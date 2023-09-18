Петербург остался без раклета, «БарВитя» вырастет на один этаж, а Stroganoff Group займет место Graf-in на Конногвардейском

Рассказываем о самых ожидаемых открытиях и последних новостях гастрономического Петербурга.
Превью месяца
1. Валерий Горинов, шеф, которого мы помним еще по отличной работе в «Доме», а после — в проектах отеля Wawelberg, открывает свой первый самостоятельный ресторанный проект INKI (в декабре). В меню — интерпретация перуанской кухни: более 10 видов севиче и крудо, филе рыбы-попугай, традиционное жаркое ломо садьтадо с картофелем и перцем рокото. В аквариуме — устрицы и морские ежи.
Над интерьером с камнем, кожей, золотом и этническими мотивами работала Ксения Смирнова (Sea Signora, «Ателье», Salone pasta&bar). Адрес пока держат в секрете.
2. Stroganoff Group в конце ноября откроет ресторан южной кухни Lamb — вместо Graf-in на Конногвардейском бульваре. Будут готовить бестселлеры Средней Азии, южных регионов России, Кавказа. В меню: плов, чебуреки, шашлыки, хинкали.
Трансфер месяца
Шеф-повар Илья Бурнасов (номинант нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023) резко вышел из греческого ресторана Naia и итальянского Figata. Теперь в его портфеле осталась только собственная пиццерия Pizza Point на Маяковского, 44.
Новость месяца
«БарВитя» в исторической парадной в середине осени откроет долгожданный 2 этаж, а точнее второй лестничный пролет.
На площадке организуют небольшой закрытый зал, бар с коктейлями в бочках, авангардным вином и закусками, улучшенную посадку на лестницах, картинную галерею. Будут делать закрытые вечеринки, кинопоказы на лепнине, а в шахте лифта создадут романтичный уголок со столиком для двоих.
Закрытие месяца
1. Легендарное туристическое кафе «Дачники» в советской стилистике на Невском, 20, закрылось спустя 12 лет работы (принадлежало холдингу ReCa). Причиной называют то, что арендодатель, наблюдавший многолетний успех старожил, решил реализовать в помещении свой ресторанный проект.
2. Раклетная Alphorn на Аптекарском острове закрывается. «Причин много, основные из них — курс швейцарского франка и локация. Сотни людей говорили мне, что пора переходить на российский сыр. Мол, в такое время нельзя так сильно зависеть от валюты. Вы правы, но я не нашел российского раклета, который был бы круче швейцарского. Swiss made — это ДНК проекта», пишет Саша Гребенкин, основатель проекта.
Меню месяца
Команда бара-ресторана «География» во главе с шеф-барменом Николаем Ореховым представила особые, проектные напитки. Специально для коктейли Schmidt Espresso Tini тут собрали машину, которая насыщает напиток азотом (как всем известное пиво), а Epico на основе вишневого бренди и пряного рома выдерживали в испанской бочке несколько месяцев. Главным сезонным хедлайнером стал микс безалкогольного рома, клубники и кокосовой воды.
ул. Рубинштейна, 5
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