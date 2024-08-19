Юмор еды от Стэнли Туччи и лекции о кукурузе: 5 гастрономических книг и подкастов

Возрождение медовухи в 70-х, иван-чай как поддельный китайский чай и огурец с медом — вот, что читать и слушать гастрогикам.
Книга: «Вкус» Стэнли Туччи
Наш Цезарь Фликерман еще и мастер гастрономического слова! Актер Стэнли Туччи простым и теплым языком рассказывает про кулинарные традиции в период его жизни в Италии, влияние семейных ужинов на карьеру, блюда, которые любил в детстве, про американо-итальянскую кухню и юмор еды (да!). Нон-фикшн, обязательный к прочтению, а бонусом — вполне применимые рецепты.
Книга: «Тысяча лет за русским столом» Ольги и Павла Сюткиных
Историки русской кухни Ольга и Павел Сюткины помимо того, что ведут блог с лекциями и приготовлением блюд по старинным рецептам, еще написали книгу к 1000-летию Суздаля (гремело с 9 по 11 августа!). Исследование застольного быта на примере кухни небольшого, но типичного русского региона. Возрождение медовухи в 70-х, бесчинства вокруг точек общепита в исторических памятниках и самые необычные локальные специалитеты — огурец вприкуску с медом и хлеб из лебеды.
Книга: «Еда без ошибок. Энциклопедия кухонной жизни» Марии Дараган-Сущовой
Представьте, что вы в супермаркете! Легкий и четкий гид о том, как читать этикетки, считать калорийность продукта, разбираться в сроках хранения и вести себя на рынках.
Подкаст: «Кукуруза»
Такого вы еще не слышали! О всемирной истории... кукурузы задорно рассказывает музыкальный журналист Гриша Пророков. Конкистадоры, боявшиеся есть кукурузные лепешки, экокатастрофы, вампиры, борьба с мастурбацией и при чем тут Хрущев? Саспенса предостаточно.
Подкаст: «Вершки и корешки: культурная история растений» на Arzamas
Просветительский проект сделал 7 выпусков о роли растений в культуре и об истории их названий. В эпизодах по 10-15 минут рассказывают о вехах астраханского виноделия, банан и его тысячу имен и о том, как поддельный китайский чай превратился в русский традиционный напиток — иван-чай.
Комментарии (0)