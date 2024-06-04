Театральные буфеты Петербурга: где самая большая порция икры на бутерброде?

Гилти плеже всех опытных театралов — бутерброд с красной рыбой или икрой под бокал игристого (здесь подойдет любое!) в антракте. Продлеваем театральный сезон гастрономической подборкой буфетов.
Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова (БДТ)
В помещении, где сейчас находится буфет, раньше был музей театра (в его фондах хранится более 4000 экспонатов!), и наоборот: пирожные зрителям выдавали там, де была открыта театральная экспозиция. Первые эскизы были посвящены постановке по Фридриху Шиллеру, а сейчас там выставлены работы Александра Бенуа, Кузьмы Петрова-Водкина, Владимира Щуко, Бориса Кустодиева, Мстислава Добужинского, Николая Акимова, Эдуарда Кочергина и других известных художников, сотрудничавших с БДТ.
Помимо выставок в буфете можно оценить классику: подают вино «в бокале» или «в бутылке» и три варианта бутербродов — с икрой, рыбой или колбасой, на десерт — эклеры и пирожное «Картошка».
Что смотреть:
- «Фунт мяса» — череда словесных поединков, текстовых «баттлов», болевых столкновений, в которые вступают условные герои пьесы Уильяма Шекспира «Венецианский купец»;
- «Когда я снова стану маленьким» — история о большом мире маленьких людей, о первой любви, о детской правде во взрослом мире
Малый Драматический Театр (МДТ)
В МДТ есть два буфета: зрительский основной и «Чеховское фойе»! При входе около бюста великого драматурга можно выпить бокал игристого или выпить кофе с конфетой. Сюда же удобно пойти и во время антракта, если места в основном буфете не хватило. В ситуации, когда срочно требуется бутерброд — нужно подняться на второй этаж и разместиться за столиком, который стоит заранее бронировать.
Среди программок, выставленных за стеклом советского деревянного стеллажа, ищем меню. Во-первых, тут одни из самых доступных театральных бутербродов, во-вторых, не заметить запах кофе от рожковой (!) кофемашины — невозможно. К итальянскому кофе советуем брать сорбеты, которые подают тут в стаканчике со вкусами малина-базилик, кокос и даже маракуйя.
Что смотреть:
- «Король Лир» — ноябрьская премьера на основе одной из самых известных пьес Шекспира. В новой редакции режиссер Лев Додин заново переосмысляет хрестоматийный текст с другим поколением актеров. Так, Лира теперь играет Сергей Курышев (в 2006-м он был графом Глостером), Гонерилью — Марина Гончарова, Регану — Дарья Ленда, Корделию — Анна Завтур. Выпускающим художником стал Александр Боровский, хотя решения Давида Боровского тоже сохранили;
- «Братья и Сестры» — длинный спектакль с тремя антрактами. Если вы хотите успеть изучить все меню буфета, время точно будет —один из антрактов длится 1,5 часа!
- «Чайка» — сочинение для сцены Льва Додина по мотивам одноимённой пьесы А.П.Чехова, номинированное на премию «Золотая маска»!
Александринский театр
На уровне бельэтажа Основной сцены Александринского театра, по правой и левой сторонам, буфеты располагаются со времён открытия (1832 год). Царское фойе (только посмотрите на эти фризы и барельефы!), построено по проекту Карла Росси, а фото его интерьеров можно сделать перед началом спектакля и в антракт. В меню театральная классика: бутерброды с сервелатом и ветчиной, игристые и тихие вина, коньяк с нарезкой фруктов, кофе с мороженым или трюфелями ручной работы от italy&co.
Чтобы заглянуть в кафе Taste от команды italy&co на Новой Сцене театра, не нужно ждать драмы или комедии — сюда пускают без билета! Находится в фойе третьего этажа Александринского театра, а рядом с ним — книжный магазин от KGallery и кофейня Am Saint (внутри книжного). Берем книгу про искусство и остаемся у панорамного окна на кофе и итальянскую кухню: томатный суп с морепродуктами, брускетты или сэндвич-багеты!
Что смотреть:
- «Воскресение» — премьера этого года, спектакль Никиты Кобелева по мотивам романа Л. Н. Толстого.
- «АРТ-БРАНЧ за сценой: как были устроены театры в Петербурге?» — экскурсия по закулисью и рассказы о истории театра за завтраком.
- «М.150.11. ELECTRONIUM» — концерт пространственной музыки с участием греческого композитора Thanos Chrysakis
«Такой театр» на площадке «Скороход»
В фойе вместо буфета — бар! В «СкороходБаре» регулярно играет живая музыка (жёлтое и чёрное пианино у окна на это намекают), а в дни без спектаклей проходят лекции, киносеансы, выставки и иногда даже свадьбы.
На кухне — атрибуты быстрой горячей еды: на гриле готовят домашние хот-доги, иногда пекут круассаны. Десерты для театра не классические (есть даже веганский шоколадный торт «Захар Абрикосов»). Запивать все эту фантасмагорию предлагают фирменным чайным грибом, кофе на ореховом молоке, по особым случаям готовят яблочный пунш.
Что смотреть:
- «Декабристки» – совместный проект «Такого театра» и Part Academy про женщин, которые безоговорочно уезжают за мужьями, братьями, отцами.
Хитовый спектакль «Билли Миллиган», отвечающий на вопросы «преступник или жертва?», «актер или сумасшедший?» на примере реального маньяка-убийцы, оправданного в суде по причине диагноза «множественной личности».
«Театр Эстрады имени Аркадия Райкина»
Дизайн нарядного буфета частично сохранен с 1898 года. Есть несколько залов: в верхней части придерживаются классического стиля – круглые белые столы, стулья и скамьи с мягкой велюровой отделкой и французские шторы, а в нижней части – табуреты из темного дерева и портреты эстрадовцев, по центру – бюст верховода — Аркадия Райкина. Must have: эклеры с лососем с игристым вином, пирожное «картошка» в хрустящем шоколаде и десерт «Анна Павлова» вишенкой к венскому кофе.
Что смотреть:
- «Вампилов. Оттепель» — постановки Станислава Парфенова об эпохе, «когда будущее было важнее настоящего». Материалом для спектакля послужила проза советского драматурга, а не его знаменитые пьесы.
- «Вселенная Островского», где главная тема — любовь в разные эпохи! Несколько пьес в постановке Стаса Парфенова объединили как знакомую со школы классику, так и непрограммные произведения.
- Классика жанра в современных реалиях, хулиганская интерпретация комедии Гоголя — «Ревизор».
Театр «Мастерская»
Ради театра выдающегося режиссёра и педагога Григория Козлова зрители со всего города приезжают на Народную улицу (Невский район). Директор буфета Леонид -- потомственный буфетчик. Его отец работал в театре «БДТ» в его «золотой век». Сейчас на кухне семейный подряд: Диля, Лола и Лейла, поэтому еда получается вполне домашней. Зрители хвалят здесь классику: оливье (с секретным ингредиентом от шефа!), бутерброды с колбасой и бисквитные пирожные.
Что смотреть в мае:
- «Платонов» -- иммерсивный спектакль по ранней пьесе Чехова в саду Юсуповского дворца.
- «Хоттабыч» -- спектакль для подростков и их родителей от режиссера Романа Габриа.
- Спектакли «Записки юного врача» и «Старший сын».
Музыкально-драматический театр «Буфф»
В «Зеркальной гостиной» (малая сцена театра) проходят кабаре-шоу «Париж для двоих» с романтическим настроением, постановка «Когда нам было 20» про вечную молодость, а гостей параллельно кормят как в ресторане. Четыре вида жульена (один из них с креветками) в закусках, в разделе горячего — филе судака в хрустящей корочке из миндального слайса с ризотто, стейк из тунца или филе миньон с беконом и утка под клюквенно-имбирным соусом с кедровыми орешками и теплым салатом.
Что смотреть:
- «Когда нам было 20» — про юношескую пору и экспрессию вечно молодых героев в разные периоды музыкальных эпох глазами режиссёра-постановщика и заслуженного артиста РФ Михаила Смирнова.
- «Париж для двоих» — ведущие артисты театра исполняют популярные песни шансонье прошлых лет и современные французские композиции.
Молодежный театр на Фонтанке
В Молодежном театре на Фонтанке есть своя кухня, работающая на два буфета разных сцен. На Большой недавно обновили стойку с витриной, светящейся нарядными десертами и бутербродами. Фавориты зрителей – горячие напитки со свежими фруктами в паре с тирамису в креманке.
Что смотреть:
- «Касатка. Новый полет» — визитная карточка и спектакль-легенда!
- «Кабала Святош / Мольер» — завершение булгаковского триптиха от режиссера-постановщика Семена Спивака (его работы: «Дни Турбиных», «Дон Кихот»), пьеса об отношениях Мольера и Людовика XIV (актер и власть).
- «Жозефина и Наполеон» — добрая и в меру музыкальная комедия о днях тихой изоляции Наполеона с участием Дарьи Юргенс.
Большой театр кукол
Консервативный выбор в меню, но зато какие стены! В 2014 здесь запускали проект «Гастробуфет», где каждую неделю меняли еду с участием известных проектов (например, «Цветочки» и «Сидрерия»). В том же году интерьер буфета был полностью обновлен: стены и барную стойку разрисовали театральные художники, а в 2023-м обзавелись новой мебелью и поставили книжный стеллаж у входа в буфет (попадаются интересные экземпляры, которые можно взять почитать!). К сожалению, сейчас остался только интерьер, а в меню — эклеры, тарталетки, бутерброды.
Что смотреть:
- Моноспектакль «Похороните меня за плинтусом» — грустный разговор о том, как непросто бывает ребенку.
- 16 коротких миниатюр по произведениям Тонино Гуэрра в спектакле «POLVERONE Солнечная пыль».
- «Башлачев. Человек поющий» — первый спектакль поэтической трилогии, посвященной русским поэтам XX века.
«Приют Комедианта»
Бутерброд с самой увесистой порцией красной икры и собственная выпечка — у театрального кафе «Приюта комедианта» своя кухня, где зрители особенно хвалят бутерброды и брауни с грецким орехом. Для тех, кому есть 18 лет, работает бар с коктейлями по мотивам спектаклей – можно попробовать «Щелкунчика», «Идиота» и прочувствовать «Серотонин». В театре позаботились о том, чтобы было проще избежать очереди в буфет: онлайн-бронирование столика можно осуществить через сервис МТС Livе.
Что смотреть:
- «Мелодия рассвета» — первый спектакль-концерт на сцене «Приюта комедианта» от артиста Олега Погудина, на основе 15 греческих песен про подлинность
- «Айсвилль» — премьера! А капелла мюзикл с произведениями Евгения Загот (обладатель премий «Золотая Маска» и «Музыкальное сердце театра»).
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