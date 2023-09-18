Петербург остался без раклета, «БарВитя» вырастет на один этаж, а Stroganoff Group займет место Graf-in на Конногвардейском

Превью месяца

1. Валерий Горинов, шеф, которого мы помним еще по отличной работе в «Доме», а после — в проектах отеля Wawelberg, открывает свой первый самостоятельный ресторанный проект INKI (в декабре). В меню — интерпретация перуанской кухни: более 10 видов севиче и крудо, филе рыбы-попугай, традиционное жаркое ломо садьтадо с картофелем и перцем рокото. В аквариуме — устрицы и морские ежи.

Над интерьером с камнем, кожей, золотом и этническими мотивами работала Ксения Смирнова (Sea Signora, «Ателье», Salone pasta&bar). Адрес пока держат в секрете.