка, теплые устрицы и недолив вина

Чуть помедленнее, каннеллони!

По скорости подач наши рестораны можно заявлять на «Формулу-1» — а как иначе, если ужин почти везде ограничивают двухчасовым интервалом со словами «Ваш стол ровно до 21:00»? Вот бы еще официанты заранее спрашивали, понадобится ли перерыв перед горячим. Вспоминаешь, что надо было попросить люфт, только когда второй курс уже на столе, а тебе не вздохнуть после закусок. Совет: если нацеливаетесь на победный финиш с десертом, то стоит в самом начале скипнуть пит-стоп с комплиментами от заведения (особенно если это углеводные брускетты!).

Камбэк яиц

Однажды Петербург экспортировал в столицу и далее по стране моду закусывать дорогие натуральные вина фэнси-фингер-фудом во главе с редиской и картошкой фри. Сегодня мы не прочь забрать ответочку из Москвы: там сделали яйца под майонезом great again — повара готовят их с креветками, икрой, спаржей, осьминогом (в соответствии с оригинальным парижским трендом на oeuf mayonnaise!). Недавно на Патриарших открылся ресторан Copen 57 локавора всея Ленобласти Александра Пименова, где в меню найдутся «дьявольские» яйца с анчоусами. Оперативно ждем этот очевидный хит в его петербургском Animals!

Плюс вайб

Наггетсы из стейка, мини-ботлы и куриные панкейки — можно только умиляться тому, как зумеры изобретают шашлык, шкалики и котлеты. Однако в продакшне и мимимификации ЗОЖа молодежь действительно хороша. Дневные рейвы в Петербурге пока не собирают стадионы, но на безалкогольном дэнс-ивенте Morning Coffee Club в «Текстуре» уже с полтретьего дня случился аншлаг. Те, кто не танцует, кинулись добирать массу — и теперь заказывают в прогрессивных кафе милкшейки с протеином. Предвкушаем релиз от стартапа желешек, с которыми гораздо легче проглотить все утренние витамины!