Начинаем зажировку к зиме: осьминог’н’чипс, перцы падрон и гигли с кроликом

Гастрономический отдел Собака.ru, как манулы из Ленинградского зоопарка, начал зажировку к зиме: осьминог’н’чипс, перцы падрон и гигли с кроликом спешат на помощь.
Эксклюзив: Taste Bistro
Бизнесмен, инвестор и наш краш Алексей Феликсов («Цех 85», Faces, Taste) открыл новый ресторан — Taste Bistro на Васильевском острове. Кухню возглавил бренд-шеф Карапет Ваганян (номинант премии «Что где есть в Петербурге» — 2024) и сделал средиземноморское дольче вита меню. Баклажаны пармиджано, как у итальянской бабушки, тартар из форели с гуакамоле, равиоли с уткой, треска с томатами и базиликом, паста гигли с кроликом. На завтрак — каша с тыквой.
Маст-хэв: мерч из «Бутербродной»
Идеальный мерч — чашки с котиком — ищите в «Бутербродной» от актуального андеграундного творческого объединения «Богема Ленинград» на задворках «Ленфильма» (здесь бранчуют режиссер Александр Сокуров и мастера кинокомпании «СТВ» Сергея Сельянова)! Эта коллекция, созданная фотографом Яной Давыдовой и ее проектом y.object, — оммаж посуде из легендарного ленинградского кафе «Сайгон», явки интеллигенции от Довлатова и Цоя до Бродского и Курехина. На дне чашки оставлены ответы на все наши вопросы: «да», «нет» или «дно».
За кем следить: Павел Циклинский
Карьерный рост detected: Павел начинал на позиции линейного повара в Jerome, затем стал сушефом в команде Антонио Фреза, а после его ухода принял кухню под свое руководство. Работал бок о бок с гастрономическими мастодонтами — итальянцами Джузеппе Д'Анджело, Алессандро Карией, Сальваторе Бьянкой, чтобы сейчас выдавать хит за хитом. Успевайте на сезонное меню от Циклинского: радужная морковь с греческим йогуртом и заатаром, перцы-лотерея падрон или белые грибы, которые Паша добавляет в ризотто с горгонзолой, пасту мальфаде или тальята-стейк.
Премьера: : Πολύ от ресторанной группы Dreamteam
Ресторатор Алексей Буров принял волевое решение и закрыл итальянский ресторан Forno Bravo Centrale, который был прибыльным, но рядовым. Вместо него появится греческий Πολύ — специально для него Буров вместе с командой объездили все греческие острова вдоль и поперек, а также византийские земли — Турцию, Египет, Ливан и Иорданию. Готовимся! Уже в декабре шеф Илья Бурнасов позовет нас на симпосий — греческий пир: большой ливанский табуле, хорту с боттаргой, шипящий халуми-саганаки, острый гиросцыпленок, осьминог’н’чипс с лимонным картофелем и орзо из печи.
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