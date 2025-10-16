За что рестораторы любят и ненавидят петербургский общепит: бракеражи, пирожки цвета года и ревайвл грудинки

В поисках искренности

В сервисе нет места системности — во всяком случае я в нее не верю. Гостеприимство — это не про схемы и структуры, а про искренность каждого сотрудника и сыгранность всех ребят в команде. Последнее легко тренируется, а искренность — это ведь даже не то чтобы свойство личности, а всего-навсего нужная оптика — угол зрения, настраивающий на радушие в работе с людьми. Приглядитесь на собеседовании: иногда дурашливая, порой даже юродивая откровенность соискателей — это и будет ваш оберег от ригидного, скучного сервиса.

(Не) на четыре буквы

Нынче все хотят назвать проекты коротко (пишу кириллицей как произношение) «Лоро», «Реми», «Поли», «Нола», «Осси», «Оссо», «Оссу». Когда слова из четырех букв заканчиваются, берем повторяющиеся слоги: «Мамахуху», «Лу Лу», «Мон шушу». Когда и они иссякают, пускаем в ход двусложные слова с двумя гласными: «Катфиш», «Мит койн», «Зе Бык», «Блэкчопс» — что угодно, лишь бы не удлинять конструкцию. Забудьте о здравомыслии, не ищите простых путей! «Тальятелла кафе», «Мурманчане», «Бифзавод», наконец, «Прошуттерия»: тугие, ухабистые, непокорные слова — произнести сложно, зато образ рисуется яркий, и ни его, ни само имя не забудешь.