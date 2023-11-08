Пышный бурлеск, новоорлеанские коктейли и датские пекарни: ресторанный шорт-лист того, что следует ждать от грядущего сезона

Главный по высокогастрономическому комфорт-фуду шеф Алексей Алексеев открыл первый собственный ресторан Futurist, стал «Лучшим шеф-поваром» нашей премии «Что Где Есть в Петербурге», а сейчас готовит второй проект! Серьезный и взрослый Inner (и датская пекарня Inner Bakery) запустится в золотом треугольнике Петроградки уже в декабре.

Кто

Самый обсуждаемый шеф-повар-ресторатор Петербурга прямо сейчас, Алексей Алексеев движется по высокоскоростной гастрономической магистрали. Выстрелив c нордической haute cuisine (еще до пандемии) в Nordic на Пулковском, перебрался на Петроградский остров к Дмитрию Блинову в Recolte, где отвечал за выверенные эстетские подачи сердца оленя и косули. А потом решил: «Хочу свое!» — и вот уже его Futurist с хрустящим краб-кейком и богическими завтраками на главной ресторанной улице Большой Зелениной ворвался в несколько номинаций премии «Что где есть в Петербурге» — 2023, а сам Алексеев избран «Лучшим шеф-поваром» этого года.

За чем и зачем идти

Ближайшая премьера Алексеева — скандинавский Inner в золотом треугольнике Петроградки, на Пионерской — серьезный и осмысленный авторский проект по мотивам северных кухонь. Будет дегустационный сет, посуда для сервировки от стеклодувной мастерской «Русвуздизайн» из Академии Штиглица, датская пекарня Inner Bakery с отдельным входом и коммунальным столом, chefs table, аскетичный интерьер от дизайнера Евгении Ужеговой (Nama, Juan Cantina Espanola, московские Insider, EVA, Loro) с белым деревом в отделке и минимумом деталей.

Наш инсайд с проработки: все внимание фокусируем на нарядной еде! Начинаем с атлантической креветки с печеной паприкой, томатом и подкопченной фетой, продолжаем куриным бедром с топинамбуром и кунжутным соусом, а финализируем террином из бычьих хвостов с кремом из баклажана.