12 лучших новых ресторанов Петербурга 2023 года

Куда идти за ближневосточной кухней, высокой итальянской классикой, окономияки или блюдами с какао-бобами? В рамках ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 рассказываем о главных открытиях за год.
Представляем номинантов в категории «Лучший новый ресторан». Голосуйте за любимый проект по ссылке!
Blackchops
Современный английский паб и мясной ресторан группы Dreamteam. Разом и вневременной, и актуальный, плюс лучший из видовых: на Фонтанку Blackchops выходит целой галереей окон. Название указывает на мясо на кости с огня, хотя даже больший ажиотаж у британской классики — фиш-н-чипс, ростбифа и веллингтона.
наб. реки Фонтанки, 5/2
Cast
Винный ближневосточный ресторан на «Ленфильме»: в кастинге Анна Кудинова, экс-директор КМ20 в Москве, бренд-шеф Марк Шах Акбари и сомелье Артем Гончаров из Cococouture. Табуле с крыжовником и осьминог с хариссой в стильном интерьере с вайбом 1970-х — это не артхаус, а 100%-ный хит проката.
пр. Каменноостровский, 10
Fresa’s
Именной ресторан Антонио Фрезы, закрепивший его трансфер из шеф-повара в ресторатора. Локация знаковая: здесь в отеле, ставшем SO/ Saint Petersburg, в 2010-х работал miX Алена Дюкасса. В меню высокая итальянская классика, щедро приправленная деликатесами: хамоном и фуа-гра, лобстером и 16-месячным прошутто.
ул. Вознесенский 6
Futurist
Шеф Алексей Алексеев, на которого раньше ходили в Nordic и Recolte, открыл Futurist как ресторатор и пошел ва-банк: окна на гастромагистраль Большую Зеленину, на тарелках узор ограды Летнего сада. В меню высокохудожественный комфорт-фуд: крабовый фиш-энд-чипс, цыпленок с лисичками, хрустящий лосось.
Барочная ул., 6
Giro
Средиземноморский ресторан в элитном ЖК «Русский дом», где жарят фуа-гра и гребешки с икрой на гриле. Не премините собрать в соцсетях лайки под фото панаше — ассорти сифуда от вонголе до краба. Хлеба пекут свои, деликатесам лишними специями не мешают — ручается высаженный в зале 70-летний кактус из Индии.
Басков пер., 2
Joli
Гранд-бистро italy & co. в особняке Мясникова — почти зимний сад в застекленном атриуме, столько здесь света и зелени. Средиземноморское меню ставил Глен Баллис: возьмите креветки с розмариновым маслом, карпаччо из томатов, и солнце под куполом как будто выглянет даже в пасмурный день. И на завтраки приходите — они с 9 утра!
ул. Восстания, 45Б
Mad Asian BBQ
Сольный выход адепта новой японской кухни — шефа Романа Грачева из модной московской Lucky Group. В Петербурге у них тоже явка что надо: Mad открыли владельцы светского ресторана «Сад», есть большой raw-бар, концептуальная коктейльная карта и утка по-пекински 5 дней выдержки — это ли не слагаемые полной посадки.
ул. Пионерская, 32
Noto
Двухэтажный итальянский ресторан — достойный сосед для выдающихся Saro и Frantsuza Bistrot в кластере One Trinity Palace. В активе у Noto строгий бежевый интерьер с сицилийской керамикой и кухня Павла Скворцова, удачно избегающая банальностей, взять хоть артишоки с мятой, пасту с красной икрой и медовые пончики.
наб. Адмирала Лазарева, 22
René
Русско-французский ресторан в Доме Зингера: булочки Антона Исенина из моднейшего Aster, кухня от звездного шеф-повара Романа Киселева — ученик мэтров Ганьера и Дюкасса зарифмовал в меню киши и пирожки, уху и луковый суп. Полный фулхаус дополняют гобелены и открыточный вид на Казанский собор через арочные окна.
Невский пр., 28
Ro
Азиатский ресторан команды Department 57 во главе с шефом Максимом Ражевым. Портфолио у него топовое — Grand Cru времен Адриана Кетгласа и Hamlet & Jacks, так что сольный проект был вопросом времени. Ананасы кимчи, вагю-бургер, окономияки с угрем и кукурузная каша с крабом — что ж, в Ro Ражев даже превзошел ожидания.
наб. реки Мойки, 44
Theobroma
Идеолог бренда шоколада Amazing Cacao Ольга Яровикова придумала во славу какао-бобов ресторан — они в нем в каждом блюде. Шеф Иннокентий Регентов в крудо из гребешка кладет белый шоколад, в тартар — перуанский чулуканас. А что такое купуасу и махамба, в двух словах так и не объяснишь: надо идти и пробовать.
ул. Большая Зеленина, 34
Veter
Богатый ресторан на «Летучем Голландце»: за штурвалом корабля звездное трио Ксении Собчак, ресторатора Антона Пинского и шефа Владимира Чистякова. Лучший вид на Эрмитаж подают с крабовым эклером, гратеном с оливье, гастрономичными голубцами и пельменями — для особого блеска почти на всех десертах золото.
Мытнинская наб., 6
«Собака.ru»
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Партнер премии АО «Альфа-Банк»
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