«БарВитя» в парадной Дома с ангелом: алкоголь и закуски по 100 руб., лепнина, майолика и внутренний двор

Раньше парадная дома №18 на улице Восстания была жилой. В 1906 г. по заказу церковного деятеля и владельца участка Пантелеймона Бадаева строится доходный дом – годом позже архитектор Василий Косяков даже выиграл серебряную медаль на городском конкурсе фасадов. Снаружи здание украшено орнаментами и узорными вставками, коваными балконами и барельефом в угловой части, который в народе прозвали «печальным ангелом». А внутри – лепнина, керамические панно и камины.

В новой истории сооружение практически полностью принадлежит ­отелю Akyan, в том числе и заброшенная историческая парадная, которую заметил ресторатор Эдуард Мурадян. «БарВитя» (опередим вопросы: это не посвящение Виктору Цою) родился сразу и совсем безболезненно – за месяц. Питейное заведение стало продолжением «самого финансово успешного проекта “БарМитя” – speakeasy-бара в кафе “Рубинштейн”, в который было вложено что-то около тридцати тысяч рублей».