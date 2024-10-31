Ресторан с сигарным клубом в частном коммерческом банке, новый греческий проект от Dreamteam и одежда от пекаря Максима Бабича

Вот так будет выглядеть греческий ресторан Πολύ от команды Dreamteam, который откроется в декабре на месте Forno Bravo Centrale.

Максимально открытая зеленая кухня с дровяной печью и детали привезенные из путешествий. Дизайн продуман Line Design Studio как собирательный образ гостеприимного греческого дома.

В меню от шеф-повара Ильи Бурнасова, исколесившего греческие острова и исторические земли Византии в поисках вдохновения, будут: шипящий халуми-саганаки осьминогом-н-чипс, орзо с кальмаром и ндуей и лепешка на два укуса с овечьим сыром. Большое внимание будут уделять сокам! К примеру, гранатовый, замиксованный с ливанской розой и тмином, или апельсиновый с марокканским мандарином и ревенем.