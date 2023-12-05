Веганские сладости и какао-бобы в каждом блюде: какой мы будем есть шоколад в 2024 году

Создательница какао-бренда Amazing Cacao Ольга Яровикова успевает не только следить за своим производством «от боба до плитки» так, что ее шоколад признают №1 в мире, но и участвовать в международных профильных выставках — CIIE в Китае и ADFE в Объединенных Арабских Эмиратах. По горячим следам мы попросили Ольгу рассказать о глобальных трендах, которые будут формировать шоколадную промышленность в 2024-2025 годах.
1. Еда — для настроения! Снимаем стресс
Многие потребители считают шоколад неотъемлемой частью здорового питания. Сейчас даже просто позитивное настроение рассматривается как часть заботы о своем здоровье, а еда, которая делает вас счастливыми, становится Святым Граалем.
Ингредиенты, способствующие общему благополучию, улучшая душевной состояние (а шоколад относится именно к таким), пользуются большим спросом: 65% потребителей во всем мире ищут продукты, которые способствуют хорошему психическому самочувствию. Но на самом деле интерес особенно высок на Ближнем Востоке (ОАЭ, КСА), в Африке (82%) и Южной Америке (81%).
Особенно важны управление тревогой и снижение стресса. Некоторые исследования показывают, что флавонолы – растительные соединения с антиоксидантными свойствами – в темном и горьком шоколаде, могут улучшить работу мозга, поэтому легче справляться со стрессовыми ситуациями. Другие исследования показали, что употребление продуктов, богатых какао, может повысить моральных дух, но в краткосрочной перспективе. Помимо всех научных доказательств, вкус шоколада однозначно приносит удовольствие и согревает сердце.
Те, кто хочет улучшить концентрацию внимания, получить больше энергии, все чаще выбирают шоколад с растительными компонентами. Это цветы, листья, корни, семена или стебли растений, которые
ценятся за свои лечебные, ароматические или кулинарные свойства. Подумайте о розмарине, корице, гибискусе, эвкалипте или кардамоне. Эти травы и специи часто усиливают пользу какао для здоровья.
68% потребителей во всем мире считают, что такие компоненты повышают полезность сладости (что на 15% больше, чем в 2021 году!). Еще больше людей убеждены в том, что они добавляют шоколадным продуктам вкус (а именно 73% респондентов).
Шоколад с шишками, натуральными пряностями, ягодами и фруктами привносят гастрономичности и являются дополнительными источниками витаминов, минералов, антиоксидантов.
2. Какао-бобы — каждой кухне!
Одним из глобальных трендов в международном ресторанном бизнесе в 2024-м году будет использование какао бобов при создании меню.
Стоит отметить, что Россия уже стала частью этого тренда с нашим проектом Theobroma, где какао
бобы и его близкие родственники семейства Теоброма представлены во всех их проявлениях в блюдах, включая десерты, и напитках.
3. Устойчивое земледелие: лучше для фермеров — лучше для всех
Многие обертки шоколада усеяны сертификатами и этикетками, которые дают потребителям гарантии того, как было произведено какао. Исследование показывает, что 68% потребителей во всем мире заинтересованы в продуктах, полученных методами устойчивого ведения сельского хозяйства.
Если раньше оно в основном было ориентировано на плодородие почвы, биоразнообразие и борьбу с вредными вредителями, то теперь мы видим, что внимание покупателей смещается в сторону цепочек поставок, поиска поставщиков и этики.
Большой интерес вызывает социальное влияние выращивания какао: 65% людей сейчас ищут еду там, где они точно знают, что фермеры получают справедливую цену и/или прожиточный минимум. В 2021 году он составил 60%. Производители bean to bar шоколада, в том числе Amazing Cacao, активно принимают в этом участие, поддерживая фермеров и создавая собственное хозяйство.
4. Растительная основа: вкусно также, но без чувства вины
Растительное движение захватывает кондитерский мир. Шоколадные продукты, безопасные для животных и планеты, выпускают уже не только новые мелкие производители, но даже транснациональная компания Nestlé, сделавшая веганский KitKat.
Многие рассматривают лакомства без продуктов животного происхождения, как удовольствие, не вызывающее чувство вины. Потребители все больше осознают влияние продовольственной системы на климат и принимают это во внимание при принятии решений о покупке, что делает веганский шоколад логичным выбором. Стоит отметить, что полностью "зеленым" является весь горький и темный шоколад с чистой этикеткой — состоящий только из какао массы и/или тростникового сахара.
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