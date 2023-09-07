12 лучших новых ресторанов Петербурга 2023 года

Куда идти за ближневосточной кухней, высокой итальянской классикой, окономияки или блюдами с какао-бобами? В рамках ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 рассказываем о главных открытиях за год.

Представляем номинантов в категории «Лучший новый ресторан». Голосуйте за любимый проект по ссылке!