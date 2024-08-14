Гастрономические киноновинки: 5 фильмов и сериалов про еду и вино

«Земля женщин» (2024)

Художественный сериал с Евой Лонгорией, а точнее — комедия положений (не без саспенса!), место действия которой разворачивается в очаровательной винодельческой деревушке в Испании. Красивые виды, винная коммуна, где всем заправляют женщины, страсть и любовь — а что еще нужно? Вышло на платформе Apple TV+.