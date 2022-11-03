«Материнское сердце», Теодор Курентзис и Мастерская Брусникина: объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска»-2023

По итогам театрального сезона 2021-2022 было решено не объявлять претендентов на статуэтку в двух драматических категориях: «Работа режиссера» и «Работа драматурга».
«Материнское сердце»
Драма. Спектакль большой формы
- «Атилла», «Чехов-центр», Южно-Сахалинск
- «Война и мир», Театр им. Евг. Вахтангова, Москва
- «Дикая утка», Театр «Красный факел», Новосибирск
- «Жизнь и мнения Тристама Шенди, джентельмена», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
- «Каренин А.», Большой драматический театр, Тюмень
- «Костик», Театр им. А.С. Пушкина, Москва
- «Макбет», Драматический театр, Новокузнецк
- «Мария Стюарт», Театр МТЮЗ, Москва
- «Материнское сердце», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
- «Морфий», Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков
- «Р», Театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Москва
Драма. Спектакль малой формы
- «Капитал», Камерный театр «Среда 21», Москва
- «Shoot / Get treasure / Repeat», Мастерская Брусникина, Москва
- «Анна Каренина», Театр «Старый дом», Новосибирск
- «Евангелие от бардов», Театр «Новая Драма», Иркутск
- «Куб», Молодежная студия-театр «Доминанта», Губаха
- «Ребенок», Камерный театр, Воронеж
- «Серотонин», Театр «Приют Комедианта», Санкт-Петербург
Аня Чиповская, Виктория Исакова
Драма. Женская роль
- Виктория Верберг, Елизавета, «Мария Стюарт», театр МТЮЗ, Москва
- Полина Егорова, Анна Каренина, «Каренин А.», Большой драматический театр, Тюмень
- Виктория Исакова, Аркадина, «Костик», Театр им. А.С. Пушкина, Москва
- Ирина Кривонос, Гина, «Дикая утка», театр «Красный факел», Новосибирск
- Яна Кузина, Агнес, «Ребенок», Камерный театр, Воронеж
- Илона Литвиненко, Леди Макбет, «Макбет», Драматический театр, Новокузнецк
- Альбина Лозовая, Анна, «Анна Каренина», театр «Старый дом», Новосибирск
- София Сливина, Мария Стюарт, «Мария Стюарт», театр МТЮЗ, Москва
- Ксения Трейстер, Наташа, «Война и мир», Театр им. Евг. Вахтангова, Москва
- Нина Усатова, Авдотья Громова, «Материнское сердце», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
Драма. Мужская роль
- Александр Агеев, Атилла, «Атилла», «Чехов-центр», Южно-Сахалинск
- Иван Волков, Флоран-Клод Лабруст, «Серотонин», театр «Приют Комедианта», Санкт-Петербург
- Михаил Гостев, Фредрик, «Ребенок», Камерный театр, Воронеж
- Анатолий Григорьев, Каренин, «Анна Каренина», театр «Старый дом», Новосибирск
- Андрей Ковзель, Макбет, «Макбет», Драматический театр, Новокузнецк
- Александр Николаев, Исполнитель, «Капитал», Камерный театр «Среда 21», Москва
- Александр Новиков, Тристрам Шенди, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
- Александр Овчаренко, Доктор, «Морфий», Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков
- Павел Поляков, Томас Верле, «Дикая утка», театр «Красный факел», Новосибирск
- Тимофей Трибунцев, Антон Антонович, «Р», театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Москва
- Константин Райкин, Иван Александрович, «Р», театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Москва
- Денис Самойлов, Пьер Безухов, «Война и мир», Театр им. Евг. Вахтангова, Москва
- Александр Тихонов, Алексей Каренин, «Каренин А.», Большой драматический театр, Тюмень
- Андрей Феськов, Чичиков, «Материнское сердце», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
Федор Федотов
Драма. Женская роль второго плана
- Ольга Ванькова, Рита / Мать в молодости, «Материнское сердце», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
- Екатерина Крамзина, Марья Болконская, «Война и мир», Театр им. Евг. Вахтангова, Москва
- Ирина Купченко, Графиня Ростова, «Война и мир», Театр им. Евг. Вахтангова, Москва
- Ольга Муравицкая, Миссис Уодмен, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
- Наталья Петрова, Анна Николаевна, «Морфий», Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков
- Анастасия Плешкань, Хильда, «Дикая утка», театр «Красный факел», Новосибирск
- Алена Разживина, Анна Андреевна, «Р», театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Москва
- Марьяна Спивак, Марья Антоновна, «Р», театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Москва
Драма. Мужская роль второго плана
- Евгений Князев, Князь Николай Болконский, «Война и мир», Театр им. Евг. Вахтангова, Москва
- Юрий Кораблин, Ведущий, «Анна Каренина», театр «Старый дом», Новосибирск
- Роман Кочержевский, Дядя Тоби, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
- Сергей Маковецкий, Граф Ростов, «Война и мир», Театр им. Евг. Вахтангова, Москва
- Александр Матросов, Тригорин, «Костик», Театр им. А.С. Пушкина, Москва
- Анатолий Петров, Андрей, «Материнское сердце», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
- Сергей Погосян, Барон Берли, «Мария Стюарт», театр МТЮЗ, Москва
- Федор Федотов, Мистер Шенди, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
- Камиль Хардин, Поляков, «Морфий», Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков
- Илья Шляга, Мортимер, «Мария Стюарт», театр МТЮЗ, Москва
Александр Шишкин-Хокусай
Драма. Работа художника
- Олег Головко, «Дикая утка», театр «Красный факел», Новосибирск
- Анвар Гумаров, «Макбет», Драматический театр, Новокузнецк
- Мария Лукка, Александр Мохов, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
- Максим Обрезков, «Р», театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Москва
- Антон Федоров, «Морфий», Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков
- Антон Федоров, «Ребенок», Камерный театр, Воронеж
- Валерий Чтак, «Shoot / Get treasure / Repeat», Мастерская Брусникина, Москва
- Ольга Шаишмелашвили, «Серотонин», театр «Приют Комедианта», Санкт-Петербург
- Александр Шишкин, «Материнское сердце», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
Драма. Работа художника по костюмам
- Мария Данилова, «Война и мир», Театр им. Евг. Вахтангова, Москва
- Валентина Останькович, «Костик», Театр им. А.С. Пушкина, Москва
- Антон Федоров, Александр Стройло, «Морфий», Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков
- Ольга Шаишмелашвили, «Серотонин», театр «Приют Комедианта», Санкт-Петербург
- Александр Шишкин, «Материнское сердце», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
Драма. Работа художника по свету
- Иван Виноградов, «Костик», Театр им. А.С. Пушкина, Москва
- Тарас Михалевский, «Дикая утка», театр «Красный факел», Новосибирск
- Стас Свистунович, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
- Стас Свистунович, «Макбет», Драматический театр, Новокузнецк
- Александр Сиваев, «Р», театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Москва
- Константин Удовиченко, «Материнское сердце», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
- Игорь Фомин, «Морфий», Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков
- Игорь Фомин, «Ребенок», Камерный театр, Воронеж
- Егор Чечкин, «Shoot / Get treasure / Repeat», Мастерская Брусникина, Москва
Опера. Спектакль
- «Curiosity», Электротеатр Станиславский, Москва
- «De temporum fine comoedia», Дягилевский фестиваль, Пермь, и Дом Радио, Санкт-Петербург
- «Аида», Театр «Геликон-опера», Москва
- «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- «Мертвый город», Театр «Новая опера» им. Е.В. Колобова, Москва
- «Паяцы», Музыкальный театр Республики Карелия, Петрозаводск
- «Твой отец жив, только об этом не стоит говорить», Проект «Геометрия звука» и Музей истории ГУЛАГа, Москва
Опера. Работа дирижера
- Валерий Кирьянов, «Аида», театр «Геликон-опера», Москва
- Теодор Курентзис, «De temporum fine comoedia», Дягилевский фестиваль, Пермь, и Дом Радио, Санкт-Петербург
- Михаил Татарников, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
Опера. Работа режиссера
- Василий Бархатов, «Мертвый город», театр «Новая опера» им. Е.В. Колобова, Москва
- Владиславс Наставшевс, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Анна Осипенко, «Паяцы», Музыкальный театр Республики Карелия, Петрозаводск
- Даниил Посаженников, Анна Кострикова, «Твой отец жив, только не стоит об этом говорить», проект «Геометрия звука» и Музей истории ГУЛАГа, Москва
- Алексей Смирнов, «Curiosity», Электротеатр Станиславский, Москва
Опера. Женская роль
- Марина Нерабеева, Мари, Мариэтта, «Мертвый город», театр «Новая опера» им. Е.В. Колобова, Москва
- Дарья Пичугина, Татьяна, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Дарья Батова, Недда, «Паяцы», Музыкальный театр Республики Карелия, Петрозаводск
Опера. Мужская роль
- Павел Назаров, Тонио, «Паяцы», Музыкальный театр Республики Карелия, Петрозаводск
- Рольф Ромей, Пауль, «Мертвый город», театр «Новая опера» им. Е.В. Колобова, Москва
- Константин Сучков, Онегин, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Александр Чернов, Ленский, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Шота Чибиров,Радамес, «Аида», театр «Геликон-опера», Москва
Балет. Спектакль
- «L.A.D.» («Три тихие пьесы», «Безупречная ошибка», «Праздник уходящих», «Дар»), Урал Опера Балет, Екатеринбург
- «Катарина, или дочь разбойника», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
- «Ромео и Джульетта», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
- «Танцемания», Большой театр, Москва
Современный танец. Спектакль
- «Soulwhirl», Дом радио, Санкт-Петербург
- «Адам и Ева», Проект «Vasilevadanceco», Санкт-Петербург
- «ДӨР», Творческое объединение «Алиф» и Театральная площадка «MOÑ», Казань
- «Дробный ход», Проект Татьяны Чижиковой, Москва
- «Место, которого еще не было», Проект Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России, Санкт-Петербург
Балет/современный танец. Работа дирижера
- Иван Великанов, «Катарина, или дочь разбойника», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
- Антон Гришанин, «Танцемания», Большой театр, Москва
- Тимур Зангиев, «Ромео и Джульетта», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
Балет/современный танец. Работа балетмейстера/хореографа
- Сергей Бобров, Юлиана Малхасянц, «Катарина, или дочь разбойника», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
- Ольга Васильева, «Адам и Ева», проект «Vasilevadanceco», Санкт-Петербург
- Андрей Кайдановский, «Праздник уходящих» (L.A.D.), Урал Опера Балет, Екатеринбург
- Мария Нуриева, Марсель Нуриев, «ДӨР», Творческое объединение «Алиф» и Театральная площадка «MOÑ», Казань
- Вячеслав Самодуров, «Дар» (L.A.D.), Урал Опера Балет, Екатеринбург
- Вячеслав Самодуров, «Танцемания», Большой театр, Москва
- Максим Севагин, «Безупречная ошибка» (L.A.D.), Урал Опера Балет, Екатеринбург
- Ольга Цветкова, «Soulwhirl», Дом радио, Санкт-Петербург
- Татьяна Чижикова, «Дробный ход», Проект Татьяны Чижиковой, Москва
Балет/современный танец. Женская роль
- Юлиана Анфимова, «Адам и Ева», проект «Vasilevadanceco», Санкт-Петербург
- Жанна Губанова, Джульетта, «Ромео и Джульетта», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
- Екатерина Крысанова, «Танцемания», Большой театр, Москва
- Ксения Михеева, «Место, которого еще не было», Проект Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России, Санкт-Петербург
- Мария Нуриева, «ДӨР», Творческое объединение «Алиф» и Театральная площадка «MOÑ», Казань
- Елена Свинко, Катарина, «Катарина, или дочь разбойника», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
- Анастасия Сташкевич, «Танцемания», Большой театр, Москва
- Ольга Цветкова, «Soulwhirl», Дом радио, Санкт-Петербург
- Татьяна Чижикова,«Дробный ход», Проект Татьяны Чижиковой, Москва
- Маргарита Шрайнер, «Танцемания», Большой театр, Москва
Балет/современный танец. Мужская роль
- Максим Клочнев, «Адам и Ева», проект «Vasilevadanceco», Санкт-Петербург
- Вячеслав Лопатин, «Танцемания», Большой театр, Москва
- Матвей Никишаев, Сальватор Роза, «Катарина, или дочь разбойника», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
- Марсель Нуриев, «ДӨР», Творческое объединение «Алиф» и Театральная площадка «MOÑ», Казань
- Марчелло Пелиццони, Дьяволино, «Катарина, или дочь разбойника», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
- Алексей Путинцев, «Танцемания», Большой театр, Москва
- Георги Смилевский-младший, Меркуцио, «Ромео и Джульетта», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
- Александр Челидзе, «Место, которого еще не было», Проект Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России, Санкт-Петербург
- Семен Чудин, «Танцемания», Большой театр, Москва
Оперетта/мюзикл. Спектакль
- «Великий Гэтсби», Музыкальный театр, Новосибирск
- «Вишневый сад», Независимый театральный проект, Санкт-Петербург
- «Кабаре», Театр Наций, Москва
- «Маленькая серенада», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург
- «Онегин», Театр на Таганке, Москва
- «Три товарища», Театр-Театр, Пермь
Оперетта/мюзикл. Работа дирижера
- Татьяна Виноградова, «Три товарища», Театр-Театр, Пермь
- Евгений Загот, «Кабаре», Театр Наций, Москва
- Александр Новиков, «Великий Гэтсби», Музыкальный театр, Новосибирск
- Борис Нодельман, «Маленькая серенада», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург
- Армен Погосян, «Онегин», Театр на Таганке, Москва
Оперетта/мюзикл. Работа режиссера
- Елена Павлова, «Вишневый сад», Независимый театральный проект, Санкт-Петербург
- Евгений Писарев, «Кабаре», Театр Наций, Москва
- Алексей Франдетти, «Онегин», Театр на Таганке, Москва
Оперетта/мюзикл. Женская роль
- Наталья Инькова, Татьяна, «Онегин», Театр на Таганке, Москва
- Эва Мильграм, Пат, «Три товарища», Театр-Театр, Пермь
- Татьяна Мокроусова, Дезире Армфельдт, «Маленькая серенада», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург
- Анна Ставская, Дейзи Бьюкенен, «Великий Гэтсби», Музыкальный театр, Новосибирск
- Александра Урсуляк, Салли Боулз, «Кабаре», Театр Наций, Москва
Оперетта/мюзикл. Мужская роль
- Иван Коряковский, Ленский, «Онегин», Театр на Таганке, Москва
- Павел Левкин, Онегин, «Онегин», Театр на Таганке, Москва
- Михаил Полубоярцев, Том Бьюкенен, «Великий Гэтсби», Музыкальный театр, Новосибирск
- Олег Савцов, Конферансье MC, «Кабаре», Театр Наций, Москва
Оперетта/мюзикл. Лучшая роль второго плана
- Никита Лучихин, Трике, «Онегин», Театр на Таганке, Москва
- Альберт Макаров, Карл, «Три товарища», Театр-Театр, Пермь
- Елена Шанина, Фрау Шнайдер, «Кабаре», Театр Наций, Москва
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