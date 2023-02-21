Может ли человек стать веганом после просмотра кино? Объясняет медицинский психолог

Дело в том, что человек — существо привычки. В большинстве своем мы старательно избегаем необходимости менять то, что делаем и как. Мы хотим сохранять гомеостаз. Особенно когда изменения могут затрагивать нашу идентичность. Ведь вегетарианец или мясоед — это не только про сам по себе стиль питания и выбор продуктов, но также и про приписываемые моральные и личностные качества, про некий образ. В некотором роде веганство — субкультура, имеющая под собой определенные ценности. Если человек видит, например, свое мясоедство большой частью идентичности, своего образа «я», увлекается охотой, считает насилие естественной частью жизни, скорее всего он обесценит доводы, приведенные в таких фильмах для сохранения значимой для него части внутреннего «я». Да и вряд ли он станет вообще смотреть подобное кино.

Если же человек видит себя как ответственного, доброго, чуткого, если не приемлет насилие в любой форме, ему сложно будет сохранить такое же мнение, продолжая есть продукты животного происхождения, узнав новые факты.

Можно предположить, что человек посмотрит его совершенно случайно, например, в гостях. Для того, чтобы идея достаточно кардинального изменения рациона не только возникла, но и перешла в конкретные действия, фильм должен произвести очень сильное впечатление. То есть личность изначально должна быть восприимчивой к страданиям других, размышлениям о последствиях своих действий, примерном понимании своих ценностей.