Что было и что будет в гастрономической России? Мнения 5 рестораторов

Сооснователь ресторанной группы italy&co

Продукт года

Сейчас на пике булки. За последние три года развилось производство и потребление хлебобулочных изделий, сколько открылось пекарен.

Кухня года

Очевидный тренд на Францию. Посмотрите, сколько открылось заведений: Frantsuza bistrot, Rene, Lou Lou — идёт глобальный сдвиг в сторону Франции, который будет продолжаться.

Напиток года

Это, конечно, вино. Вокруг вина много сторителлинга, много работы, огромные деньги вкладываются в отрасль и, в конце концов, пить вино интересно. Тренд, который приходит постепенно — безалкогольные вина. Раньше никто в них не верил, но сейчас я смотрю, что многие рестораны ставят их в меню.

Город года

Ну если мы говорим про Россию, то ничего не поменяется: Москва и Петербург. Что касается мира, то, конечно же, Дубай. Баку, Ереван, Алматы — здесь тоже ожидаем интересные проекты. Если немного заглянуть в будушее, то в принципе вся территория MENA – Ближний Восток и Северная Африка – перспективные направления в долгосрочном периоде.

План на 2023

Мой личный фокус несколько лет направлен на человека, на отношения. Мне хочется дальше укреплять свою команду, отношения внутри команды. То, что мы формируем и то, что мы заявили — мы теперь сообщество, которое про партнерские отношения.

Главная проф-мечта

У меня в принципе давно была мечта выйти на международный рынок и показать себя там. Быть может, в 2023 году эта мечта осуществится!