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Тенденции

Летом откроются новоорлеанский бар El Copitas и рыбный ресторан при новом яхт-клубе, а «Российский винный дом» займет историческое здание на Невском

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Новая порция гастрослухов, инсайдов и самых ожидаемых ресторанных премьер от «Собака.ru».

Превью месяца

Посмотрите на мудборд для будущего новоорлеанского джазового бара Nola

Новость-молния! Команда El Copitas Bar — самая титулованная, обаятельная и привлекательная — к августу откроет джазовый новоорлеанский бар Nola (New Orleans, Louisiana). Вот парочка примечательных фактов: 1) слушать живые импровизации будем в помещении закрывшегося Hamlet+Jacks в Волынском переулке — и хорошо! Место проверенное, намоленное и с приятным соседством ресторана EZO Izakaya и кафе Civil; 2) предпоказ Игорь Зернов и Артем Перук, отцы-основатели большого барного семейства, устроят в формате поп-апа во время третьей коктейльной недели (Saint-Petersburg Cocktail Week 2023 пройдет с 9 по 16 июля); 3) интерьер доверили петербургской студии дизайна Paum (Tagliatella Caffe, Forno Bravo Centrale, Vakh, «Банщики» их рук дело).

Загородный ресторан Forest Hill (у въезда в «Охта Парк»), посвященный северной гастрокультуре, ждет морское продолжение и уже в черте города. На территории новейшейго яхт-клуба на Васильевском острове (пассажирский порт «Морской фасад») в начале лета появится видовой рыбный проект с кухней бренд-шефа Филиппа Ваганова.

Слух месяца

Девелоперская и строительная компания ЛСР в своем здании на Невском пр., 1, откроет «Российский винный дом». На каждом из трех этажей пропишется по филиалу одной из отечественных виноделен (говорят, про «Усадьбу Дивноморское»). Запуск, скорее всего, приурочат к Петербургскому международному экономическому форуму.

Первый ресторан баскской кухни в Петербурге ждут перемены. По данным редакции, Bilbao сменил собственников, пригласил опытного шеф-повара, и, возможно, поменяет концепцию: перезапуску быть. 

Трансфер месяца

Александр Садчиков

Александр Садчиков был шеф-поваром Hamlet+Jacks, о судьбе помещения которого мы писали выше, последние пару лет до его закрытия. Теперь он руководит кухней в ресторане Memo (Малая Морская ул., 23). В обновленном Александром меню пробуйте тартар, пиде из помпейской печи, морепродукты, лепешки и пироги.

Событие месяца

Shutterstock: A-Pro

26 апреля пройдет масштабное винное событие, которое захлестнет культурный квартал «Брусницын» на берегу залива. Петербург встретит Ассоциацию виноградарей и виноделов Севастополя (включает не один десяток достойных хозяйств: Uppa, Alma Valley, Oleg Repin и др.), везущих нам лекции и много вина. Билеты еще не появились в продаже, следите за новостями! 

Гастроурбанистическое открытие месяца 

В поселке Новоселье в Ломоносовском районе в техническом режиме заработал гастромаркет «#ВСХЧ». Сейчас полностью готов первый этаж и посадочная зона на втором, работают всего несколько корнеров: пончиковая на американский лад Roni's Donuts, итальянская булочная «Хочухлеб», паназиатская кухня Hasashi Hanzo.

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