Кризис в шоколаде. Цена на какао-бобы побила исторический рекорд! Почему так происходит? Они теперь что, новый биткоин?

Почему какао так резко дорожает?

Виктория Дим, дегустатор шоколада, основатель «Салона Пьяная Вишня»: Причины — плохие урожаи почти во всех зонах выращивания какао-бобов. Масс-маркет в основном работает на африканском сырье из Кот-д’Ивуара, эта маленькая страна обеспечивает более 50% мирового объема. Но при этом и в зонах выращивания качественных какао-бобов вроде Перу год тоже оказался плохим.

Ольга Яровикова, создательница бренда Amazing Cacao: В первую очередь подорожание связано со снижением урожайности, о чем предупреждали еще полтора года назад. Причин здесь несколько — во-первых, это эффект Эль-Ниньо (периодическое изменение течений на Юге Тихого океана, приводящее к росту средней температуры на Земле, — прим. «Собака.ru»). Он происходит раз в несколько лет и влияет на урожайность какао-деревьев [в мире].

Во-вторых, происходит старение генофонда — самих деревьев, которые используются для получения какао. Растения стареют, их урожайность снижается. Эта проблема актуальна прежде всего для Африки. А тут еще наложились засуха, до конца не преодоленные последствия ковида, когда фермеры не могли нанимать работников и собирали урожай сами.

В итоге Африка больше не может поставлять те объемы сырья, которые необходимы крупным предприятиям. Все бросились в Латинскую Америку скупать бобы практически любого качества. Это в свою очередь породило дополнительные спекуляции, результатом которых стала цена порядка 10 долларов за килограмм.