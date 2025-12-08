Кутья, цыганский хор и жареный фазан: что подавали на Рождество в ресторанах дореволюционного Петербурга

Снег ложился на Невский, как кружево на бархат, а в окнах «Кюба» (прим. ред. – один из самых известных и дорогих дорогих петербургских ресторанов рубежа XIX–XX вв.) переливались огни. За этими окнами Петербург встречал не просто Новый год, он встречал время, как встречают премьеру в театре. Здесь, в окружении хрусталя, французских салфеток и запаха шампанского, рождался особый ритуал – праздничный ужин как выражение статуса, вкуса, эпохи.

Но прежде, чем на столах звенели бокалы и звучали вальсы Штрауса, в этом же городе наступало Рождество – главный зимний праздник дореволюционной России. Тогда страна жила по юлианскому календарю, и торжество приходилось на 25 декабря, что соответствует 7 января по новому стилю.

Рождество открывало череду зимних праздников, а Новый год завершал их. Это был праздник иной, более тихий, почти интимный. Если Новый год был спектаклем, то Рождество – это пауза между актами, момент тишины, свечи, горящей в окне. В домах звучали рождественские гимны, пахло ладаном и сдобой, в храмах мерцали огни, а на улицах дети водили хороводы вокруг ёлок.