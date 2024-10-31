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Тенденции

Ресторан с сигарным клубом в частном коммерческом банке, новый греческий проект от Dreamteam и одежда от пекаря Максима Бабича

Собака.ru собрала горячие слухи и самые последние актуальные новости о скорых ресторанных открытиях и шефских перестановках. 

Превью месяца

Рендеры бюро Studio APAA
Рендеры бюро Studio APAA

Вот такой красивый ресторан с сигарным клубом скоро появится в Доме Гейденрейха, первом доме на Невском проспекте: по инсайдерским сведениям, это первый проект московского ресторатора Александра Оганезова (Cutfish, Pino, Remy Kitchen Bakery) в Петербурге. Рендеры будущего проекта показало архитектурное бюро Studio APAA Алексея Пенюка, создавшего интерьеры всех заведений Duoband.

«Еще один проект студии с огромным количеством охранных обязательств. Когда-то первый частный коммерческий банк, скоро — ресторан и сигарный клуб», — рассказали APAA в соцсетях.

Рендеры Line Design Studio
Рендеры Line Design Studio

Вот так будет выглядеть греческий ресторан Πολύ от команды Dreamteam, который откроется в декабре на месте Forno Bravo Centrale.

Максимально открытая зеленая кухня с дровяной печью и детали привезенные из путешествий. Дизайн продуман Line Design Studio как собирательный образ гостеприимного греческого дома.

В меню от шеф-повара Ильи Бурнасова, исколесившего греческие острова и исторические земли Византии в поисках вдохновения, будут: шипящий халуми-саганаки осьминогом-н-чипс, орзо с кальмаром и ндуей и лепешка на два укуса с овечьим сыром. Большое внимание будут уделять сокам! К примеру, гранатовый, замиксованный с ливанской розой и тмином, или апельсиновый с марокканским мандарином и ревенем. 

Трансфер месяца

Предоставлено пресс-службой Four Seasons Lion Palace

Новым су-шефом отеля  Four Seasons Lion Palace стал итальянец Давиде Джакомелли — уроженец Ломбардии, владелец ресторана Luce в отеле Intercontinental в Сингапуре. Карьерный путь Давиде проходил через «мишленовские» рестораны, расположенные также в высококлассных отелях:  La Speranzina Restaurant & Relais в Сирмионе, Le Diane в Париже, а также у Алена Дюкасса в ресторане Le Meurice Alain Ducasse в отеле Hotel Le Meurice.

Шеф Джакомелли будет отвечать за концепцию и меню всех гастропроектов Дома со львами — ресторанов Percorso, Sintoho, «Чайной Гостиной» и бара Xander.

Мансур Валиев
Анастасия Большакова

Мансур Валиев

Шеф-повар Мансур Валиев (номинант премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024) закончил работу в «Ателье tapas & bar». Новый главный по кухне в ресторане пока не назначен. По слухам, Мансур планирует уехать из Петербурга.

Напомним, сначала шеф оттачивал мастерство в ресторане Sight, а затем — в «Ателье tapas&bar» от ресторанной группы italy&co.

Новость месяца

Наталья Скворцова

Пекарь-суперзвезда Петербурга Максим Бабич создает целую хлебобулочную экосистему. В его портфеле помимо онлайн-школы выпечки и хлеба Babich School скоро появится и оффлайн-проект: большое производство слоек в Москве. Вместе с партнерами он на 1000 квадратных метрах будет печь слойки и круассаны, замораживать и снабжать фирменным продуктом всю Россию. Также в планах — спецателье с одеждой и формой для пекарей и поваров и консалтинговое агентство по запуску заведений. 

Дарья Павлюкевич

Александр Гутаковский, бессменный арт-директор Utopist, одного из лучших винных баров Петербурга с террасой под цветущими деревьями во дворе-колодце, вышел из проекта и теперь готовит свой собственный. В его замыслах — новый бар в центре с вином, коктейлями и музыкой (будет большой упор на звук!). В Utopist же пока полностью меняется управляющий состав.

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