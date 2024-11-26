Исследование лапши и томленых карасей: 7 сериалов про еду

Chef’s Table (Netflix)

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Возвращение гениального Chef’s Table! Вышел спецпроект нашумевшего док-сериала — в этот раз о разнообразии нудлз, то есть лапши и пасты. В съемках приняли участите Эван Фанке, шеф-повар из Лос-Анджелеса, известный своей домашней пастой; Гуйжун Вэй, шеф-повар, специализирующийся на кухне Шэньси; Найт Юн, шеф-повар из Окленда, продвигающий камбоджийскую кухню в США.

В 2025 году ждем еще один спин-офф — Chef's Table: Legends — трибьют важнейшим гастролегендам!