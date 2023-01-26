Что было и что будет в гастрономической России? Мнения 5 рестораторов

Тренд на русскую кухню, текилу и пиво! О планах, главных продуктах и напитках спросил у рестораторов и шеф-поваров Иван Глушков, журналист и главный редактор проекта «Соль», в своем телеграм-канале.
Михаил Соколов
Сооснователь ресторанной группы italy&co
- Продукт года
Сейчас на пике булки. За последние три года развилось производство и потребление хлебобулочных изделий, сколько открылось пекарен.
- Кухня года
Очевидный тренд на Францию. Посмотрите, сколько открылось заведений: Frantsuza bistrot, Rene, Lou Lou — идёт глобальный сдвиг в сторону Франции, который будет продолжаться.
- Напиток года
Это, конечно, вино. Вокруг вина много сторителлинга, много работы, огромные деньги вкладываются в отрасль и, в конце концов, пить вино интересно. Тренд, который приходит постепенно — безалкогольные вина. Раньше никто в них не верил, но сейчас я смотрю, что многие рестораны ставят их в меню.
- Город года
Ну если мы говорим про Россию, то ничего не поменяется: Москва и Петербург. Что касается мира, то, конечно же, Дубай. Баку, Ереван, Алматы — здесь тоже ожидаем интересные проекты. Если немного заглянуть в будушее, то в принципе вся территория MENA – Ближний Восток и Северная Африка – перспективные направления в долгосрочном периоде.
- План на 2023
Мой личный фокус несколько лет направлен на человека, на отношения. Мне хочется дальше укреплять свою команду, отношения внутри команды. То, что мы формируем и то, что мы заявили — мы теперь сообщество, которое про партнерские отношения.
- Главная проф-мечта
У меня в принципе давно была мечта выйти на международный рынок и показать себя там. Быть может, в 2023 году эта мечта осуществится!
Алексей Буров
Сооснователь ресторанной группы Dreamteam
- Продукт года
Думаю, сейчас будет эпоха возврата в классику. Или, если по-русски, упрощения. Более ясные вкусы, более классические сочетания. У меня у самого так — хочется более проверенных вещей.
- Кухня года
Вот как раз поэтому, как будто бы русская. Она знакома, узнаваема, всегда была немного олдскул, а сейчас как будто бы и не так важно это.
- Напиток года
Пиво. Потому что в пабах и барах гораздо проще социализироваться.
- Город года
Москва — будет сосредоточением активностей, 100%. Более устойчивый в финансовом плане, чем любой другой русский город. Ну и Дубай, конечно. Это третья столица России, считай. Как Лондон 10-15 лет назад.
- Планы на 2023
Хотим достроить команду, чтобы она могла развивать проекты по всему миру.
- Главная проф-мечта
Чтобы они работали так же хорошо, как и в 2021.
Артем Перук
Сооснователь El Copitas Bar, Paloma Cantina и др.
- Продукт года
У нас цель, чтобы это были наши водка, кофейный эликсир и джин Tselovalnikъ.
- Кухня года
На мой взгляд, это будет русская кухня, я ее обожаю: салаты оливье, бефстроганов, расстегаи — я это все очень люблю. Если русская кухня года – жена, то Sangre Fresca и мексиканская адаптированная кухня – любовница.
- Напиток года
Мне очень нравится мескаль, агавовые спириты. Мексика открыта к сотрудничеству, диалогу и бизнес взаимоотношениям, к тому же, мы очень скоро привезем оттуда в Россию, в Sangre Fresca, текилу и мескаль.
- Город года
Выделю три города года: Красноярск, Нижний Новгород и Казань, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, конечно же. Если мы говорим о городах вне страны, то это Алматы, мы там открыли свой pop-up, а также Дубай — там тоже скоро планируем открываться.
- Планы на 2023
Быть счастливым. У кого какое счастье — это индивидуально. Я хочу добиться спокойствия и безопасности внутри своего ареала обитания: чтобы моя семья и моя команда были на одной волне. Каким образом это делать – расширяться. У нас в ближайших планах несколько новых проектов в Москве, совместно с Гленом Баллисом, мы также открылись в Казахстане, работаем над открытием в Дубае.
- Главная проф-мечта
Мы очень хотели бы, чтобы наша команда стала спокойной зоной для представителей барно-ресторанной сферы и не только. Чтобы попадая к нам, человек получал некую безопасность и заботу, как личную, так и профессиональную, чтобы он мог попробовать поработать как в России, так и в Казахстане, Дубае, Латинской Америке. Чтобы он знал, что его ждут, что ему рады, и что он востребован в любых концах света.
Антон Пинский
Ресторатор (Pinskiy&Co)
- Продукт года
В этом году мы ввели в AVA картофель с черной икрой — потом он появился во всех ресторанах Москвы. Следите за тем, что мы введем в следующем, и узнаете продукт следующего года, который потом по этой же ранее опробованной схеме все остальные у нас скопируют.
- Кухня года
Средиземноморская, смесь итальянского и греческого. Это подтверждает успех Loona, Patriki, Rocky2 и The Greeks. Они все как раз про это.
- Напиток года
Вечерняя барная тема в лучшем клубе Москвы прослеживается в сторону текилы.
- Город года
Москва, если говорить о России. А что касается стран, где сейчас много русских, то это, конечно, Стамбул и Дубай.
- Главная проф-мечта
Мы не из тех, кто мечтает, мы из тех, кто усердно кропотливо работает.
Владимир Чистяков
Шеф-повар (Stars Coffee, Grace, Folk, Rocky2, Greeks)
- Продукт года
Я не знаю, курица будет. Потому что дешево.
- Кухня года
Cудя по всему, греческая. С учетом того, что, по-моему, еще три греческих ресторана еще должно открыться в Москве
- Напиток года
Метакса. Главное, чтоб не водка.
- Город года
Красноярск. В Москве, конечно, все равно будет происходить основная активность, но Красноярск будет вторым. И, конечно, Турция и Дубай также продолжат расти.
- Планы на 2023
Спокойствие.
- Главная мечта
Просто сидеть дома, есть жареные пельмени с мазиком и шрирачей и смотреть какие-нибудь киношки.
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