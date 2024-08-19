Юмор еды от Стэнли Туччи и лекции о кукурузе: 5 гастрономических книг и подкастов

Книга: «Тысяча лет за русским столом» Ольги и Павла Сюткиных

Историки русской кухни Ольга и Павел Сюткины помимо того, что ведут блог с лекциями и приготовлением блюд по старинным рецептам, еще написали книгу к 1000-летию Суздаля (гремело с 9 по 11 августа!). Исследование застольного быта на примере кухни небольшого, но типичного русского региона. Возрождение медовухи в 70-х, бесчинства вокруг точек общепита в исторических памятниках и самые необычные локальные специалитеты — огурец вприкуску с медом и хлеб из лебеды.