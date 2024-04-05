Ресторан-галерея от итальянского художника на Гороховой, шефские ужины в квартире Шостаковича и туркменское бистро от Эдуарда Мурадяна

Ресторатор Денис Бобков, совладелец московской гастрогруппы Pub Life Group (объединяет 11 заведений, самые известные из которых — нарядный двухэтажный винный бар Bambule и паб Black Swan) решился на экспансию. Вот, что он рассказал «Собака.ru»: «Планы на Петербург грандиозные и, конечно концептуальные. Мне удалось купить квартиру, в которой жил композитор Дмитрий Шостакович и создал свою знаменитую Седьмую симфонию. На данный момент я занимаюсь ее реставрацией, а после завершения планирую давать разным людям в ней жить и проводить раз в месяц ужины "У Шостаковича" и известными шеф-поварами. Если все пойдет по плану, то к концу года запущу проект».

Квартира площадью около 240 квадратных метров находится на пятом этаже построенного в 1914 году дома Бенуа, где в парадном дворе со стороны Кронверкской улицы установлен бюст Шостаковича.