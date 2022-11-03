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«Материнское сердце», Теодор Курентзис и Мастерская Брусникина: объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска»-2023

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По итогам театрального сезона 2021-2022 было решено не объявлять претендентов на статуэтку в двух драматических категориях: «Работа режиссера» и «Работа драматурга».

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой БДТ. Фото: Стас Левшин

«Материнское сердце»

Драма. Спектакль большой формы

  • «Атилла», «Чехов-центр», Южно-Сахалинск
  • «Война и мир», Театр им. Евг. Вахтангова, Москва
  • «Дикая утка», Театр «Красный факел», Новосибирск
  • «Жизнь и мнения Тристама Шенди, джентельмена», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
  • «Каренин А.», Большой драматический театр, Тюмень
  • «Костик», Театр им. А.С. Пушкина, Москва
  • «Макбет», Драматический театр, Новокузнецк
  • «Мария Стюарт», Театр МТЮЗ, Москва
  • «Материнское сердце», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
  • «Морфий», Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков
  • «Р», Театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Москва

Драма. Спектакль малой формы

  • «Капитал», Камерный театр «Среда 21», Москва
  • «Shoot / Get treasure / Repeat», Мастерская Брусникина, Москва
  • «Анна Каренина», Театр «Старый дом», Новосибирск
  • «Евангелие от бардов», Театр «Новая Драма», Иркутск
  • «Куб», Молодежная студия-театр «Доминанта», Губаха
  • «Ребенок», Камерный театр, Воронеж
  • «Серотонин», Театр «Приют Комедианта», Санкт-Петербург
Фото: Иван Кайдаш

Аня Чиповская, Виктория Исакова

Драма. Женская роль

  • Виктория Верберг, Елизавета, «Мария Стюарт», театр МТЮЗ, Москва
  • Полина Егорова, Анна Каренина, «Каренин А.», Большой драматический театр, Тюмень
  • Виктория Исакова, Аркадина, «Костик», Театр им. А.С. Пушкина, Москва
  • Ирина Кривонос, Гина, «Дикая утка», театр «Красный факел», Новосибирск
  • Яна Кузина, Агнес, «Ребенок», Камерный театр, Воронеж
  • Илона Литвиненко, Леди Макбет, «Макбет», Драматический театр, Новокузнецк
  • Альбина Лозовая, Анна, «Анна Каренина», театр «Старый дом», Новосибирск
  • София Сливина, Мария Стюарт, «Мария Стюарт», театр МТЮЗ, Москва
  • Ксения Трейстер, Наташа, «Война и мир», Театр им. Евг. Вахтангова, Москва
  • Нина Усатова, Авдотья Громова, «Материнское сердце», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург

Драма. Мужская роль

  • Александр Агеев, Атилла, «Атилла», «Чехов-центр», Южно-Сахалинск
  • Иван Волков, Флоран-Клод Лабруст, «Серотонин», театр «Приют Комедианта», Санкт-Петербург
  • Михаил Гостев, Фредрик, «Ребенок», Камерный театр, Воронеж
  • Анатолий Григорьев, Каренин, «Анна Каренина», театр «Старый дом», Новосибирск
  • Андрей Ковзель, Макбет, «Макбет», Драматический театр, Новокузнецк
  • Александр Николаев, Исполнитель, «Капитал», Камерный театр «Среда 21», Москва
  • Александр Новиков, Тристрам Шенди, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
  • Александр Овчаренко, Доктор, «Морфий», Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков
  • Павел Поляков, Томас Верле, «Дикая утка», театр «Красный факел», Новосибирск
  • Тимофей Трибунцев, Антон Антонович, «Р», театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Москва
  • Константин Райкин, Иван Александрович, «Р», театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Москва
  • Денис Самойлов, Пьер Безухов, «Война и мир», Театр им. Евг. Вахтангова, Москва
  • Александр Тихонов, Алексей Каренин, «Каренин А.», Большой драматический театр, Тюмень
  • Андрей Феськов, Чичиков, «Материнское сердце», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
Фото: Алексей Корзов

Федор Федотов

Драма. Женская роль второго плана

  • Ольга Ванькова, Рита / Мать в молодости, «Материнское сердце», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
  • Екатерина Крамзина, Марья Болконская, «Война и мир», Театр им. Евг. Вахтангова, Москва
  • Ирина Купченко, Графиня Ростова, «Война и мир», Театр им. Евг. Вахтангова, Москва
  • Ольга Муравицкая, Миссис Уодмен, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
  • Наталья Петрова, Анна Николаевна, «Морфий», Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков
  • Анастасия Плешкань, Хильда, «Дикая утка», театр «Красный факел», Новосибирск
  • Алена Разживина, Анна Андреевна, «Р», театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Москва
  • Марьяна Спивак, Марья Антоновна, «Р», театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Москва

Драма. Мужская роль второго плана

  • Евгений Князев, Князь Николай Болконский, «Война и мир», Театр им. Евг. Вахтангова, Москва
  • Юрий Кораблин, Ведущий, «Анна Каренина», театр «Старый дом», Новосибирск
  • Роман Кочержевский, Дядя Тоби, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
  • Сергей Маковецкий, Граф Ростов, «Война и мир», Театр им. Евг. Вахтангова, Москва
  • Александр Матросов, Тригорин, «Костик», Театр им. А.С. Пушкина, Москва
  • Анатолий Петров, Андрей, «Материнское сердце», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
  • Сергей Погосян, Барон Берли, «Мария Стюарт», театр МТЮЗ, Москва
  • Федор Федотов, Мистер Шенди, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
  • Камиль Хардин, Поляков, «Морфий», Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков
  • Илья Шляга, Мортимер, «Мария Стюарт», театр МТЮЗ, Москва
Фотограф: Михаил Вильчук

Александр Шишкин-Хокусай

Драма. Работа художника

  • Олег Головко, «Дикая утка», театр «Красный факел», Новосибирск
  • Анвар Гумаров, «Макбет», Драматический театр, Новокузнецк
  • Мария Лукка, Александр Мохов, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
  • Максим Обрезков, «Р», театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Москва
  • Антон Федоров, «Морфий», Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков
  • Антон Федоров, «Ребенок», Камерный театр, Воронеж
  • Валерий Чтак, «Shoot / Get treasure / Repeat», Мастерская Брусникина, Москва
  • Ольга Шаишмелашвили, «Серотонин», театр «Приют Комедианта», Санкт-Петербург
  • Александр Шишкин, «Материнское сердце», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург

Драма. Работа художника по костюмам

  • Мария Данилова, «Война и мир», Театр им. Евг. Вахтангова, Москва
  • Валентина Останькович, «Костик», Театр им. А.С. Пушкина, Москва
  • Антон Федоров, Александр Стройло, «Морфий», Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков
  • Ольга Шаишмелашвили, «Серотонин», театр «Приют Комедианта», Санкт-Петербург
  • Александр Шишкин, «Материнское сердце», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург

Драма. Работа художника по свету

  • Иван Виноградов, «Костик», Театр им. А.С. Пушкина, Москва
  • Тарас Михалевский, «Дикая утка», театр «Красный факел», Новосибирск
  • Стас Свистунович, «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
  • Стас Свистунович, «Макбет», Драматический театр, Новокузнецк
  • Александр Сиваев, «Р», театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Москва
  • Константин Удовиченко, «Материнское сердце», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
  • Игорь Фомин, «Морфий», Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков
  • Игорь Фомин, «Ребенок», Камерный театр, Воронеж
  • Егор Чечкин, «Shoot / Get treasure / Repeat», Мастерская Брусникина, Москва
Фото: Ника Давыдова

Опера. Спектакль

  • «Curiosity», Электротеатр Станиславский, Москва
  • «De temporum fine comoedia», Дягилевский фестиваль, Пермь, и Дом Радио, Санкт-Петербург
  • «Аида», Театр «Геликон-опера», Москва
  • «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • «Мертвый город», Театр «Новая опера» им. Е.В. Колобова, Москва
  • «Паяцы», Музыкальный театр Республики Карелия, Петрозаводск
  • «Твой отец жив, только об этом не стоит говорить», Проект «Геометрия звука» и Музей истории ГУЛАГа, Москва

Опера. Работа дирижера

  • Валерий Кирьянов, «Аида», театр «Геликон-опера», Москва
  • Теодор Курентзис, «De temporum fine comoedia», Дягилевский фестиваль, Пермь, и Дом Радио, Санкт-Петербург
  • Михаил Татарников, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь

Опера. Работа режиссера

  • Василий Бархатов, «Мертвый город», театр «Новая опера» им. Е.В. Колобова, Москва
  • Владиславс Наставшевс, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • Анна Осипенко, «Паяцы», Музыкальный театр Республики Карелия, Петрозаводск
  • Даниил Посаженников, Анна Кострикова, «Твой отец жив, только не стоит об этом говорить», проект «Геометрия звука» и Музей истории ГУЛАГа, Москва
  • Алексей Смирнов, «Curiosity», Электротеатр Станиславский, Москва

Опера. Женская роль

  • Марина Нерабеева, Мари, Мариэтта, «Мертвый город», театр «Новая опера» им. Е.В. Колобова, Москва
  • Дарья Пичугина, Татьяна, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • Дарья Батова, Недда, «Паяцы», Музыкальный театр Республики Карелия, Петрозаводск

Опера. Мужская роль

  • Павел Назаров, Тонио, «Паяцы», Музыкальный театр Республики Карелия, Петрозаводск
  • Рольф Ромей, Пауль, «Мертвый город», театр «Новая опера» им. Е.В. Колобова, Москва
  • Константин Сучков, Онегин, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • Александр Чернов, Ленский, «Евгений Онегин», Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • Шота Чибиров,Радамес, «Аида», театр «Геликон-опера», Москва

Балет. Спектакль

  • «L.A.D.» («Три тихие пьесы», «Безупречная ошибка», «Праздник уходящих», «Дар»), Урал Опера Балет, Екатеринбург
  • «Катарина, или дочь разбойника», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
  • «Ромео и Джульетта», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
  • «Танцемания», Большой театр, Москва

Современный танец. Спектакль

  • «Soulwhirl», Дом радио, Санкт-Петербург
  • «Адам и Ева», Проект «Vasilevadanceco», Санкт-Петербург
  • «ДӨР», Творческое объединение «Алиф» и Театральная площадка «MOÑ», Казань
  • «Дробный ход», Проект Татьяны Чижиковой, Москва
  • «Место, которого еще не было», Проект Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России, Санкт-Петербург

Балет/современный танец. Работа дирижера

  • Иван Великанов, «Катарина, или дочь разбойника», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
  • Антон Гришанин, «Танцемания», Большой театр, Москва
  • Тимур Зангиев, «Ромео и Джульетта», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва

Балет/современный танец. Работа балетмейстера/хореографа

  • Сергей Бобров, Юлиана Малхасянц, «Катарина, или дочь разбойника», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
  • Ольга Васильева, «Адам и Ева», проект «Vasilevadanceco», Санкт-Петербург
  • Андрей Кайдановский, «Праздник уходящих» (L.A.D.), Урал Опера Балет, Екатеринбург
  • Мария Нуриева, Марсель Нуриев, «ДӨР», Творческое объединение «Алиф» и Театральная площадка «MOÑ», Казань
  • Вячеслав Самодуров, «Дар» (L.A.D.), Урал Опера Балет, Екатеринбург
  • Вячеслав Самодуров, «Танцемания», Большой театр, Москва
  • Максим Севагин, «Безупречная ошибка» (L.A.D.), Урал Опера Балет, Екатеринбург
  • Ольга Цветкова, «Soulwhirl», Дом радио, Санкт-Петербург
  • Татьяна Чижикова, «Дробный ход», Проект Татьяны Чижиковой, Москва

Балет/современный танец. Женская роль

  • Юлиана Анфимова, «Адам и Ева», проект «Vasilevadanceco», Санкт-Петербург
  • Жанна Губанова, Джульетта, «Ромео и Джульетта», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
  • Екатерина Крысанова, «Танцемания», Большой театр, Москва
  • Ксения Михеева, «Место, которого еще не было», Проект Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России, Санкт-Петербург
  • Мария Нуриева, «ДӨР», Творческое объединение «Алиф» и Театральная площадка «MOÑ», Казань
  • Елена Свинко, Катарина, «Катарина, или дочь разбойника», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
  • Анастасия Сташкевич, «Танцемания», Большой театр, Москва
  • Ольга Цветкова, «Soulwhirl», Дом радио, Санкт-Петербург
  • Татьяна Чижикова,«Дробный ход», Проект Татьяны Чижиковой, Москва
  • Маргарита Шрайнер, «Танцемания», Большой театр, Москва

Балет/современный танец. Мужская роль

  • Максим Клочнев, «Адам и Ева», проект «Vasilevadanceco», Санкт-Петербург
  • Вячеслав Лопатин, «Танцемания», Большой театр, Москва
  • Матвей Никишаев, Сальватор Роза, «Катарина, или дочь разбойника», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
  • Марсель Нуриев, «ДӨР», Творческое объединение «Алиф» и Театральная площадка «MOÑ», Казань
  • Марчелло Пелиццони, Дьяволино, «Катарина, или дочь разбойника», Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярск
  • Алексей Путинцев, «Танцемания», Большой театр, Москва
  • Георги Смилевский-младший, Меркуцио, «Ромео и Джульетта», Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва
  • Александр Челидзе, «Место, которого еще не было», Проект Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России, Санкт-Петербург
  • Семен Чудин, «Танцемания», Большой театр, Москва

Оперетта/мюзикл. Спектакль

  • «Великий Гэтсби», Музыкальный театр, Новосибирск
  • «Вишневый сад», Независимый театральный проект, Санкт-Петербург
  • «Кабаре», Театр Наций, Москва
  • «Маленькая серенада», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург
  • «Онегин», Театр на Таганке, Москва
  • «Три товарища», Театр-Театр, Пермь

Оперетта/мюзикл. Работа дирижера

  • Татьяна Виноградова, «Три товарища», Театр-Театр, Пермь
  • Евгений Загот, «Кабаре», Театр Наций, Москва
  • Александр Новиков, «Великий Гэтсби», Музыкальный театр, Новосибирск
  • Борис Нодельман, «Маленькая серенада», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург
  • Армен Погосян, «Онегин», Театр на Таганке, Москва

Оперетта/мюзикл. Работа режиссера

  • Елена Павлова, «Вишневый сад», Независимый театральный проект, Санкт-Петербург
  • Евгений Писарев, «Кабаре», Театр Наций, Москва
  • Алексей Франдетти, «Онегин», Театр на Таганке, Москва

Оперетта/мюзикл. Женская роль

  • Наталья Инькова, Татьяна, «Онегин», Театр на Таганке, Москва
  • Эва Мильграм, Пат, «Три товарища», Театр-Театр, Пермь
  • Татьяна Мокроусова, Дезире Армфельдт, «Маленькая серенада», Театр музыкальной комедии, Екатеринбург
  • Анна Ставская, Дейзи Бьюкенен, «Великий Гэтсби», Музыкальный театр, Новосибирск
  • Александра Урсуляк, Салли Боулз, «Кабаре», Театр Наций, Москва

Оперетта/мюзикл. Мужская роль

  • Иван Коряковский, Ленский, «Онегин», Театр на Таганке, Москва
  • Павел Левкин, Онегин, «Онегин», Театр на Таганке, Москва
  • Михаил Полубоярцев, Том Бьюкенен, «Великий Гэтсби», Музыкальный театр, Новосибирск
  • Олег Савцов, Конферансье MC, «Кабаре», Театр Наций, Москва

Оперетта/мюзикл. Лучшая роль второго плана

  • Никита Лучихин, Трике, «Онегин», Театр на Таганке, Москва
  • Альберт Макаров, Карл, «Три товарища», Театр-Театр, Пермь
  • Елена Шанина, Фрау Шнайдер, «Кабаре», Театр Наций, Москва
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