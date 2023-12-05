Веганские сладости и какао-бобы в каждом блюде: какой мы будем есть шоколад в 2024 году

1. Еда — для настроения! Снимаем стресс

Многие потребители считают шоколад неотъемлемой частью здорового питания. Сейчас даже просто позитивное настроение рассматривается как часть заботы о своем здоровье, а еда, которая делает вас счастливыми, становится Святым Граалем.

Ингредиенты, способствующие общему благополучию, улучшая душевной состояние (а шоколад относится именно к таким), пользуются большим спросом: 65% потребителей во всем мире ищут продукты, которые способствуют хорошему психическому самочувствию. Но на самом деле интерес особенно высок на Ближнем Востоке (ОАЭ, КСА), в Африке (82%) и Южной Америке (81%).

Особенно важны управление тревогой и снижение стресса. Некоторые исследования показывают, что флавонолы – растительные соединения с антиоксидантными свойствами – в темном и горьком шоколаде, могут улучшить работу мозга, поэтому легче справляться со стрессовыми ситуациями. Другие исследования показали, что употребление продуктов, богатых какао, может повысить моральных дух, но в краткосрочной перспективе. Помимо всех научных доказательств, вкус шоколада однозначно приносит удовольствие и согревает сердце.

Те, кто хочет улучшить концентрацию внимания, получить больше энергии, все чаще выбирают шоколад с растительными компонентами. Это цветы, листья, корни, семена или стебли растений, которые

ценятся за свои лечебные, ароматические или кулинарные свойства. Подумайте о розмарине, корице, гибискусе, эвкалипте или кардамоне. Эти травы и специи часто усиливают пользу какао для здоровья.

68% потребителей во всем мире считают, что такие компоненты повышают полезность сладости (что на 15% больше, чем в 2021 году!). Еще больше людей убеждены в том, что они добавляют шоколадным продуктам вкус (а именно 73% респондентов).

Шоколад с шишками, натуральными пряностями, ягодами и фруктами привносят гастрономичности и являются дополнительными источниками витаминов, минералов, антиоксидантов.