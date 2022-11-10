«БарВитя» в парадной Дома с ангелом: алкоголь и закуски по 100 руб., лепнина, майолика и внутренний двор

Гениальные проекты не рождаются просто так. Нужно, чтобы все совпало: время, место, силы отдельных людей и безусловная помощь самого города. Именно так в Петербурге, в старинной парадной модернового Дома с ангелом на улице Восстания, появился «БарВитя». Водка и микробутерброды по 100 рублей, песни под гитару на лестнице, летние суаре во внутреннем дворе – если все это не ЧПХ, тогда что?
Раньше парадная дома №18 на улице Восстания была жилой. В 1906 г. по заказу церковного деятеля и владельца участка Пантелеймона Бадаева строится доходный дом – годом позже архитектор Василий Косяков даже выиграл серебряную медаль на городском конкурсе фасадов. Снаружи здание украшено орнаментами и узорными вставками, коваными балконами и барельефом в угловой части, который в народе прозвали «печальным ангелом». А внутри – лепнина, керамические панно и камины.
В новой истории сооружение практически полностью принадлежит отелю Akyan, в том числе и заброшенная историческая парадная, которую заметил ресторатор Эдуард Мурадян. «БарВитя» (опередим вопросы: это не посвящение Виктору Цою) родился сразу и совсем безболезненно – за месяц. Питейное заведение стало продолжением «самого финансово успешного проекта “БарМитя” – speakeasy-бара в кафе “Рубинштейн”, в который было вложено что-то около тридцати тысяч рублей».
Особенно в помещении ничего не трогали. Барная стойка защищает майолику над камином, хрустальная люстра накидывает теплый свет на столы и стулья, взятые взаймы у соседней столовой, а в шахте лифта с вековой историей – теперь винный шкаф.
Здесь кроме беспечного арта на стенах красными буквами выведено меню, вполне антикризисное. Настойки – малина с лемонграссом, виноград с лавровым листом, томат с кинзой – по 150, чикетти – маленькие венецианские бутерброды с 12-ю разными вкусами вроде «сыр, белый шоколад и желе из тархуна» или «креветки и мандарины» – по 100 за штуку, а армянский виски – за честные 170 рублей.
Идеолог музыкальных вечеринок Cava Disco Валера Дятлов, прошедший школу El Copitas Bar, советует выбирать свой среди придуманных им коктейлей глазами, то есть по названиям. «Жизнь тебя ничему не учит», «fack off», «жопой чую приключения будут» – реальные надписи в парадных разных домов, бережно собранные и увековеченные в виде бойких миксов и твистов на классику. Негрони, например, венец импортозамещения! Собран с помощью биттера от местного алкоконцерна «Ладога», с добавлением портвейна и хереса от крымской «Массандры».
Танцы в «БарВитя» стихийно образовываются сами по себе, скоро на лестнице в углу музыкант будет петь под гитару хиты «АукцЫона», а ближе к лету откроется свой тайный маленький двор.
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