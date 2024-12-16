За что мы любили и ненавидели петербургский общепит в 2024: томленые щечки, соус, заливший все живое, и бокал шампа по цене бутылки

Блогеры-миллезимники

Осуждая — предлагай: если вашему ресторану, пабу или кофейне не дают покоя цифры просмотров у блогеров-миллионников, можно попробовать залететь в тренды не с разгромной критикой гостей, а с челленджами, танцем и липсингом. Ими как раз весело промышляет общепит в регионах: в Сочи пранкует Trattoria 540, а бар «Натуралист» снимает ламповые клипы. В Петербурге обожаем скетчи пиццерии Oversize — тоже на тоненького, но лучше, чем стращать завсегдатаев.

Дадауншифтинг

Рестораторы шедеврально жгут в форматах фастфуд и нормкор: низкий поклон! Команда «Бюро» перепридумала «крошку-картошку» в Potato Papa в «Балагане». Появилась бататерия-фритерия от No Regrets. У Эльдара Кабирова из Pizza 22 cm корнер в ТРК «Сити Молл» — японско-итальянский «Чао, Кайдзю!». Благословляем тренд: во-первых, это наш любимый формат «недорого, но круто», во-вторых, сосредоточиться на малом — познать дзен.

Путевой лист

Доставка — это навсегда! И это давно уже не только роллы-пицца-бургеры, но и высокая кухня у вас дома. И пока мы, скрестив пальцы, надеемся, что голландез и панакота по пути не успеют загрустить, хочется помечтать, чтобы шефы пошли навстречу и учли в рецептах для транспортировки логистику и домашнюю подачу блюда. Ужин от Алексея Алексеева на вашей террасе с эффектом присутствия — каково!