Знакомьтесь, Павел Черепенин — СЕО проекта «Всем Еда», который ввел европейский поход к брони столов в ресторанах и меняет культуру резервирования

Сервис «Всем Еда» появился всего год назад, но уже успел изменить ресторанный рынок Петербурга и Москвы. Приложение помогает заведениям привлекать гостей в низкие часы, а пользователям — находить скидки до 50% в ресторанах, барах, кофейнях и стритфуд-заведениях. Попросили Павла Черепенина объяснить, как работает эта система, почему ресторанам выгодно давать скидки и когда ловить хорошие предложения.
Как появилась идея
«Всем Еда» — российский аналог популярного европейского сервиса The Fork, у которого более 50 миллионов скачиваний. Принцип прост: ресторан снижает цену на 10–50% и получает поток гостей в нужное ему время.
Но «Всем Еда» — не купонатор. Тут не нужно искать ресторан среди множества шиномонтажей, ветклиник и салонов красоты. В приложении и на сайте только рестораны, бары, кафе, стритфуд, кофейни и, конечно, доставка еды. За год работы — 400 ресторанов-партнеров в Петербурге и 600 в Москве. А еще — разделы «Кофейни» и «Street Food».
Как это работает
Пользователь открывает приложение, в один клик генерирует QR-код на скидку и показывает его на кассе. Официант или бариста сканирует код — и скидка применяется автоматически. Никаких бумажек, кодов и секретных слов. Заведение получает гостя. Гость получает скидку в один клик. Пользователям сервис удобен своей простой механикой бронирования, а не только возможностью получить скидку.
- 180 000 скачиваний приложения зафиксировано в октябре 2025 года
- 40 000 человек пользуются сервисом как минимум раз в неделю
- В 2026 году запланирован выход сервиса в города-миллионники
Почему ресторанам выгодно давать скидки
Скидка — не инструмент распродажи, а эффективный способ управления потоком гостей. Рестораны привыкли работать с сервисами бронирования, которые дают «сто лидов в месяц». Звучит красиво, но почти все гости приходят в выходные или праздники, когда у ресторана и так все хорошо. А в понедельник днем по-прежнему пусто. То есть такой сервис не помогает ресторану решить проблему низких часов.
Вдобавок к этому абонентская плата, которая не дает никаких гарантий и давно устарела. Сегодня рестораны хотят работать по новой модели, которая гарантирует приход гостей, и готовы платить только за закрытый чек. И мы даем им такую возможность.
Новая модель для ресторанов
Во «Всем Еда» ресторан сам управляет спросом: выбирает время, глубину скидки и количество бронирований. Все это — в реальном времени. Треть столов свободна? Менеджер включает три брони со скидкой 30%. Гости приходят. А если нужно, бронь можно отклонить — штрафа за это нет. Сервису доверяют флагманы ресторанного рынка, среди которых Ginza Project, Avocado Queen, «Мама Рада» и Mama Roma, «Британские пекарни», «ПхалиХинкали» и «Шаверно». Мы планируем выйти во все крупные города России, запустить сервис в странах СНГ и сделать так, чтобы приложением пользовался каждый второй. Пусть так и будет.
