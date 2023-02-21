Может ли человек стать веганом после просмотра кино? Объясняет медицинский психолог

«Земляне», «Гунда», «Скотозаговор» — в сети можно найти ни один десяток документальных фильмов, способных сделать из мясоеда вегана (наш список смотрите здесь). Что конкретно влияет на человека и почему кино может кардинально изменить жизнь рассказывает медицинский психолог, специализирующаяся на терапии расстройств пищевого поведения, Дарья Аверкова.
Вероятно, перед тем как понять, как человек, увидевший какой-либо фильм, пропагандирующий веганство, становится веганом, имеет смысл задаться вопросом «как человек выбрал смотреть его».
Вероятно, кто-то сядет смотреть его за компанию, но все же рискну предположить, что в большинстве своем потратить время на просмотр решат люди, которые так или иначе задумывались о веганстве или вегетарианстве ввиду разных причин. Их волнуют проблемы, поднимаемые в фильме, они, как минимум, изначально принимают возможность существования такой философии и концепции. А возможно, эти люди находятся на этапе сомнений, рассматривая веганство как потенциальный вариант питания. Фильм — один из факторов, которые влияют и вносят свой вклад в принятие решения. Это может быть толчком, последней каплей.
Дело в том, что человек — существо привычки. В большинстве своем мы старательно избегаем необходимости менять то, что делаем и как. Мы хотим сохранять гомеостаз. Особенно когда изменения могут затрагивать нашу идентичность. Ведь вегетарианец или мясоед — это не только про сам по себе стиль питания и выбор продуктов, но также и про приписываемые моральные и личностные качества, про некий образ. В некотором роде веганство — субкультура, имеющая под собой определенные ценности. Если человек видит, например, свое мясоедство большой частью идентичности, своего образа «я», увлекается охотой, считает насилие естественной частью жизни, скорее всего он обесценит доводы, приведенные в таких фильмах для сохранения значимой для него части внутреннего «я». Да и вряд ли он станет вообще смотреть подобное кино.
Если же человек видит себя как ответственного, доброго, чуткого, если не приемлет насилие в любой форме, ему сложно будет сохранить такое же мнение, продолжая есть продукты животного происхождения, узнав новые факты.
Можно предположить, что человек посмотрит его совершенно случайно, например, в гостях. Для того, чтобы идея достаточно кардинального изменения рациона не только возникла, но и перешла в конкретные действия, фильм должен произвести очень сильное впечатление. То есть личность изначально должна быть восприимчивой к страданиям других, размышлениям о последствиях своих действий, примерном понимании своих ценностей.
Конечно к таким фильмам, как и к самой идее веганства, более восприимчивы сензитивные, высокочувствительные люди с подвижной нервной системой и гибкими взглядами, приверженцы идей гуманизма. Возможно, они сами так или иначе сталкивались с насилием.
Точно можно сказать, что поменявшие подобным образом питание, склонны к рефлексии, способны к эмпатии, с интересом, а иногда удовольствием относятся к аскезам, стремятся к самосовершенствованию, желают что-то изменить в собственной жизни. То, как будет происходить процесс принятия решения перехода к отказу от животной пищи зависит в первую очередь от мотива, по которому человек может захотеть это сделать. Кто-то будет движим мотивом заботы о собственном здоровье и долголетии, красоте. Для кого-то ключевой станет этика и отказ от насилия и убийств или забота об окружающей среде, экологии, защита дикой природы и ресурсов.
Во всех случаях стиль питания будет не самоцелью, а средством реализации какой-то ценности или достижения цели: быть частью определенного сообщества, минимизировать вред, не участвовать в насилии, позаботиться о животных, изменить что-то в своей жизни или улучшить здоровье.
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