Шашлык в лесу или пицца на пикнике: как правильно есть руками по этикету

Встречаем бабье лето на пикнике и пленэре: как и что правильно есть руками рассказывает специалист по деловому протоколу и колумнист Собака.ru Валентина Хлистун.
Кусочек пиццы в руках на террасе ресторана, арбузный ломтик, оставляющий сахарный след на запястье, или креветка, которую непонятно как есть, то ли ловко почистить, то ли сдаться и использовать вилку. Сущность этикета заключается в его контекстности. И именно формат еды руками – один из самых тонко настроенных. Когда это уместно, жесты выглядят элегантно, даже изысканно. Проблема не в самом действии, а в демонстративном игнорировании правил: там, где их ждут, это воспринимается как провокация.
Начнём с шашлыков (время закрывать сезон!). Пикник — это культура сама по себе: жар, дым, лаваш в руках и капля соуса, угрожающая белой футболке, – неотъемлемая часть ритуала. Никаких приборов, максимум салфетки. Но стоит переместиться в ресторан и всё меняется. Если это грузинское заведение с открытым мангалом, ешьте руками смело. А вот если это гастрономический ресторан с авторской подачей, шашлык может оказаться на фарфоре с миниатюрным гарниром и микрозеленью. Тут приборы необходимы. Этикет на вашей стороне, если вы уважаете не только блюдо, но и место.
Та же история с фруктами. На природе виноград, дыня и даже липкий арбуз вполне можно есть руками. Но в ресторане фруктовая тарелка специально подается так, чтобы вы использовали изящные десертный нож и вилку. Даже виноград, если он подан как часть композиции, берут аккуратно, стараясь не нарушать замысел подачи.
Пицца – классика всех споров. Её едят руками в переулках Неаполя, в парке на скамейке, и… в хорошей итальянской пиццерии. Но как только пицца подана в ресторане с белыми скатертями, где официант не просто с вами поздоровается, но и слегка поклонится при подаче меню, лучше взять приборы. Особенно если кусок растекается сыром и соусом, угрожая всему, включая ваше платье и репутацию.
А вот крылышки, бургеры, тако, вся эта сочная армия фастфуда, почти всегда разрешает руки. Главное уместность ситуации. Бургер в упаковке, на пикнике – да. Но бургер, поданный на доске с мини-корзиной картофеля в гастропабе, уже требует осторожности.
Сложнее всего, с морепродуктами. Тут вступает в игру театральность подачи. Если вам приносят краба с щипцами, вам почти предлагают шоу. Да, его можно разбирать руками. Но и здесь важно знать, что грязные пальцы нужно вытирать, а не демонстрировать. Рестораны высокого уровня приносят влажные полотенца или лимонную воду. Воспользуйтесь этим, это тоже часть этикета.
И, наконец, суши и роллы. Здесь руки – это не ошибка, а традиция. Настоящие нигири японцы едят пальцами, именно так они сохраняют текстуру и не разрушают форму. В хорошем японском ресторане вы никого не удивите, если возьмёте суши рукой и аккуратно макнёте в соус рыбой, а не рисом. А вот если вы сидите на коврике с ланч-боксом в парке, суши руками уже не так эстетично. Контекст работает в обе стороны.
Сложность еды без приборов заключается не в том, что это «неприлично», а в том, что это требует интуиции. Нужно почувствовать место, формат, настроение компании. В неформальной обстановке руки могут стать символом раскованности, непринуждённости, даже дружбы. А в формальной, наоборот, демонстрировать пренебрежение к установленным правилам.
Если вы сомневаетесь, посмотрите по сторонам. Или спросите официанта: «Как принято есть это блюдо?». Этикет начинается с внимания!
Текст: Валентина Хлистун
Фото: Екатерина Кириллова
