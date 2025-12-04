Знакомьтесь, Павел Черепенин — СЕО проекта «Всем Еда», который ввел европейский поход к брони столов в ресторанах и меняет культуру резервирования

Как появилась идея

«Всем Еда» — российский аналог популярного европейского сервиса The Fork, у которого более 50 миллионов скачиваний. Принцип прост: ресторан снижает цену на 10–50% и получает поток гостей в нужное ему время.

Но «Всем Еда» — не купонатор. Тут не нужно искать ресторан среди множества шиномонтажей, ветклиник и салонов красоты. В приложении и на сайте только рестораны, бары, кафе, стритфуд, кофейни и, конечно, доставка еды. За год работы — 400 ресторанов-партнеров в Петербурге и 600 в Москве. А еще — разделы «Кофейни» и «Street Food».

Как это работает

Пользователь открывает приложение, в один клик генерирует QR-код на скидку и показывает его на кассе. Официант или бариста сканирует код — и скидка применяется автоматически. Никаких бумажек, кодов и секретных слов. Заведение получает гостя. Гость получает скидку в один клик. Пользователям сервис удобен своей простой механикой бронирования, а не только возможностью получить скидку.