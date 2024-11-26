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Тенденции

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Исследование лапши и томленых карасей: 7 сериалов про еду

Гастрогикам посвящается! Вот 7 кинопроектов (от реалити-шоу до мировых доксериалов), которые стоит посмотреть.

Если пропустили первую часть подборки, не пропускайте! 

Chef’s Table (Netflix)

Chef’s Table (Netflix)

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Возвращение гениального Chef’s Table! Вышел спецпроект нашумевшего док-сериала — в этот раз о разнообразии нудлз, то есть лапши и пасты. В съемках приняли участите Эван Фанке, шеф-повар из Лос-Анджелеса, известный своей домашней пастой; Гуйжун Вэй, шеф-повар, специализирующийся на кухне Шэньси; Найт Юн, шеф-повар из Окленда, продвигающий камбоджийскую кухню в США.

В 2025 году ждем еще один спин-офф — Chef's Table: Legends — трибьют важнейшим гастролегендам!

«Тонкий вкус. Петербург» («Кинопоиск»)

«Тонкий вкус. Петербург» («Кинопоиск»)

18+

Петербург — гастростолица России! За это мы благодарим Дмитрия Блинова (Duoband), Артёма и Алексея Гребенщиковых (BoBo), Анну Рязанскую («Сад») и Валерию Скуратову (ЕМ) — мастеров высокой кухни и героев нового сезона документального сериала о гастрономии «Тонкий вкус. Петербург» (первый был про Москву).

В съемках приняли участие ресторатор Эдуард Мурадян, шеф-повар Harvest и Frantsuza Bistrot Иван Фролухин, главный тренер «Зенита» и совладелец «Сада» Сергей Семак, гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян, главный редактор сайта Собака.ru Михаил Стацюк и другие предприниматели, эксперты и люди искусства, которые рассказали о первых проектах и становлении индустрии, традициях и трендах, международных рейтингах и признании. Смотрим с 6 ноября!

Юмор еды от Стэнли Туччи и лекции о кукурузе: 5 гастрономических книг и подкастов

«Культур-Мультур» («Кинопоиск»)

«Культур-Мультур» («Кинопоиск»)

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Предупреждаем: на голодный желудок лучше не смотреть! Хинкали, шашлыки, суши и рамен раньше не были частью нашего ежедневного рациона и пришли из других культур. Именно об их истории (и о том, как, когда и почему они попали в Россию и превратились в абсолютную классику) идет речь во втором сезоне «Культур-Мультур».

«Еда наших»  (Food.ru)

Что такое кус миинэ, с чем едят соленый лук и томленых карасей? Второй сезон многосерийной документалки о том, как на Алтае, Сахалине, в Якутии и Бурятии готовят традиционную еду — действует как медитация! 

«Дикая кухня» («VK Видео»)

18+

Кулинарные шоу вышли на новый уровень, а точнее — в тайгу. В формате реалити лучшие шефы страны (в каждом выпуске по двое!) попадают в дикие условия, где должны выжить и собрать в лесу ингредиенты для будущего сета. Бонусом: сумасшедше красивые виды природы!

«Съешь меня» («Кинопоиск»)

«Съешь меня» («Кинопоиск»)

18+

Шестисерийный доксериал о том, как рождаются наши привычки и почему мы так зависимы от глобальных производителей пищевых продуктов. Вкус, маркетинг, цепочка поставок, глобализация и глокализация — что уже было, а что только ждет промышленность в будущем? Динамичный, объемный, с языком профи (в качестве приглашенных экспертов выступают исследователи массовой культуры, ученые и писатели).

«Пятница!», Premier, 2024

Бонус!  Сериал «Шеф», премьера («Пятница!», Premier)

18+

Комедия с Денисом Прытковым («Капельник»), явно вдохновленная успехом «Медведя» с Джереми Аллен Уайтом. Талантливый и самоуверенный шеф успешного столичного ресторана Кай теряет работу после конфликта с посетителем. Он вынужден устроиться поваром в женскую колонию, но мечтает в будущем победить в престижном кулинарном конкурсе и открыть свое место.

Режиссерами сериала стали Евгений Пузыревский («Дурдом») и Михаил Расходников («Временные трудности»).

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