Как Петербург становится городом самого дорого общепита?

«Судя по официальной статистике Росстата…»

Новости о том что средний чек в Петербурге растет заметно быстрее, чем в Москве подтверждаются не только исследованием «Чек Индекс» и впечатлениями отдельных игроков рынка. Косвенно его подтверждает и официальные данные о росте цен в обоих городах. Хотя цифры в них заметно скромнее, чем в публикации РБК.

«Судя по официальной статистике Росстата, на которую мы опираемся, — отмечает в беседе с Собака.ru Игорь Сафонов эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, — по состоянию на конец августа рост цен за год в сегменте общественного питания в России составила 10,9%, при этом в Санкт-Петербурге годовой прирост цен составил 12,6%, а в Москве — 9,1%».

Самый быстрый рост цен (и самый большой разрыв в этом показателе с Москвой) демонстрируют рестораны быстрого питания. Так, в среднем по России фастфуд за год подорожал на 15,6%. При этом в Москве рост составил 15,7%, а в Петербурге — все 20,3%. «На втором месте [по темпам роста цен] находится кофе в организациях быстрого обслуживания, который прибавил 12,1%. При этом в Москве [рост цен] составил +11,7%, а в Петербурге — 13,4%».

Наконец, обеды в столичных ресторанах, кафе и столовых подорожали на 7–9%, тогда как в Петербурге рост составил 9–14%. При этом в среднем по стране обед подорожал на одну десятую. «Стоимость ужина по стране выросла на 8,5% за год. В Москве это 7,2%, а в Петербурге — 9,5%», — заключает Сафонов.