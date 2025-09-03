Шашлык в лесу или пицца на пикнике: как правильно есть руками по этикету

Пицца – классика всех споров. Её едят руками в переулках Неаполя, в парке на скамейке, и… в хорошей итальянской пиццерии. Но как только пицца подана в ресторане с белыми скатертями, где официант не просто с вами поздоровается, но и слегка поклонится при подаче меню, лучше взять приборы. Особенно если кусок растекается сыром и соусом, угрожая всему, включая ваше платье и репутацию.

А вот крылышки, бургеры, тако, вся эта сочная армия фастфуда, почти всегда разрешает руки. Главное уместность ситуации. Бургер в упаковке, на пикнике – да. Но бургер, поданный на доске с мини-корзиной картофеля в гастропабе, уже требует осторожности.

Сложнее всего, с морепродуктами. Тут вступает в игру театральность подачи. Если вам приносят краба с щипцами, вам почти предлагают шоу. Да, его можно разбирать руками. Но и здесь важно знать, что грязные пальцы нужно вытирать, а не демонстрировать. Рестораны высокого уровня приносят влажные полотенца или лимонную воду. Воспользуйтесь этим, это тоже часть этикета.