Театральные буфеты Петербурга: где самая большая порция икры на бутерброде?

В помещении, где сейчас находится буфет, раньше был музей театра (в его фондах хранится более 4000 экспонатов!), и наоборот: пирожные зрителям выдавали там, де была открыта театральная экспозиция. Первые эскизы были посвящены постановке по Фридриху Шиллеру, а сейчас там выставлены работы Александра Бенуа, Кузьмы Петрова-Водкина, Владимира Щуко, Бориса Кустодиева, Мстислава Добужинского, Николая Акимова, Эдуарда Кочергина и других известных художников, сотрудничавших с БДТ.

Помимо выставок в буфете можно оценить классику: подают вино «в бокале» или «в бутылке» и три варианта бутербродов — с икрой, рыбой или колбасой, на десерт — эклеры и пирожное «Картошка».

Что смотреть: