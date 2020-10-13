8 лучших новых ресторанов Петербурга 2020 года

Memo

Большой респектабельный гриль-ресторан, где на углях готовят почти всё — от стейков, кебабов, шашлыков и рыбы до севиче и чизкейка. Если шеф-повар Артём Заварницын не стоит у гриля, значит, он у помпейской печи. Второй по величине раздел в меню — с самым разным хлебом из неё: пиде, лахмаджуном, фокаччей и хачапури на шампуре