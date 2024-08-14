Гастрономические киноновинки: 5 фильмов и сериалов про еду и вино

Выбрали 5 новых картин, посвященных гастрономии: док о продуктах Рене Редзепи, драма о вдове Клико и мини-фильм об инклюзивных мастерских «Простые вещи».
Проект «Другие люди?». Простые вещи (2023)
Добрый док о том, как и зачем Мария Грекова (неоднократная фигурантка премий «Собака.ru») открыла в Петербурге творческие мастерские для особенных людей, а также инклюзивное веганское кафе «Огурцы». Смотреть на «Кинопоиске».
Кадр из сериала
Omnivore (2024)
Зрелищный документальный сериал Рене Редзепи — культового датского шеф-повара и совладельца, пожалуй, самого знаменитого ресторана в мире, Noma, получившего три звезды Michelin. Получилось исследование ингредиентов (а именно кофе, кукурузы, свинины, тунца и др.) через призму мирового культурного наследия в 8 эпизодах. Вышло на Apple TV+.
Кадр из сериала
«Хлеб» (2024)
Документальный проект о главном продукте всех времен и народов. С ведущими Иреной Понарошку и Борисом Акимовым узнаем, как употребление хлеба сказывается на здоровье, сколько реально должна стоить буханка. Название серий — отдельное удовольствие: «Жернова геополитики», «Жернова здоровья», «Жернова науки», «Жернова истории». Смотреть на Premier.
Кадр из сериала
«Земля женщин» (2024)
Художественный сериал с Евой Лонгорией, а точнее — комедия положений (не без саспенса!), место действия которой разворачивается в очаровательной винодельческой деревушке в Испании. Красивые виды, винная коммуна, где всем заправляют женщины, страсть и любовь — а что еще нужно? Вышло на платформе Apple TV+.
Кадр из фильма
«Мадам Клико» (2023)
Картина про начало пути первой женщины-винодела планетарного масштаба. Про винный мир сказано немного, больше — про здоровый феминизм и личную драму Барбы-Николь Клико, потерявшей горячо любимого мужа и вынужденной взяться за семейный бизнес. Фильм еще идет в кино («Аврора», «Родина»).
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