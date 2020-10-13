Баскская кухня, позолоченный файндайнинг, рестораны с декорациями из мастерских Мариинского театра и настоящим фруктовым садом под открытым небом: с прошлой осени мы пристально следили за главными открытиями. Представляем номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший новый ресторан».
8 лучших новых ресторанов Петербурга 2020 года
Bio My Bio
Проект Матильды Шнуровой при отеле SO/Sofitel в парадигме осознанности, где даже сказочные листья в интерьер декораторы Мариинского театра создали из переработанного стеклопластика. Шеф-повар Режис Тригель всё, от бананового хлеба до тирамису, готовит без глютена, лактозы и сахара и целые разделы посвящает смузи и фрешам
|Bio My Bio
Адрес: Вознесенский пр., 6
Bilbao
Ресторан баскской кухни, в котором с переосмысленной гастрономией севера Испании конкурирует коктейльный бар. Пока шеф Владимир Горюськов готовит суп мармитако и треску пиль-пиль с лаймом, шеф-бармен Виталий Северинов смешивает больше десятка одних джин-тоников — с яблоком или лавандой, с клюквой или зелёным виноградом
|Bilbao
Адрес: Суворовский пр., 17
«Сад»
Высокохудожественный ресторан под патронажем тренера «Зенита» Сергея Семака —коллаборация создателей заведения VOX и дизайнера Анны Дружининой. «Сад» настолько красив, что бронь за питой из печи и кальмаром с авокадо из рук шеф-повара Андрея Красова из команды Глена Баллиса вполне могут предложить через месяц
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«Сад»
Адрес: Большая Зеленина ул., 23А
Memo
Большой респектабельный гриль-ресторан, где на углях готовят почти всё — от стейков, кебабов, шашлыков и рыбы до севиче и чизкейка. Если шеф-повар Артём Заварницын не стоит у гриля, значит, он у помпейской печи. Второй по величине раздел в меню — с самым разным хлебом из неё: пиде, лахмаджуном, фокаччей и хачапури на шампуре
|Memo
Адрес: Малая Морская ул., 23
Cococo Bistro
Третья реинкарнация русского ресторана Матильды Шнуровой в «Доме 12» на Новой Голландии — в новом демократичном формате бистро. Шеф-повар Игорь Гришечкин, как всегда, смело раскрывает гастроскрепы: свекольник у него — с клубникой и смородиной, морковка по-корейски — с острыми водорослями и сливочным сыром с кунжутом
|Cococo Bistro
Адрес: наб. Адмиралтейского канала
Atlas
Успешный гастрономический стартап в формате необистро выпускников Duo Band и Dreamteam — Максима Дмитриева и Марии Основской. Дуэт разливает редкие зекты и ширазы, готовит тако с кальмаром и костный мозг с петрушкой и ведет ответственную общественную жизнь, участвуя в благотворительных забегах и других акциях
|Atlas
Адрес: ул. 2-я Советская, 4Б
Eclipse
Файндайнинг в Репино с роялем и бриошами в виде звёзд Мишлен, едва ли не до полного затмения поразивший ресторанный Петербург. На позолоченной кухне шеф-повар Сергей Фокин не готовит по меню a la carte, а только сетами от 8 перемен, где сиг с овощной нитро-крошкой чередуется с террином из фуа-гра и компрессионным огурцом с меренгой
|Eclipse
Адрес: Приморское шоссе, 424
Cristal
Панорамный ресторан на берегу Невы с 360-градусным обзором от Александро-Невской лавры до Большеохтинского моста. В основе интерьера натуральные материалы и природные фактуры. Меню шеф-повара Валерия Порядина — интернациональный микс, где за привычными названиями блюд скрываются необычные сочетания ингредиентов и оригинальные вкусы.
|Cristal
Адрес: Синопская наб.,10
«Собака.ru» благодарит за поддержку ресторанной премии «Что Где Есть 2020» - бренд Индилайт.
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