Начинаем зажировку к зиме: осьминог’н’чипс, перцы падрон и гигли с кроликом

За кем следить: Павел Циклинский

Карьерный рост detected: Павел начинал на позиции линейного повара в Jerome, затем стал сушефом в команде Антонио Фреза, а после его ухода принял кухню под свое руководство. Работал бок о бок с гастрономическими мастодонтами — итальянцами Джузеппе Д'Анджело, Алессандро Карией, Сальваторе Бьянкой, чтобы сейчас выдавать хит за хитом. Успевайте на сезонное меню от Циклинского: радужная морковь с греческим йогуртом и заатаром, перцы-лотерея падрон или белые грибы, которые Паша добавляет в ризотто с горгонзолой, пасту мальфаде или тальята-стейк.