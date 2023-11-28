Что смотреть в театрах Петербурга до конца года?

«Лакме», Мариинский-2 (12+)

Лео Делиб сочинил оперу о любви британского офицера и дочери брамина 140 лет назад. Тогда это было данью европейской моды на ориентализм, сегодня во взаимных чувствах представителей разных культур нет ничего необычного. Поэтому режиссер Сергей Новиков перенес место действия из Британской Индии конца XIX века в современный мегаполис. Тем самым история стала скорее об уважении к ценностям и традициям друга друга.

Постановка создавалась совместно с Красноярским театром оперы и балета имени Хворостовского. Музыкальным руководителем выступил Валерий Гергиев. Художник по декорациям и костюмам — Мария Высотская, по свету — Руслан Майоров, по видео — Дмитрий Иванченко. Виртуозную партию Лакме исполняют Ольга Пудова, Кристина Гонца и Антонина Весенина.

1, 9 декабря