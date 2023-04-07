Летом откроются новоорлеанский бар El Copitas и рыбный ресторан при новом яхт-клубе, а «Российский винный дом» займет историческое здание на Невском

Новость-молния! Команда El Copitas Bar — самая титулованная, обаятельная и привлекательная — к августу откроет джазовый новоорлеанский бар Nola (New Orleans, Louisiana). Вот парочка примечательных фактов: 1) слушать живые импровизации будем в помещении закрывшегося Hamlet+Jacks в Волынском переулке — и хорошо! Место проверенное, намоленное и с приятным соседством ресторана EZO Izakaya и кафе Civil; 2) предпоказ Игорь Зернов и Артем Перук, отцы-основатели большого барного семейства, устроят в формате поп-апа во время третьей коктейльной недели (Saint-Petersburg Cocktail Week 2023 пройдет с 9 по 16 июля); 3) интерьер доверили петербургской студии дизайна Paum (Tagliatella Caffe, Forno Bravo Centrale, Vakh, «Банщики» их рук дело).