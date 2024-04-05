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Тенденции

Ресторан-галерея от итальянского художника на Гороховой, шефские ужины в квартире Шостаковича и туркменское бистро от Эдуарда Мурадяна

«Собака.ru» собрала самые занятные гастрономические новости о скорых ресторанных открытиях и горячие слухи. 

Слух месяца

Алексей Алексеев в ноябрьском номере «Собака.ru»
Василий Швецов

Алексей Алексеев в ноябрьском номере «Собака.ru»

Шеф и ресторатор Алексей Алексеев по своему гастрономическому пути двигается на сверхскоростях. Только что он открыл второй ресторан Inner, строит сеть датских пекарен Inner Bakery, а также проект с кухней итамеши (этим особенным словом обозначается то, как японцы воспроизводят итальянскую кухню, сочетая классические техники и использование ярких азиатских продуктов) на Московском проспекте. Но на этом еще не все! Скоро на намывных территориях Васильевского острова (в ЖК Golden City) появится огромный двухэтажный средиземноморский (читай сифуд) ресторан с видом на залив. 

Трансфер месяца

Ресторатор Денис Бобков, совладелец московской гастрогруппы Pub Life Group (объединяет 11 заведений, самые известные из которых — нарядный двухэтажный винный бар Bambule и паб Black Swan) решился на экспансию. Вот, что он рассказал «Собака.ru»: «Планы на Петербург грандиозные и, конечно концептуальные. Мне удалось купить квартиру, в которой жил композитор Дмитрий Шостакович и создал свою знаменитую Седьмую симфонию. На данный момент я занимаюсь ее реставрацией, а после завершения планирую давать разным людям в ней жить и проводить раз в месяц ужины "У Шостаковича" и известными шеф-поварами. Если все пойдет по плану, то к концу года запущу проект». 

Квартира площадью около 240 квадратных метров находится на пятом этаже построенного в 1914 году дома Бенуа, где в парадном дворе со стороны Кронверкской улицы установлен бюст Шостаковича.

Превью месяца

Предоставлено пресс-службой заведения

Итальянский художник Франческо Аттолини открывает именной ресторан Attolini (с русско-итальянской командой вместе с баровладельцем Денисом Давыденко и бизнесменом Денисом Чекмаревым). В общественно-деловом пространстве Seno помимо гастрономии города Бари (юг Италии) от шеф-повара Массимо Манджакасале будут давать и арт — заведение объединено с художественной галереей. Коллекция Франческо насчитывает более 500 работ художников со всего мира. 

Превью месяца

Как ресторатор Эдуард Мурадян стал Дягилевым гастроиндустрии Петербурга: легендарный Decadance, богемный «Рубинштейн» и «БарВитя» в парадной
Val Ray

Как ресторатор Эдуард Мурадян стал Дягилевым гастроиндустрии Петербурга: легендарный Decadance, богемный «Рубинштейн» и «БарВитя» в парадной

Туркменская кухня в середине мая появится на Петроградской стороне (вместо кондитерской Kruch на Корпусной, 9). Юрист Аман Оразов делает свой первый проект — ресторан-бистро «Бахт», выбрав для него суперконсультанта — ресторатора Эдуарда Мурадяна. Будет восточная кухня с акцентом на Среднюю Азию и Иран. В меню — самса в пейринге с вином, плов с осетром, манты. 

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