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Тенденции

Юмор еды от Стэнли Туччи и лекции о кукурузе: 5 гастрономических книг и подкастов

Возрождение медовухи в 70-х, иван-чай как поддельный китайский чай  и огурец с медом — вот, что читать и слушать гастрогикам.

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Книга: «Вкус» Стэнли Туччи

Наш Цезарь Фликерман еще и мастер гастрономического слова! Актер Стэнли Туччи простым и теплым языком рассказывает про кулинарные традиции в период его жизни в Италии, влияние семейных ужинов на карьеру, блюда, которые любил в детстве, про американо-итальянскую кухню и юмор еды (да!). Нон-фикшн, обязательный к прочтению, а бонусом — вполне применимые рецепты.

Архивы пресс-служб

Книга: «Тысяча лет за русским столом» Ольги и Павла Сюткиных

Историки русской кухни Ольга и Павел Сюткины помимо того, что ведут блог с лекциями и приготовлением блюд по старинным рецептам, еще написали книгу к 1000-летию Суздаля (гремело с 9 по 11 августа!). Исследование застольного быта на примере кухни небольшого, но типичного русского региона. Возрождение медовухи в 70-х, бесчинства вокруг точек общепита в исторических памятниках и самые необычные локальные специалитеты — огурец вприкуску с медом и хлеб из лебеды.

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Книга: «Еда без ошибок. Энциклопедия кухонной жизни» Марии Дараган-Сущовой

Представьте, что вы в супермаркете! Легкий и четкий гид о том, как читать этикетки, считать калорийность продукта, разбираться в сроках хранения и вести себя на рынках. 

Shutterstock: milart

Подкаст: «Кукуруза» 

Такого вы еще не слышали! О всемирной истории... кукурузы задорно рассказывает музыкальный журналист Гриша Пророков. Конкистадоры, боявшиеся есть кукурузные лепешки, экокатастрофы, вампиры, борьба с мастурбацией и при чем тут Хрущев? Саспенса предостаточно. 

Подкаст: «Вершки и корешки: культурная история растений» на Arzamas

Просветительский проект сделал 7 выпусков о роли растений в культуре и об истории их названий. В эпизодах по 10-15 минут рассказывают о вехах астраханского виноделия, банан и его тысячу имен и о том, как поддельный китайский чай превратился в русский традиционный напиток — иван-чай.

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