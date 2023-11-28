Что смотреть в театрах Петербурга до конца года?

До окончания 2023-го остался всего месяц, но к финалу года многие театры Петербурга приготовили важные премьеры. Рассказываем о главных спектаклях декабря, среди которых новая редакция «Короля Лира» Льва Додина, а-капелла мюзикл по мотивам «Снегурочки», Илья Дель в роли Нехлюдова и примы Диана Вишнева и Дарья Павленко в балете о сестринстве «Дуо».
«Лакме», Мариинский-2 (12+)
Лео Делиб сочинил оперу о любви британского офицера и дочери брамина 140 лет назад. Тогда это было данью европейской моды на ориентализм, сегодня во взаимных чувствах представителей разных культур нет ничего необычного. Поэтому режиссер Сергей Новиков перенес место действия из Британской Индии конца XIX века в современный мегаполис. Тем самым история стала скорее об уважении к ценностям и традициям друга друга.
Постановка создавалась совместно с Красноярским театром оперы и балета имени Хворостовского. Музыкальным руководителем выступил Валерий Гергиев. Художник по декорациям и костюмам — Мария Высотская, по свету — Руслан Майоров, по видео — Дмитрий Иванченко. Виртуозную партию Лакме исполняют Ольга Пудова, Кристина Гонца и Антонина Весенина.
1, 9 декабря
«С новым счастьем!», Театр «На Литейном» (16+)
Вербатимная комедия про празднование Нового года в России — что может быть удивительнее? И что очевиднее? Возможность ее существования доказал, например, Василий Сигарев, сочинив и сняв «Страну Оз». Драматург Дамир Салимзянов придумал более камерную, но оттого не менее убедительную, историю про трех подруг, надеющихся на чудо хотя бы в эту сакральную ночь. И получилась по-настоящему народная пьеса — забавная и грустная, автор которой легко жонглирует известными сюжетами и архетипами. Режиссер Сергей Морозов выпустит спектакль по этой драмеди, конечно же, под Новый год. Так что замрем в ожидании чуда, которое все ждут давно и упорно.
1, 2, 15, 31 декабря
«Птичка в бочке», «ЦЕХъ» (8+)
Главные герои пьесы Ксении Никитиной — девочка Юлька и мальчик Боря — знакомятся при попытке спасти филина, подстреленного охотником. Не получив помощи от взрослых, ребята сперва вытаскивают стрелу, а затем выпускают птицу на волю. На пути к финалу им придется пережить массу противоречивых чувств: от страха и обиды до тоски, отчаяния и ненависти. Учения Анатолия Праудина Александра Мамкаева ставит спектакль о взрослении — как тяжело, мучительно и трудно оно дается и том, как с этим справляться.
2, 3 декабря
Николай Цискаридзе
«Щелкунчик», театр балета им. Леонида Якобсона (на сцене БДТ) (6+)
Театр им. Якобсона готовит премьеру балета Чайковского — хореографию Василия Вайнонена для него переосмысли ректор Академии им. Вагановой Николай Цискаридзе. Он 18 лет исполнял роль Щелкунчика-принца на сцене Большого театра, и его прочтение партии считается эталонным. Сценография — Петра Окунева, костюмы — Татьяны Ногиновой.
3, 4, 5 декабря
«Балет. Снегурочка», Социально-художественный театр (на Новой сцене Александринского театра) (18+)
Недавно у СХТ снова появилась своя площадка — в ДК Газа на Стачек. Но хореографическую премьеру по мотивам «Снегурочки», юбилей Островского обязывает, они покажут на Новой сцене Александринского театра. Это современный музыкальный спектакль, состоящий из двенадцати сцен. Режиссер, автор идеи и художник постановки Катерина Угленко работала над ним в содружестве с драматургом Машей Все-Таки, хореографом Александром Челидзе и композитором Владимиром Розановым.
6, 7 декабря
«Анюта», Мариинский театр (12+)
Спектакль на музыку музыку Валерия Гаврилина — первая балетная премьера текущего сезона в Мариинском театре. Это хореографической осмысление чеховского рассказа «Анна на шее» Владимиром Васильевым. Изначально балет был создан для телевидения и лишь впоследствии «Анюту» начали ставить и в театре.
Главные партии в Мариинском театре готовят: Анюта — Надежда Батоева, Рената Шакирова, Мария Хорева, Оксана Скорик, Анастасия Лукина, Мей Нагахиса, Елена Свинко, Александра Хитеева, Мария Ширинкина; Петр Леонтьевич — Александр Сергеев, Максим Зюзин, Ислом Баймурадов, Василий Щербаков, Роман Беляков, Константин Зверев, Андрей Ермаков, Тимур Аскеров, Никита Корнеев, Алексей Тимофеев; Модест Алексеевич — Аарон Осава-Горовиц, Максим Изместьев, Владислав Шумаков.
8, 9 декабря
«Король Лир», МДТ — Театр Европы (16+)
К одной из самых известных пьес Шекспира в МДТ обращаются не впервые. Версия 2006 года с Петром Семаком в роли отца неблагодарных дочерей, например, была удостоена премии «Золотая маска» за работу художника — Давида Боровского.
В новой редакции режиссер Лев Додин заново переосмысляет хрестоматийный текст с другим поколением актеров. Так, Лира теперь играет Сергей Курышев (в 2006-м он был графом Глостером), Гонерилью — Марина Гончарова, Регану — Дарья Ленда, Корделию — Анна Завтур. Выпускающим художником стал Александр Боровский, хотя решения Давида Боровского тоже сохранили.
9, 27, 29 декабря
«Таня», «Балтийский дом» (малая сцена) (16+)
Один из суперхитов советского театра — драма «Таня» Алексея Арбузова — снова становится востребованной. Написанная незадолго до начала Великой Отечественной войны пьеса позже была переработана и немедленно стала классикой отечественной драматургии. Мелодрама о первой любви, фатальных потерях, разочарованиях, открытиях и, в конечном итоге, взрослении, пока где-то в отдалении разворачиваются грандиозные исторические события, казалось бы, укоренена в своем времени, но тем интереснее увидеть, как режиссер Вацлав Дембовский справится с довольно архаичным текстом. А заодно и с призраками прошлого.
9, 10, 21 декабря
«Бешеные деньги», Театр им. Ленсовета (16+)
Театр им. Ленсовета не остался в стороне от 200-летия драматурга Островского. Тем более, что именно с постановки комедии «Бешеные деньги» в 1933 году началась его история. Двойной юбилей (самому театру исполнилось 90) и отмечать следует соответствующе. Версия 2023-го — это не реконструкция постановки почти вековой давности. Новая работа обещает стать бенефисом для каждого исполнителя, демонстрацией колоритных и полнокровных характеров и мастер-классом великолепной русской речи. А столь ответственное дело доверили режиссеру Юрию Цуркану, знающему драматургию Островского как свои пять пальцев.
10, 29 декабря
Дарья Павленко и Диана Вишнева
«Дуо», Context. Diana Vishneva (на сцене БДТ) (12+)
Спектакль «Дуо» был самой ожидаемой премьерой фестиваля Сontext в 2023-м. И, нам на радость, его вновь покажут в Петербурге! Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и приглашенная солистка Танцтеатра Пины Бауш Дарья Павленко исполнят редкий женский дуэт в контемпорари-хореографии Павла Глухова на сцене БДТ. За моду в постановке отвечают дизайнер Светлана Тегин, за партитуру — композитор Алексей Ретинский и музыканты musicAeterna, за вокал —коллектив musicAeterna Folk.
11, 12 декабря
Кирилл Гордеев
«Айсвилль», «Приют комедианта» (18+)
Под занавес юбилейного года имя драматурга Островского можно увидеть в каждом российском театре, а в некоторых таких премьер и вовсе выходит больше одной. Например, в «Приюте комедианта» следом за «Бесприданницей» появилась и «Снегурочка». Правда, под новым названием «Айсвилль», придуманным зрителями в ходе специального конкурса.
На основе сказки, которой в этом году исполнилось 150 лет, лауреат премии «Золотая маска», композитор Евгений Загот и драматург Константин Рубинский сочинили мюзикл, который поставил трехкратный обладатель «Золотой маски» же Алексей Франдетти. Теперь это нуар про вечную зиму и расследование гибели девушки Евы в таинственном городе Айсвилль.
15, 16, 17 декабря
Илья Дель
«Воскресение», Театр им. Ленсовета (большая сцена) (16+)
В канун католического Рождества на основной ленсоветовской сцене режиссер Айдар Заббаров выпустит премьеру — инсценировку романа Льва Толстого, который сочинялся 10 лет и оказался последним в биографии писателя. «Воскресение» станет его второй работой в этом петербургском театре. Первая случилась шесть лет назад — постановка толстовской повести «Казаки».
Ученика Сергея Женовача заметили еще во время учебы, а его дебютную работу в Театре им. Г. Камала обсуждали не только в Казани. После было еще много разных постановок — в Альметьевске, МХТ, «Современнике», Вахтанговском. И каждый раз критики отмечали деликатное и бережное обращение с текстами разной степени известности. Так что история о слабости и одновременно безграничных силе и воле человеческой души, а также банальности зла, которое мы изо всех сил стараемся не замечать, в руках по-настоящему надежных. В роли князя Дмитрия Нехлюдова — Илья Дель.
22, 23 декабря
Александра Мамкаева в роли Тоси в спектакле «Девчата»
«Попрыгунья», «Балтийский дом» (16+)
Александра Мамкаева продолжает свои режиссерские опыты в пространстве «БалтДома». Первой попыткой стала чеховская «Душечка». И она оказалась настолько удачной, что ученица Анатолия Праудина решила не отказываться от явно любимого автора и взялась за инсценировку одного из самых известных и драматичных рассказов Чехова «Попрыгунья». Юная Ольга Ивановна Дымова обществу своего мужа предпочитает перспективных артиста драматического театра, художника-пейзажиста, талантливого виолончелиста и литератора. Легко и непринужденно она скачет от одного к другому, решительно не замечая достижений скромного и благородного Осипа Степаныча Дымова. И лишь под финал героине откроется та самая правда, но поздно. Спектакль идет в формате «Зритель на сцене».
22, 23, 28 декабря
Руслан Кудашов
«Снежная королева», Большой театр кукол (6+)
С одной стороны, можно, конечно, удивиться, узнав, что Руслан Кудашов поставил андерсеновскую «Снежную королеву». С другой, если вспомнить, что в этой сказке достаточно христианских мотивов (например, Псалом с упоминанием роз и Христа, который поют Кай и Герда в главах 2 и 7), все сразу встает на свои места. За последние десять лет главный режиссер БТК поставил серию спектаклей на ветхозаветные сюжеты («Екклесиаст», «Книга Иова»), в ряде других («Пиноккио», «Синяя птица») тоже можно обнаружить не прямые отсылки к конкретным библейским темам. Так что стоит снова ожидать глубокую философскую притчу, рассказанную изящным языком театра кукол.
23, 24, 25 декабря
Артем Злобин
«Научи меня любить», Театр «На Васильевском» (сцена «ЛОФТ») (18+)
Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» «Собака.ru» Артем Злобин, отметившийся в прошлом сезоне зрелым режиссерским дебютом («Магазин» по пьесе Олжаса Жанайдарова) в НДТ, продолжает работать с современной драматургией. На этот раз выбор пал на пьесу учеников Николая Коляды — Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова, пытающихся разгадать загадку любви, против которой восстает общество. И неспроста: обрушилось это чувство на взрослую учительницу и ее 17-летнего ученика.
26 декабря
Текст: Наталия Эфендиева, команда «Собака.ru»
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